Doping Jegliča: Kakšne težave lajša zdravilo, ki ga je jemal?

Kazen bodo Jegliču izrekli po koncu olimpijskih iger

20. februar 2018 ob 07:54,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 21:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

V Pjongčangu je udarila novica, da je Žiga Jeglič, mož odločitve na loteriji kazenskih strelov proti Slovaški, padel na dopinškem testu, ki so ga izvedli med olimpijskimi igrami.

"Bil sem testiran 16. februarja 2018. Rezultat testiranja je pokazal prisotnost fenoterola v urinu, ki se skriva v berodualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal," je v sporočilu za javnost zapisal Jeglič.

29-letnik, ki si kruh služi v Ligi KHL, je poudaril, da ima zdravilo zaradi astme, jemal pa ga je po nasvetu zdravnika. "Zdravilo mi je bilo predpisano po testiranjih med težavami z dihanjem na Slovaškem leta 2017. Žal sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo," je nadaljeval.

Fenoterol je zdravilo proti astmi, ki odpira dihalne poti do pljuč. Je na seznamu prepovedanih snovi svetovne protidopinške komisije. Zdravilo lahko športnik vzame le ob predhodnem dovoljenju kot terapevtsko izjemo.



"Spregledal razliko med primerljivimi zdravili"

Pozitiven je bil izsledek testiranja A, Mednarodni olimpijski komite (MOK) pa je zdaj sprožil nadaljnje postopke. "Spregledal sem razliko med primerljivimi zdravili, ki so dovoljena, kar bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav z dihanjem tudi v času olimpijskih iger. Zaradi svoje malomarnosti se vsem prizadetim opravičujem in sprejemam nadaljnje protidopinške postopke," je še pojasnil hokejist.

Kakšne težave lajša zdravilo, ki ga je jemal Jeglič?

"Dejansko omogoča, da se dihalne poti razširijo, potem ko zaradi bolezni pride do zožitve, in tako omogočajo boljši pretok zraka in izmenjavo plinov v pljučih," je za TV Slovenija pojasnil zdravnik olimpijske odprave Matej Svetec. Zdravilo se lahko tudi zlorabi: "Ker ima v svoji sestavi tudi učinke, ki bi lahko povzročali izboljšanje izidov. Zato so ga tudi dali na negativno listo. Je pa odvisno, v kakšnem odmerku se zdravilo zaužije," je še dodal Svetec.



Kazen znana po koncu OI

Končni izsledki protidopinške preiskave še niso znani. Dokler ne bodo končani vsi protidopinški postopki, Jeglič ne bo dajal dodatnih izjav. Nemudoma se je oglasil protidopinški oddelek Mednarodnega športnega razsodišča (Cas). "Žiga Jeglič je bil pozitiven na fenoterol. Športnik je sprejel kršitev, tako da je suspendiran s tekmovanj do konca olimpijskih iger v Pjongčangu. Olimpijsko vas mora zapustiti v 24 urah," so zapisali pri Casu. Grozi mu do štiriletna prepoved igranja, ki pa je glede na dejstvo, da je napako priznal, lahko tudi nižja.

Kazen bodo Jegliču izrekli po koncu olimpijskih iger. Ekipa bi bila kaznovana le v primeru, če bi na dopingu padla najmanj dva igralca, kar pa se tokrat ni zgodilo.

Jegličev primer ne bo vplival na reprezentanco

"Dejstvo je, da je vzel zdravilo, ki ga je treba v okviru protidopinških postopkov prijaviti. Ni mi jasno, kako se je to zgodilo, in tudi jezi me, saj to športnikom stalno ponavljamo. Res ne vem, kaj naj še naredimo, da se to ne bo ponavljalo," je o primeru za STA povedal direktor Slovenske protidopinške agencije (Sloada) Janko Dvoršak. Za TV Slovenija je dodal: "Pri vsakem takem primeru, ko so kršena dopinška pravila, je to velik madež za športnika, za šport in ne nazadnje za vse nas, tako da ni najboljši občutek."

Njegov primer pa ne bo vplival na rezultate slovenske hokejske reprezentance v Pjongčangu, saj se po pravilih IIHF sankcije proti ekipam na mednarodnih tekmovanjih izvajajo v primerih, ko so na posameznem tekmovanju dopinške prekrške storili trije igralci ali več. "Glede reprezentance in posledic - to ne vpliva na izide in na razvoj nadaljnjih tekmovanj, vendarle je to ukrep, ki je vezan samo na športnika," je povedal Dvoršak.

Pred štirimi leti pozitiven Šved Bäckström

V Sočiju pred štirimi leti je bil v četrtfinalu proti Sloveniji in v polfinalu proti Finski pozitiven Nicklas Bäckström, ki potem ni igral v finalu. Srebro so mu vzeli, na koncu pa vrnili.

Jeglič tretji pozitivni športnik v Pjongčangu

To je tretji dopinški primer v Pjongčangu. Pred Jegličem sta bila na dopingu ujeta japonski hitrostni drsalec Kei Saito in ruski igralec krlinga Aleksander Krušelnicki, ki je osvojil bronasto medaljo med mešanimi dvojicami. Saito je bil pozitiven na prepovedani diuretik acetalozamid, Krušelnicki pa na meldonij, ki se sicer uporablja za zdravljenje srčnih bolezni.

"Obstaja velika razlika med namernim in nenamernim dopingom, v primeru nenamernega dopinga, kakršen je Jegličev primer, kot je to mogoče zdaj razumeti, gre namreč za hudo malomarnost, glede na to, da je športnik vedel, da gre za snovi, ki bi jih moral prijaviti, pa jih je pozabil," je še dodal Dvoršak.

Izvedeli dve uri pred tekmo

"To z Jegličem nas je vse presenetilo. Izvedeli smo, ko smo prišli v garderobo, ko so nas posedli in nam povedali. Šele dve uri pred tekmo smo izvedeli, zakaj ga ni. Ni pa to izgovor. Zanesljivo je vplivalo na nas v trenutku, ko smo izvedeli. Namesto priprave na tekmo se je začelo ugibanje, če kdo sploh ve, kaj se je zgodilo. Ko se tekma začne, pa na to pozabiš. A smo si rekli, smo 'profiji', eden manjka, na žalost eden najboljših, a ostane nas še 24," je povedal Marcel Rodman.

Tudi kapetan Jan Muršak se ni hotel spuščati v ocene, kaj in kako glede Jegliča. "Šele zdaj smo izvedeli, zaradi česa Žiga ni igral. Mi stojimo za njim, verjamemo, da se bo vse razčistilo. Je pomemben del ekipe, zelo v redu fant. Zame je to nekaj presenetljivega, podrobnosti še ne vem, zato ne bi rad povedal preveč. Škoda, da na tako pomembni tekmi ni mogel igrati. Verjamem, da se bo vse razčistilo," je dejal Muršak.

VIDEO Analiza dopinškega prekrška Žige Jegliča

VIDEO Očitno tudi Jeglič med dopinškimi grešniki

VIDEO Torek na ZOI zaznamoval doping Žige Jegliča

VIDEO Jeglič prostovoljno priznal kršitev

VIDEO Jeglič kršil protidopinška pravila, zapustil je olimpijsko vas

VIDEO Dvoršak: Velik madež za Jegliča, šport in vse nas

M. L., D. S.