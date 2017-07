Đorđe Lelić novo ime pri Krki

Osolnik že podpisal, čakajo še Fifolta

29. julij 2017 ob 16:18

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke počasi končujejo sestavo ekipe. Zadnja sta v Novo mesto prišla branilca Đorđe Lelić in Tim Osolnik. Vrsta Simona Petrova išče še centra.

28-letni in 198 centimetrov visoki Lelić je zadnji dve sezoni igral za Helios. Konec novembra si je huje poškodoval gleženj, po devetmesečni odsotnosti pa se bo srbski košarkar na parket vrnil v dresu Krke, kamor je prišel po odhodu Klemna Kužnika, ki je dal prednost študiju. Kariero je Lelić začel v domačem Šabcu, igral pa še za Srem, šoštanjsko Elektro, ciprski Apollon Limasol, in Tajfun. Bil je najboljši strelec Šentjurčanov, ko so osvojili naslov državnega prvaka v sezoni 2014/15.

Že pred časom je Krka napovedala prihod 190 centimetrov visokega 21-letnega Osolnika, ki se je vrnil v matični klub. Nazadnje je igral na Hrvaškem za Gorico, pred tem pa je bil tudi član Slovana. V Novem mestu si želijo domov vrniti še Žigo Fifolta, ki pa mora še urediti svoj status. Če mu ne bo uspelo, se bodo odločili za drugega centra. Krka bo letos igrala v državnem prvenstvu in 2. Ligi ABA.

T. J.