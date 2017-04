DP v hokeju: Olimpija - Sij Acroni Jesenice 2:1

Železarji imajo prvi zaključni plošček

12. april 2017 ob 14:55,

zadnji poseg: 12. april 2017 ob 20:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nocojšnji tretji tekmi finala državnega hokejskega prvenstva bo morda že znan prvak. Igralci Jesenic vodijo z 2:0 in bodo v primeru zmage v Tivoliju osvojili 11. naslov v samostojni Sloveniji.

Tekma v Ljubljani se je začela ob 19.15. Če bo zmagala Olimpija, se bo finalna serija podaljšala vsaj do petka, ko bo na Jesenicah četrta tekma. Prvak bo znan najpozneje v nedeljo, ko je na sporedu peta, odločilna tekma.

V primeru slavja železarjev na Jesenicah pripravljajo sprejem v dvorani Podmežakla.



Mušič zadel iz mrtvega kota

V prvi tretjini so bili Ljubljančani podjetnejši od nasprotnika z Gorenjske, pokazali so večjo željo po zadetku in ga v 14. minuti tudi dosegli. Jeseničani so storili napako pri menjavi, na ledu je bilo preveč igralcev, za dve minuti je na kazensko klop odšel Jaka Ankerst. To so gostitelji izkoristili. Dolgo so pletli mrežo okoli jeseniškega gola, plošček je v mrežo nato vendarle pospravil Aleš Mušič, ki je presenetil vratarja Žana Usa in zadel iz mrtvega kota. Ob koncu tretjine se je power play ponudil tudi železarjem, a do izteka prvih 20 minut niso resneje ogrozili ljubljanskih vrat. Še najbolj vroče je bilo ob ostri podaji Jureta Sotlarja pred vrata, ostalo je pri 1:0.

Po golu Uduča zadeli tudi železarji

Olimpija je drugo tretjino začela odlično in prek Aljaža Uduča po podaji Črta Snoja vodstvo podvojila na 2:0, vendar veselje navijačev zeleno-črnih ni trajalo dolgo. Namreč, v 24. minuti so Jesenice vrnile udarec. Po kaosu pred ljubljanskimi vrati in večkratnemu odbijanju, je plošček v prazno mrežo iz neposredne bližine zabil Miha Logar. V zadnjem delu druge tretjine je bil za dve minuti izključen Eric Pance, vendar Ljubljančani prednosti igralca več na ledu niso znali izkoristiti. Preveč je bilo kompliciranja in netočnih podaj pred vrati nasprotnika. Power play se je nato ponudil še Jeseničanom, 39 sekund so celo igrali z dvema igralcema več na ledu, potem ko je bil po Marku Čeponu izključen še Raphael Bussieres, vendar je mreža Jeffa Frazeeja obmirovala.

Sodniki so nato zaradi neprimernega vedenja navijačev - na led sta priletela izruvan sedež in bakla - tretjino predčasno končali, preostali čas so dodali k zadnji tretjini.

Tretja tekma, sreda ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE 0:2

2:1 (1:0, 1:1, -:-)

Mušič 14., Uduč 21.; Logar 24.

Morebitni tekmi



Petek ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

Mitja Lisjak