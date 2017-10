Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andrea Dovizioso je veliki junak VN-ja Japonske. Foto: EPA Dodaj v

"Dovi" velemojstrsko slavil na adrenalinski dirki v Motegiju

Verjetno dokončno slovo Rossija od boja za naslov prvaka

15. oktober 2017 ob 08:06,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 08:22

Motegi - MMC RTV SLO, STA

Deževna dirka za VN Japonske v Motegiju je v razredu MotoGP po zanimivem zaključku in novi velemojstrski predstavi pripadla Andrei Doviziosu.

31-letni Italijan je za las ugnal aktualnega prvaka Marca Marqueza in se mu tri dirke pred koncem v skupnem seštevku približal le na 11 točk zaostanka, tako da je boj za naslov prvaka povsem odprt. "Dovi", ki je dirko po ne najbolj posrečenih kvalifikacijah začel šele z devetega mesta, je v zadnji tretjini dirki ves čas pretil Marquezu, tako da sta se večkrat prehitela, najbolje pa prihranila za zaključek.

V zadnjem krogu sta v nekaj zavojih poravnano dirkala drug ob drugem, Dovizioso pa je bil na koncu močnejši in v boju proizvajalcev Ducatiju prav tako prinesel veliko zmago na japonskih tleh. To je skupno sedma zmaga v MotoGP-ju za Doviziosa in že peta v letošnji sezoni, ko dirka kot prerojen in je povsem blizu v boju za krstni naslov svetovnega prvaka. Marquez ostaja v vodstvu, ima 244 točk, Dovizioso na drugem mestu pa je zdaj pri 233.

Valentino Rossi odstopil

Tretje mesto je zasedel Danilo Petrucci, sicer tretji iz kvalifikacij. Sobotni zmagovalec kvalifikacij Johan Zarco je takoj na štartu izgubil prvo mesto (s tretjega se je nanj izstrelil Marquez), na koncu pa zasedel osmo mesto. Verjetno pa se je iz boja za naslov svetovnega prvaka poslovil veteran Valentino Rossi, ki se je 19 krogov pred koncem na osmem mestu zadrsal s steze in zaključil dirko v pesku.

V moto2 slavil Marquezov brat

V razredu moto2 je bil najhitrejši mlajši brat Marca Marqueza Alex Marquez, ki je za tretji uspeh v sezoni premagal rojaka Xavija Viergeja in Malezijca Hafizha Syahrina. V vodstvu SP-ja ostaja Italijan Franco Morbidelli, ki je bil na Japonskem osmi. V razredu moto3 je slavil Italijan Romano Fenati (Honda) pred rojakoma Niccolom Antonellijem (KTM) in Marcom Bezzechijem (Mahindra). Skupno je še vedno prvi Španec Joan Mir (Honda), ki je danes ostal brez točk, z 271 točkami, drugi je Fenati z 216.

Naslednja dirka bo preizkušnja v avstralskem Phillip Islandu 22. oktobra.

VN Japonske, Motegi MotoGP, končni vrstni red: 1. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 47:14,236 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda +0,249 3. D. PETRUCCI ITA/ducati 10,557 4. A. IANNONE ITA/suzuki 18,845 5. A. RINS ŠPA/suzuki 22,982 6. J. LORENZO ŠPA/ducati 24,464 7. A. ESPARGARO ŠPA/aprilia 28,010

Moto2, končni vrstni red: 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 32:08,901 2. X. VIERGE ŠPA/tech 3 +1,465 3. H. SYAHRIN MAL/kalex 3,134 Moto3, končni vrstni red: 1. R. FENATI ITA/honda 29:22,278 2. N. ANTONELLI ITA/KTM +4,146 3. M. BEZZECCHI ITA/mahindra 5,013

Skupni vrstni red (15/18) MotoGP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 244 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 233 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 203 4. D. PEDROSA ŠPA/honda 170 5. V. ROSSI ITA/yamaha 168

Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 256 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 232 3. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 180 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda 271 2. R. FENATI ITA/honda 216 3. A. CANET ŠPA/honda 184

