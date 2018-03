Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Jean Kevin Augustin je popeljal Leipzig v vodstvo. Foto: Reuters Marko Pjaca se ni znašel pri Juventusu, v Gelsenkirchnu pa navdušuje. Foto: EPA Filip Kostić je zapravil najlepšo priložnost za zmago Hamburga. Foto: Reuters Znamenita ura na Volksparkstadionu kaže, da je HSV že 54 let in 190 dni član Bundeslige. 12. maja je na sporedu zadnji krog letošnje sezone in ura bi se lahko ustavila. Foto: Reuters Dodaj v

Dortmundčani do točke na derbiju v Leipzigu

Kostić zapravil 11-m - HSV blizu drugi ligi

3. marec 2018 ob 21:01

Leipzig - MMC RTV SLO

Na derbiju 25. kroga Bundeslige sta se RB Leipzig in Borussia Dortmund razšla z remijem (1:1). Na drugo mesto se je prebil Schalke, ki je premagal Hertho z 1:0.

Na razprodani Red Bull Areni sta se srečali ekipi, ki sta izpadli iz Lige prvakov, prebili pa sta se v osmino finala Evropske lige.

V prvem polčasu so navijači uživali v odprtem boju, priložnosti so se vrstile na obeh straneh. Rdeči biki so povedli po pol ure igre, ko je Andre Schürrle izgubil žogo na svoji polovici. Naby Keita mu jo je odvzel in takoj poslal žogo v prazen prostor proti vratom Dortmundčanov, Jean Kevin Augustin se je otresel Ömerja Topraka in z desnico matiral Romana Bürkija. Sedem minut pred odmorom je Mahmoud Dahoud sijajno zaposlil Marca Reusa, ki je stekel sam proti vratom, preigral Petra Gulacsija in z levo nogo zatresel prazno mrežo.,

V drugem polčasu je ritem igre padel. Nobena ekipa ni želela tvegati. V 66. minuti je Kevin Kampl zapustil zelenico, zamenjal ga je Stefan Ilsanker.

Pjaca odločil v Gelsenkirchnu

Schalke je v spomaldanskem delu v odlični formi. Na Veltins Areni je ugnal berlinsko Hertho, edini zadetek je dosegel Marko Pjaca v 37. minuti. Franco di Santo je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Hrvat s sedmih metrov z desno nogo zatresel mrežo. Pjaca je v napadu uspešno zamenjal ostrostrelca Guida Burgstallerja, ki je počival zaradi petih rumenih kartonov.

Kostić zapravil 11-m - HSV blizu drugi ligi

Prvi izpad iz elite nemškega nogometa je za Hamburg vse bližje. Tudi proti Mainzu "dinozavri Bundeslige" niso uspeli zmagati (0:0). Gostitelji so imeli veliko premoč (streli 18:5), a nikakor niso uspeli zadeti. V 25. minuti je Filip Kostić že poslal žogo v mrežo, stranski sodnik ni dvignil zastavice, a je nato posredoval videosodnik. Zadetek seveda ni veljal, saj je bil Srb kakšen meter v prepovedanem položaju.

Silovit pritisk na vrata Mainza se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Branilec Rick van Drongelen je v 49. minuti s šestih metrov stresel prečko. Po uri igre je imel HSV največjo priložnost. Rezervist Gian Luca Waldschmidt se je dobro znašel v kazenskem prostoru, branilec Leon Balogun ga je podrl in si prislužil drugi rumeni karton. Kostić si je nastavil žogo na belo točko, vendar je 20-letni vratar Florian Müller odlično posredoval.

V zadnje pol ure so gostje zdržali z deseterico in navijači na Volksparkstadionu so doživeli novo veliko razočaranje. HSV se je že trikrat za las rešil izpada, letos pa potrebuje pravi čudež, kar je priznal tudi trener Bernd Hollerbach. Zaostanek za 16. mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ostaja sedem točk.

25. krog:

BORUSSIA (M) - WERDER 2:2 (2:0)

Zakaria 5., Moisander 33./ag; Delaney 59., Johannsson 78.



SCHALKE - HERTHA 1:0 (1:0)

Pjaca 37.

EINTRACHT - HANNOVER 1:0 (1:0)

da Costa 39.

AUGSBURG - HOFFENHEIM 0:2 (0:1)

Kramarić 30., Gnabry 50.

HAMBURGER SV - MAINZ 0:0

RK: Balogun 61./Mainz

Kostiću (Hamburger SV) je vratar Müller v 62. minuti obranil 11-m.

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN 1:2 (1:1)

Mehmedi 79.; Alario 31./11-m, Brandt 78.

RK: William 91./Wolfsburg

RB LEIPZIG - BORUSSIA (D) 1:1 (1:1)

Augustin 29.; Reus 38.

RB Leipzig: Gulacsi, Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann, Keita, Kampl (66./Ilsanker), Sabitzer, Forsberg (61./Bruma), Augustin (75./Poulsen), Werner.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Akanji, Toprak, Schmelzer, Weigl, Dahoud, Reus (88./Pulišić), Götze (78./Philipp), Schürrle, Batshuayi.

Sodnik: Felix Brych



Nedelja ob 15.30:

KÖLN - STUTTGART



Ob 18.00:

FREIBURG - BAYERN

Lestvica: BAYERN 24 19 3 2 55:18 60 SCHALKE 25 12 7 6 39:30 43 BORUSSIA (D) 25 11 9 5 50:31 42 EINTRACHT 25 12 6 7 33:27 42 BAYER LEVERKUSEN 25 11 8 6 45:33 41 LEIPZIG 25 11 6 8 38:34 39 HOFFENHEIM 25 9 8 8 40:38 35 BORUSSIA (M) 25 10 5 10 33:37 35 AUGSBURG 25 8 8 9 33:32 32 HANNOVER 25 8 8 9 32:35 32 HERTHA 25 7 10 8 30:31 31 STUTTGART 24 9 3 12 20:27 30 FREIBURG 24 6 11 7 25:38 29 WERDER 25 6 9 10 24:30 27 WOLFSBURG 25 4 13 8 28:33 25 MAINZ 25 6 7 12 29:42 25 HAMBURGER SV 25 4 6 15 18:35 18 KÖLN 24 4 5 15 22:43 17

A. G.