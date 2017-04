Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Calcit Volleyball, letos že pokalni prvak, bo poskušal zmagati in izsiliti odločilno peto tekmo finala DP-ja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odbojkarskega prvaka bo dala peta tekma v Tivoliju

ACH dobil prvi niz, nato pa vse v znamenju Calcita

24. april 2017 ob 18:08,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 19:33

Kamnik - MMC RTV SLO

Finale državnega prvenstva v odbojki med Calcit Volleyballom in ACH Volleyjem še ni odločen, saj je kamniška ekipa na četrti tekmi zmagala s 3:1.

ACH je imel v prvem nizu ves čas pobudo, povedel je z 8:12 in 10:15. Domen Kotnik je gostitelje vrnil v igro, vendar na manj kot dve točki zaostanka kamniška ekipa ni prišla. V ključnih trenutkih sta branilce naslova reševala Apostolos Armenakis (7 točk v prvem nizu) in Jan Kozamernik, ki je z asom unovčil prvo zaključno žogo ACH-ja.

Drugi niz je ACH začel bolje, a je Calcit prevzel pobudo in z nizom štirih točk povedel z 12:11. Prednost je povišal na 23:20, ključen pa je bil trenutek, ko je Armenakis pri 23:22 žogo poslal v avt.

V tretjem nizu si je Calcit hitro ustvaril prednost s 6:3, toda ACH je tekmece ujel (12:12). Ko sta Jan Brulec in Matic Videčnik zaustavila Žigo Šterna, je Calcit povedel s 17:16, Sašo Štalekar pa je z dobrim servisom prednost povišal na 18:16. Kamničanov v tem nizu ni bilo več mogoče ustaviti, izkoristili so tretjo zaključno žogo za 25:22. Andrej Štemberger Zupan je do konca tretjega niza zbral že 16 točk.

Kamniška športna dvorana je bila za hip manj glasna, ko je ljubljanska ekipa v četrtem nizu povedla z 1:4, toda na preobrat ni bilo treba dolgo čakati in Calcit je povedel z 12:8. Ko je Domen Kotnik z novim asom povišal na 21:16 in zmagovalec je bil praktično že odločen. Kamničani so izkoristili drugo zaključno žogo, neubranljivo jo je v ACH-jevo polje poslal Maxson Pereira.

DP v odbojki, finale, četrta tekma, danes ob 18.00:

CALCIT VOLLEYBALL - ACH VOLLEY (v zmagah 1:2)

1:1 (-21, 22, 22, -)

Morebitna peta tekma finala bo v četrtek v Tivoliju.

