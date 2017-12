Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Drew Doughty in vratar Jonathan Quick. Foto: Reuters Quick je v Vancouvru zbral 22 obramb. Foto: Reuters Hokejisti Bostona so se v gosteh znesli nad Ottawo. Foto: Reuters Hokejisti Floride so doma z 2:0 premagali Montreal. Takole je zadetek dosegel Vincent Trocheck. Foto: Reuters Hokejisti Washingtona so z zmago proti New Jersey Devilsom koledarsko leto 2017 končali na vrhu Metropolitanske divizije. V vzhodni konferenci zasedajo drugo mesto, boljši so le hokejisti iz Tampe. Foto: Reuters Dodaj v

Doughty popeljal Kingse do zmage v Vancouvru

Boston prižgal "petardo" v Ottawi

31. december 2017 ob 09:37

Vancouver - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči na nedeljo v Ligi NHL slavili v Vancouvru. Tekmo so dobili s 4:3, Anže Kopitar se ni vpisal med dobitnike točk.

Mož odločitve je bil Drew Doughty, ki je ob izteku 7. minute zadnje tretjine Kingse popeljal v odločilno vodstvo, potem ko je blokiran plošček po lastnem strelu hitro pobral in ga s strelom iz zapestja vendarle spravil za hrbet vratarja Jacoba Markstroma.

Gostitelji so neuspešno iskali izenačenje, podaljška jim ni uspelo izsiliti niti v izdihljajih, ko so brez vratarja in z igralcem več napadali gol gostujočega vratarja Jonathana Quicka.

Vancouver je sicer prvi zatresel mrežo, že v 5. minuti je iz mrtvega kota srečo s strelom iz zapestja poskusil Troy Stecher in zadel za 1:0. Toda še pred koncem tretjine je Los Angelesu uspel preobrat. Najprej je v 14. minuti po podaji Mariana Gaborika izid izenačil Tyler Toffoli, minuto pozneje se je med strelce vpisal še Gaborik sam. Ta je v igri z igralcem več plošček Trevorja Lewisa preusmeril v mrežo.

V drugi tretjini so gledalci videli zgolj en zadetek, v 18. minuti je Nikolaj Goldobin s sijajnim samostojnim vložkom in bekhendom izenačil na 2:2, novo vodstvo je Canucksom v 41. sekundi zadnje tretjine prinesel Nic Dowd. 27-letnik iz Alabame je bil natančen po podaji Markusa Granlunda.

Vseeno Kalifornijci niso vrgli puške v koruzo. Kyle Clifford je že nekaj minut pozneje iz bližine strpal plošček v mrežo, zmagovalca je odločil Doughty.

Liga NHL, tekme 30. decembra:

VANCOUVER - LOS ANGELES 3:4

Stecher 5., Goldobin 38., Dowd 41.; Toffoli 14., Gaborik 15., Clifford 43., Doughty 47.



OTTAWA - BOSTON 0:5



FLORIDA - MONTREAL 2:0



WASHINGTON - NEW JERSEY 5:2



ST. LOUIS - CAROLINA 3:2



NASHVILLE - MINNESOTA 3:0

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 37 27 8 2 56 WASHINGTON CAPITALS 40 24 13 3 51 NEW JERSEY DEVILS 38 22 10 6 50 BOSTON BRUINS 37 21 10 6 48 TORONTO MAPLE LEAFS 39 23 14 2 48 COLUMBUS BLUE JACKETS 39 22 14 3 47 NEW YORK RANGERS 38 20 13 5 45 NEW YORK ISLANDERS 38 20 14 4 44 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 38 18 13 7 43 PITTSBURGH PENGUINS 39 19 17 3 41 PHILADELPHIA FLYERS 38 16 14 8 40 FLORIDA PANTHERS 38 17 16 5 39 MONTREAL CANADIENS 39 16 19 4 36 DETROIT RED WINGS 37 14 16 7 35 OTTAWA SENATORS 37 12 17 8 32 BUFFALO SABRES 38 10 20 8 28

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 36 25 9 2 52 NASHVILLE PREDATORS 38 23 10 5 51 LOS ANGELES KINGS 39 23 11 5 51 WINNIPEG JETS 39 22 11 6 50 ST. LOUIS BLUES 41 24 15 2 50 DALLAS STARS 39 21 15 3 45 SAN JOSE SHARKS 35 20 11 4 44 MINNESOTA WILD 39 20 16 3 43 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 39 17 14 8 42 CHICAGO BLACKHAWKS 37 18 14 5 41 CALGARY FLAMES 38 18 16 4 40 COLORADO AVALANCHE 37 18 16 3 39 EDMONTON OILERS 38 17 18 3 37 VANCOUVER CANUCKS 39 16 18 5 37 ARIZONA COYOTES 40 9 26 5 23

Tekme 31. decembra:

VEGAS - TORONTO

ANAHEIM - ARIZONA

COLUMBUS - TAMPA BAY

DETROIT - PITTSBURGH

EDMONTON - WINNIPEG

DALLAS - SAN JOSE

COLORADO - NY ISLANDERS

CALGARY - CHICAGO

Mitja Lisjak