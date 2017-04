Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gorenje ni premagalo Celja že vse od decembra 2013. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

DP v rokometu: Gorenje - Celje Pivovarna Laško 12:11 (26')

Moštvi s po 46 točkami na vrhu lestvice

26. april 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 18:34

Velenje - MMC RTV SLO

V Velenju se na derbiju 5. kroga Lige za prvaka merita Gorenje in Celje Pivovarna Laško, prvič v letošnjem državnem prvenstvu.

Ekipi se letos sicer srečujeta že četrtič, Velenjčani so izgubili vsa tri srečanja. V Ligi Seha je bilo 27:26 in 34:28 za Celjane, medtem ko so pivovarji pred dnevi v Pokalu Slovenije slavili s 26:23. Ose na zmago proti večnim tekmecem iz Celja čakajo že od 4. decembra 2013, ko je ekipo vodil zdajšnji trener Celjanov Branko Tamše.

Moštvi sta s po 46 točkami izenačeni na vrhu lestvice državnega prvenstva. Prav medsebojna obračuna, drugi bo 2. junija v Zlatorogu, bosta najbrž odločila o naslovu državnega prvaka.

1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 5. krog

Danes ob 18.00:

GORENJE VELENJE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO -:- (-:-)

KRKA - URBANSCAPE LOKA 26:27 (12:16)

Jurečič 11; Cingesar in Kavčič po 7.

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

24:24 (12:13)

Grebenc 8, Nosan in Kulenović po 3; Bratković 8, Krečič 4.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 4 4 0 0 46 GORENJE VELENJE 4 4 0 0 46 KOPER 2013 5 1 1 3 41 RIKO RIBNICA 5 2 1 2 41 URBANSCAPE LOKA 5 2 0 3 33 KRKA 5 0 0 5 28



KONČNICA ZA OBSTANEK, 8. krog:

ISTRABENZ PLINI IZOLA - MARIBOR BRANIK

18:35 (11:17)

Stopar 7; Bogadi 6, Velkavrh in Fižuleto po 5.

SLOVENJ GRADEC 2011 - JERUZALEM ORMOŽ

26:30 (15:14)

Sobota, 6. maja:

DOL TKI HRASTNIK - DOBOVA

Torek, 16. maja:

DRAVA PTUJ - TRIMO TREBNJE

Lestvica: MARIBOR BRANIK 8 6 1 1 39 TRIMO TREBNJE 7 6 0 1 35 JERUZALEM ORMOŽ 8 6 0 2 35 DOBOVA 7 3 0 4 29 SLOVENJ GRADEC 2011 8 3 2 3 23 DOL TKI HRASTNIK 7 2 1 4 20 DRAVA PTUJ 7 1 0 6 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 8 1 0 7 2

M. R.