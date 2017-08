Dragić: Gradnja ekipa je kot sestavljanje legokock

Kapetan prišel dobro telesno pripravljen

2. avgust 2017 ob 08:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Verjamem. Moraš verjeti, če hočeš izpolniti visoki cilj. Če govoriš, da verjameš, pa v resnici v svoji glavi dvomiš, zagotovo tega ne boš dosegel," je ob prihodu v reprezentanco povedal Goran Dragić.

Zdaj je mozaik Igorja Kokoškova v pripravah na evropsko prvenstvo popoln. Dopolnil se je s še zadnjim kamenčkom, tistim najbolj potrebnim za dosego želenega in od KZS-ja tudi napovedanega visokega cilja. In Goran Dragić, kapetan Slovenije, v to tudi verjame: "Imamo zanimivo ekipo. Upam, da bomo končali priprave brez poškodb, potem pa gremo v boj. Vemo, da bo prvenstvo zelo odprto in je veliko ekip, ki se bo borilo za medalje. Če hočeš izpolniti visoki cilj, moraš vanj verjeti."

Ko se je pridružil soigralcem, je v pogovoru z mediji dejal, da je bilo hitro konec dopusta in da se je z avgustom zanj začela sezona. Zakaj? Omenil je datum 18. september, ko bo odšel v Miami, in da do tedaj ne bo imel nič več prostega časa. Takrat se namreč tudi končuje tekmovanje v Carigradu oziroma se bodo na prvenstvu delile medalje. Kot pravi torej Gogi, v visoki cilj je treba verjeti, sicer ga zagotovo ne izpolniš.

31-letni Ljubljančan začenja priprave pred svojim petim EuroBasketom, ob tem je slovenske barve zastopal tudi na vseh treh svetovnih prvenstvih. Manjkal je le pred dvema letoma na zadnjem evropskem prvenstvu, a so potem tudi njegovi delodajalci v franšizi na Floridi ugotovili, da Dragić na delo v NBA pride bistveno bolje pripravljen, če sodeluje v reprezentanci in nato hitro v klubski sezoni ujame ritem. Čeprav se je zanj komaj končal dopust, pa je delati že zdavnaj začel: "Ves čas sem zdaj pred reprezentanco treniral. 14 dni so bili tu tudi trenerji iz Miamija in treningi so potekali tako kot med sezono v Ligi NBA. Fizično sem dobro pripravljen. Ob tem sem želel čim bolj izkoristiti čas in ga preživeti z družino. Do avgusta sem moral biti zaradi pravil na stranskem tiru, zdaj pa bom povsem normalno vadil z ekipo."

"Morda je zdaj malce drugače. Včasih sem komaj čakal, da se začne reprezentančna akcija. Ne me narobe razumeti, tudi zdaj sem se zelo, a doma puščam dva otroka in ženo in je malce težje iti. Sem se je pa tudi zelo veselil," je dodal košarkar, ki ima med trenutnimi varovanci Kokoškova največ reprezentančnih izkušenj. Več tudi od povratnika na parket Erazma Lorbka, ki je sicer dve leti starejši, a je zaradi številnih poškodb odigral manj velikih tekmovanj. Sta pa ob članski reprezentanci skupaj igrala tudi v mlajših selekcijah in leta 2004 postala evropska prvaka do 20 let: "Res super za Erazma in lepo ga je znova videti. Z njim sva skoraj skupaj začela, odigrala tisto prvenstvo U20 v Brnu, potema pa bila skupaj kar nekajkrat tudi v članski ekipi. Vemo, kaj je v preteklosti pomenil za Slovenijo. Bil je ena najboljših štiric v Evropi in njegove izkušnje bodo te ekipi v veliko korist, za vse mlajše igralce. Kot sem se pogovarjal, se fizično kar dobro počuti. Res upam, da bo zdržal ritem in bo šel z nami na prvenstvo."

