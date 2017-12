Dovžan in Erženova prvaka v skupinskem štartu

Jakov Fak je tekmo izpustil

30. december 2017 ob 16:29

Pokljuka - MMC RTV SLO, STA

Slovenski biatlonci so se od leta 2017 in Pokljuke danes poslovili z državnim prvenstvom na tekmah v skupinskem štartu, na katerih sta bila najboljša Miha Dovžan in Anja Eržen.

V pravi zimski pravljici, na Pokljuki je več kot meter snega, je Dovžan (Gorje) našel najboljšo kombinacijo teka in strelov ter kljub trem kazenskim krogom ugnal Mitjo Drinovca (Ihan) za 18 sekund, ta je moral še enkrat več v kazenski krog, tretje mesto pa je osvojil mladi triglavan Alex Cisar, ki je bil v kazenskem krogu le enkrat, v finišu pa je moral priznati premoč Drinovcu.

Klemen Bauer (Ihan) je zgrešil kar šest od skupno 20 strelov in končal na četrtem mestu, za njim pa se je uvrstil še en reprezentant Lenart Oblak. Jakov Fak je tekmo izpustil, na Pokljuki pa je vseeno opravil trening.

V ženski konkurenci je morala Blejka Erženova trikrat v kazenski krog, kljub temu pa je bila 16 sekund hitrejša od mlajše reprezentančne kolegice Urške Poje, ki je zadela tarčo več. Tretja je bila Nika Vindišar (Gorje), ki je za zmagovalko zaostala pol minute.

25. obletnica na Pokljuki

Pokljuka je pred 25 leti, decembra leta 1992, prvič gostila tekme svetovnega pokala. Takrat ga je v Slovenijo pripeljal Janez Vodičar, dolga leta vodilni mož slovenskega biatlona. Ta je v biatlonu dejaven že od leta 1979, ideja o tekmi v Sloveniji pa je dobila pravi zagon po zimskih olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu. Kot je povedal pred časom, je bilo takrat in danes najpomembneje, da imaš svojega predstavnika v Mednarodni biatlonski zvezi.

"Takrat so bili trije vzroki, da smo prišli v Slovenijo. Izkazali smo se pri organizaciji tekem alpskega pokala, imeli smo odlične izide Saša Grajfa, Uroša Velepca in Andreje Grašič in imeli smo dobre mladince. Biatlon je dobil domovinsko pravico in Pokljuka je začela dobivati svoj značaj, ki se je z leti seveda spreminjal," je na eni izmed tekem na Pokljuki povedal Vodičar in priznal, da so bili začetki zelo skromni, na improviziranem stadionu, a je v tem obdobju imel tudi biatlon skromnejši status od današnjega.