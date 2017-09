Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 36 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je presenetljivo napovedal, da utegne tudi po letošnjem EP-ju še kdaj obleči reprezentančni dres. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić: Če nadaljuje Kokoškov, nadaljujem tudi jaz

Lakovič: Španci niso bili pripravljeni na naš orkan

14. september 2017 ob 23:11

Carigrad - MMC RTV SLO

Po tako nepozabni predstavi v polfinalu evropskega prvenstva je jasno, da slovenski košarkarji v en glas zatrjujejo: "Gremo v finale, gremo po zmago."

"Mislim, da rezultat govori svojo zgodbo. Nismo se bali, vedeli smo, da lahko premagamo veliko Španijo. Na tem turnirju igramo najboljšo košarko. Gremo v finale, gremo po zmago," je za Val 202 po zmagi Slovenije z 92:72 povedal kapetan Goran Dragić, ki je v pogovoru z novinarji po tekmi celo na neki način preklical svojo reprezentančno upokojitev: "Če nadaljuje Igor (Kokoškov), nadaljujem tudi jaz."

Tudi Klemen Prepelič je za Val 202 povedal, da ga zanima le naslov prvaka: "Smo v finalu. Finali se ne igrajo, ampak se zmagujejo. Na tem prvenstvu prevladujemo, premagali smo poleg nas edino neporaženo reprezentanco." Tekmo s Španijo je Prepelič, ki je dosegel 13 točk (zadeval je tudi v ključnih trenutkih), ocenil takole: "Od prve do zadnje minute smo igrali maksimalno zavzeto. Saj so bile napake, tudi sam sem izgubil šest, sedem žog, ampak to zdaj ni pomembno."

Branilec Aleksej Nikolič je poudaril, da se niso ustrašili Španije: "Do zdaj je mlela svoje tekmece. A nismo se ozirali na to. Vedeli smo, da lahko igramo z vsakim. Gremo v finale, gremo še po eno zmago, gremo do konca."



Jaka Blažič je že zjutraj čutil, da bo to velik dan: "Uživam že cel dan, odkar sem se zbudil. Odigrali smo vrhunsko, perfektno, odigrali agresivno obrambo in dosegali lahke koše. A ne bomo se še ustavili. Nekaj časa danes lahko proslavljamo, jutri se že pripravljamo na finale."

Nekdanji reprezentant Jaka Lakovič, ki sestavlja strokovni štab, je tekmo ocenil kot vrhunsko: "Vedeli smo, da bomo morali za zmago pokazati eno najboljših iger, in to nam je uspelo. Fenomenalno smo igrali v obrambi. Klop je bila neverjetna, dobila je to tekmo. Pa seveda naši liderji. Španci niso bili pripravljeni na naš orkan."

Tomaž Okorn