Randolph daje ekipi novo rasežnost

Goran je zadnja leta prvi mož reprezentance, najboljši strelec in motor igre. Tako bo tudi letos, ko bo glavno breme pri organizaciji napada in tudi verjetno pri strelskem učinku na njegovih ramenih. Je pa zelo zadovoljen, da ima letos ob sebi "okrepitev" v Luki Dončiću, ki je podobno kot on izjemno kreativen košarkar, kar je v zadnjih letih v reprezentanci Dragić odkrito pogrešal. Obenem se veseli sodelovanja tudi z Anthonyjem Randolphom, ki po njegovih besedah daje izbrani vrsti novo razsežnost.

"Zelo veselim igranja z Dončićem, za katerega že zdaj vemo, kaj pomeni v svetu košarke. Lepo je, da imaš ob sebi takega igralca, ki te razbremeni in tudi nase prevzame veliko odgovornosti. To veliko pomeni tej reprezentanci in tudi meni. Randolpha pa se spomnim še iz NBA-ja. Skupaj sva bila na naboru leta 2008, spomnim pa se ga, ko je igral za Golden State in Minnesoto. Zelo mlad je šel v NBA. Ve se, kaj lahko prinese ekipi. Je dimenzija igralca, ki ga do zdaj nismo imeli. Je skočen, zna dati žogo ob tla, lahko tudi zadene od daleč, lahko mu vržeš "alley-oop" … Tega v preteklosti nismo imeli in s tem dobimo drugačen kot napadanja nasprotnika," je povedal Dragić.

Letos pa ob sebi zelo pogreša brata Zorana, ki okreva po poškodbi: "Seveda ga zelo pogrešam. Vsa ekipa ga, saj vemo, kaj je prinesel kot igralec moštvu, predvsem z energijskega vidika. Je pa za njegovo kariero ključno, da se stoodstotno rehabilitira in nemoteno nadaljuje kariero." Zoran je – razočaran, ker letos manjka – že dejal, da bo ob morebitni uvrstitvi Slovenije na svetovno prvenstvo, ki bo čez dve leti, brata prepričal, naj ne konča reprezentančne kariere. Goran je namreč večkrat namignil, da bo to njegova zadnja akcija, zdaj pa je povedal, da naj se najprej konča prvenstvo, potem pa bo govoril o takšni odločitvi.

Tudi letos na obisk prihaja Spoelstra

Lani so bili pod Kokoškovim postavljeni temelji te ekipe, za katero Goran pravi, da ima kakovost, da "iz nič" razvije protinapad in dosega lahke koše, hkrati pa zna dobro igrati tudi na postavljeno obrambo. "Imamo ekipo, ki je zelo raznolika. Vedno smo tudi imeli homogeno moštvo. Gradnja ekipe je kot legokocke. Treba jih je sestaviti skupaj, da na koncu dobiš eno igračo. V vseh ekipnih športih je tako. Najprej se postavi sistem ekipe, ki ga je Igor že sestavil. Potem se je iz sistema treba uigrati, da vsi igralci vemo, kaj delamo in dihamo kot eno. Potem je vse lažje," je pot do pravega moštva opisal kapetan.

Za sabo ima individualno zelo uspešno sezono, statistično popolnoma primerljivo z 2013/14, ko je prejel nagrado za igralca, ki je v ligi najbolj napredoval, in bil imenovan v tretjo peterko NBA-ja. Toda zaradi zelo slabega začetka sezone je Miami v boju za končnico potegnil najkrajšo. Ob neuspešnem uvodu je Gogi v Philadelphii v intervjuju za MMC povedal, da moštvo potrebuje klik, to pa zdaj znova primerjal z legokockami. "Najbolje je opisati takole, če imaš legokocke in jih nekaj izgubiš, potem tudi ne moreš sestaviti igrače. Takrat smo mi imeli take težave. Imeli smo veliko poškodovanih igralcev in se nismo mogli uigrati ter sestaviti homogene ekipe na terenu. Ko so se igralci vrnili, smo kot ekipa eksplodirali. To je zdaj treba zadržati in še graditi za naprej," je sklenil Dragić in dodal, da se na govorice o morebitni menjavi kluba ne ozira, saj je v Miamiju dobil potrebna zagotovila, tako kot lani pa ga bo med reprezentančno akcijo v Sloveniji obiskal trener Erik Spoelstra.

Tilen Jamnik