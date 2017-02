Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Olimpija ni imela možnosti, da bi še drugič zapored presenetila Dornbirn. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dornbirn vrnil Olimpiji milo za drago

Nadaljevanje lige po reprezentančnem premoru 15. februarja

4. februar 2017 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so po treh zaporednih zmagah v 6. krogu drugega dela Lige Ebel v Tivoliju izgubili proti Dornbirnu z 0:4.

Ljubljančani, ki so istega tekmeca v četrtek v gosteh premagali po kazenskih strelih (2:3), so iskali priložnost, da se še bolj približajo želenemu drugemu mestu, ki še vodi v končnico. Toda gostje so pred 1.000 gledalci (toliko jih v Tivoliju v tej sezoni še ni bilo) že na začetku zeleno-bele stisnili v obrambno tretjino in premoč kronali v 12. minuti z natančnim strelom nekdanjega hokejista Olimpije Brocka Mcbridea pod prečko.

Pred tem so sicer imeli lepo prednost domači, skoraj minuto dva igralca več na ledu, a je kljub nekaj nevarnim poskusom ostala neizkoriščena. V 17. minuti je nato vratar Jeff Frazee naredil napako in plošček mu je ušel v gol za 0:2. Z diagonalnim strelom z desne strani je bil strelec Martin Grabher Meier. V uvodni tretjini je bilo razmerje v strelih na gol 3:21.

V drugi tretjini je Olimpija najprej "preživela" minuto in 20 sekund igre z dvema manj, potem pa dobila gol, ko je imela na klopi za kaznovane še enega igralca. V 31. minuti je zadel James Livingston. Ob koncu tretjine so imeli zmaji tudi sami skoraj dve minuti dva igralca več, po silovitem strelu Sache Guimonda se je stresla prečka.

Gostje so znali zadržati prednost tudi v zadnjem delu, za Olimpijo je lepo priložnost za vsaj častni zadetek zapravil Črt Snoj, takoj zatem pa so hokejisti Dornbirna v hitrem protinapadu zadeli še enkrat in poskrbeli za končnih 4:0. Gola se je veselil še en nekdanji igralec Olimpije Christopher D'Alvise.

Liga Ebel se bo po reprezentančnem premoru, ko bo Slovenija gostovala na turnirju v Katovicah, nadaljevala 15. februarja. Ljubljančani se bodo odpravili v Gradec. Do konca so še štirje krogi.

6. krog, kvalifikacijska skupina:

OLIMPIJA - DORNBIRN

0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

1.000; Mcbride 11., Grabher Meier 17., Livingston 31., D'Alvise 50.

Danes ob 17.30:

ORLI ZNOJMO - FEHERVAR

Nedelja ob 17.00:

VSV BELJAK - GRADEC

Lestvica: * x GRADEC 5 4 0 0 1 +8 16 (4) ORLI ZNOJMO 5 3 0 0 2 +2 11 (2) DORNBIRN 6 2 1 1 2 0 10 (1) VSV BELJAK 5 1 0 0 4 -6 9 (6) FEHERVAR 5 2 0 2 1 +3 8 (0) OLIMPIJA 6 1 2 0 3 -6 7 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. R.