Dr. Dre za olimpijske igre v domačem LA-ju leta 2024

Kampanji posodil svoj zvezdniški status

2. april 2017 ob 12:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbeni mogotec Dr. Dre je eden od 117 slavnih obrazov, ki sodelujejo v kampanji, s katero želijo olimpijske igre leta 2024 po štirih desetletjih spet pripeljati v Kalifornijo.

52-letni nekdanji član zasedbe NWA, superproducent - ima svojo založbo Aftermath, ki jo je ustanovil po odhodu z Death Row Records, med njegove varovance spadata tudi Eminem in 50 Cent - in ustanovitelj znamke slušalk Beats s pravim imenom Andre Young se je v LA-ju, natančneje v razvpiti soseski Compton, rodil in tam odraščal, zdaj pa se je znašel na seznamu uglednih članov sveta, ki se zavzema za Los Angeles kot prizorišče olimpijskih iger 2024.

Poleg športnih zvenečih imen, kot so nekdanja zvezdnika NBA-ja Magic Johnson in Jason Collins, pa plavalka Janet Evans, sta na njem še zvezdnika iz sveta klasične glasbe, operni pevec Placido Domingo in dirigent Gustavo Dudamel, ki vodi losangeleške filharmonike, glasbeni založnik David Geffen, pa losangeleški nadškof Jose Gomez ...

Odločitev bo padla 13. septembra

Gre za "raznoliko skupino 117 vodij in inovatorjev s področja športa, medijev, tehnologije, visokega izobraževanja, poslovnega sveta, človekoljubnih dejavnosti in javnega sektorja Kalifornije in sveta", so zapisali pri kampanji, katere rezultat bo znan 13. septembra, ko bo Mednarodni olimpijski komite v perujski prestolnici Lima glasoval o tem, katero mesto bo gostilo poletne olimpijske igre čez sedem let: v igri poleg Los Angelesa ostaja le še Pariz, iz boja pa so se že umaknili Budimpešta, Hamburg in Rim.

Dr. Dre pa se seveda vzporedno posveča tudi izvirni dejavnosti, glasbi: skupaj s Snoopijem Doggom pripravljata poklon pokojnemu kolegu Tupacu, ki ga bodo že čez nekaj dni, natančneje 7. aprila, sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola. Poleg raperja bodo tokrat svoje mesto v njej dobili še Pearl Jam, Joan Baez in zasedba Yes.

Leta 2014 so Dr. Dreja pri Forbesu uvrstili na drugo mesto seznama najbogatejših osebnosti z ameriškega hiphoperskega prizorišča, takoj za Diddyjem, že leto pozneje pa na prvo, pod palcem naj bi imel več kot 600 milijonov zelencev.

A. K.