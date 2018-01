Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! MVP evropskega prvenstva Goran Dragić je v odlični formi in bi si zaslužil tudi nastop na tekmi All Star, ki bo 18. februarja v Staples Centru v Los Angelesu. Foto: Reuters Zach LaVine je prispeval 18 točk, to je bila šele njegova druga tekma v letošnji sezoni. Foto: Reuters Sorodne novice Šov Dragića proti razglašenemu Milwaukeeju Dodaj v

Dragić drugič igralec tedna na Vzhodu; konec zmagovitega niza Miamija

Philadelphia premagala Toronto

15. januar 2018 ob 21:32,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 23:54

Chicago - MMC RTV SLO

Na dan Martina Luthra Kinga se je končal zmagoviti niz košarkarjev Miamija. Chicago je bil boljši s 119:111. Goran Dragić je prispeval 22 točk, že pred tekmo v Unitedu Centru pa je prejel novo priznanje.

Najboljši slovenski športnik preteklega leta, ki je bil najzaslužnejši za sedem zaporednih zmag Miamija, je bil drugič v letošnji sezoni izbran za igralca tedna na Vzhodu. V preteklem tednu je v povprečju dosegal 23 točk, šest skokov in pet podaj na tekmo. Imel je 50-odstotni met iz igre in 46-odstoten met za tri točke.

To je zanj četrto takšno priznanje v karieri. Postal je četrti igralec vzhodne konference z več kot enim takšnim priznanjem v sezoni in tudi prvi član Miamija z vsaj dvema priznanjema po LeBronu Jamesu v sezoni 2013/14.

Wade: Dragić ima moj glas za tekmo All Star

Dwyane Wade, ki je z Miamijem osvojil tri šampionske prstane (2006, 2012 in 2013), je na Twitterju sporočil, da bi si Dragić zaslužil prvi nastop na tekmi All Star, ki bo sredi februarja v Los Angelesu: "Čestitke! Niti ni nujno, da se Miami prebije na tretje mesto na Vzhodu. Goran Dragić ima moj glas za letošnjo tekmo All Star. Trenerji ne spijo!"

Na Zahodu je bil za najboljšega izbran Lou Williams, ki je dosegal kar 35 točk, 4,8 podaje na tekmo. V Oracle Areni je Golden Statu nasul 50 točk. Prejšnji teden so LA Clippersi dobili vse štiri tekme in se zelo približali mestom, ki vodijo v končnico.

Holiday in Markkanen shladila Vročico

V United Centru je Vročica še vodila dve minuti pred odmorom z 48:44, potem pa sta Robin Lopez in povratnik po poškodbi Zach Lavine z delnim izidom 11:0 poskrbela za vodstvo Bullsov s 55:48 ob polčasu.

V tretji četrtini sta Lauri Markkanen in Justin Holiday zadela vsak po dve trojki in Chicago si je priigral najvišjo prednost na tekmi (77:58). Dragić je v zadnji četrtini dosegel enajst točk in izbranci Erika Spoelstre so se približali na 103:97 štiri minute pred koncem. S polaganjem je MVP lanskega evropskega prvenstva znižal na 107:102 minuto in pol pred zadnjim piskom sirene, a je nato odločilno trojko zadel sijajni Markkanen. Finec je dosegel 17 točk, trikrat je bil natančen izza črte. Pri Bikih je blestel Justin Holiday, ki je zadel kar sedem trojk in bil s 25 točkami najboljši strelec tekme. Dragić je pol minute pred koncem naredil šesto osebno napako in prvič v letošnji sezoni je moral predčasno zapustiti parket, a to ni več vlivalo na končni razplet.

Ponedeljkove tekme:

CHICAGO - MIAMI 119:111

Holiday 25 (7/11 za tri), Mirotić in LaVine po 18, Markkanen 17 in 9 skokov, Valentine 12, Lopez 10; Dragić 22 (7/17 iz igre, 0/6 za tri), 9 podaj in 5 skokov v 38 minutah, Olynyk 21, Ellington 20, Richardson 11, T. Johnson 10, Whiteside 9 in 8 skokov, J. Johnson 8, Adebayo 6, Winslow 4.

DETROIT - CHARLOTTE 107:118

Bullock in Harris po 20, Smith 19 in 10 podaj; Williams in Howard (17 skokov) po 21, Walker 20.



PHILADELPHIA - TORONTO 117:111

Embiid 34 in 11 skokov, McConnell 18, Redick 15; DeRozan 24, Wright 20.



WASHINGTON - MILWAUKEE 95:104

Wall 27 in 9 podaj, Beal in Oubre po 19; Antetokounmpo 27 in 20 skokov, Bledsoe 23, Middleton 19.



ATLANTA - SAN ANTONIO 102:99

Schröder 26, Ilyasova 20; Aldridge 25 in 11 skokov, Anderson in Mills po 13.



BROOKLYN - NEW YORK 104:119

Carroll 22, LeVert 20; Porzingis 26 in 9 skokov, Beasley 23 in 10 skokov.

MEMPHIS - LA LAKERS



OKLAHOMA CITY - SACRAMENTO



CLEVELAND - GOLDEN STATE



UTAH - INDIANA



LA CLIPPERS - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA: BOSTON CELTICS 44 34 10 77,3 TORONTO RAPTORS 42 29 13 69,0 CLEVELAND CAVALIERS 42 26 16 61,9 MIAMI HEAT 43 25 18 58,1 WASHINGTON WIZARDS 44 25 19 56,8 INDIANA PACERS 43 23 20 53,5 MILWAUKEE BUCKS 43 23 20 53,5 DETROIT PISTONS 42 22 20 52,4 --------------------------------------- PHILADELPHIA 76ERS 40 20 20 50,0 NEW YORK KNICKS 44 20 24 45,5 CHARLOTTE HORNETS 42 17 25 40,5 CHICAGO BULLS 44 17 27 38,6 BROOKLYN NETS 44 16 28 36,4 ATLANTA HAWKS 43 12 31 27,9 ORLANDO MAGIC 43 12 31 27,9 ZAHODNA KONFERENCA: GOLDEN STATE WARRIORS 44 35 9 79,5 HOUSTON ROCKETS 41 30 11 73,2 SAN ANTONIO SPURS 45 29 16 64,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 45 29 16 64,4 OKLAHOMA CITY THUNDER 43 23 20 53,5 NEW ORLEANS PELICANS 42 22 20 52,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 43 22 21 51,2 DENVER NUGGETS 43 22 21 51,2 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 42 21 21 50,0 UTAH JAZZ 42 17 25 40,5 PHOENIX SUNS 44 16 28 36,4 LOS ANGELES LAKERS 42 15 27 35,7 DALLAS MAVERICKS 44 15 29 34,1 MEMPHIS GRIZZLIES 41 13 28 31,7 SACRAMENTO KINGS 42 13 29 31,0

