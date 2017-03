Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić vodi Miami proti končnici. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić igralec tekme tudi v Madison Square Gardnu

Dosegel je 20 točk, 9 podaj in 7 skokov

30. marec 2017 ob 07:58

New York - MMC RTV SLO

24 ur po razburljivem obračunu v Detroitu je Goran Dragić blestel tudi v najbolj opevani dvorani na svetu in košarkarje Miamija popeljal do gladke zmage nad New Yorkom s 105:88.

Dragić je v Madison Square Gardnu v 34 minutah dosegel 20 točk ter zbral še 9 podaj in 7 skokov. Iz igre je metal 6/17 (1/4 izza črte), zadel je vseh sedem prostih metov. 18 točk je dodal rezervist James Johnson, eno manj Josh Richardson.

Miami je dobil vse četrtine, ob polčasu je vodil za osem. Po prednosti devetih točk v tretji četrtini so zadnjih 12 minut odprli z delnim izidom 11:2. Z novo zmago, 26. na zadnjih 34 tekmah, se je Vročica na sedmem mestu Vzhodne konference izenačila z Indiano, ki je izgubila v Memphisu.

"Fantje vedo, kaj je v igri. Sprejeli so izziv in uživajo v njem. Imeli smo težki tekmi v zaporednih večerih. Vesel sem, da smo opravili delo," je bil razumljivo zadovoljen trener Miamija Erik Spoelstra. Miami, ki je sezono začel z 11 zmagami in 30 porazi, je v New Yorku slavil šestič zapored.

New York je s tem porazom tudi teoretično ostal brez možnosti za končnico. Saša Vujačić je v treh minutah dosegel pet točk.

Miami bo gostil New York v noči na soboto. Do konca rednega dela bo igral še z Denverjem (D), Charlottu (G), Torontu (G), Washingtonu (G), Clevelandu (D) in Washingtonu (D).

Golden State prvič v sezoni premagal San Antonio

V derbiju večera je Golden State s 110:98 slavil na gostovanju v San Antoniu in si praktično že zagotovil najboljše izhodišče pred končnico. Bojevniki so nadoknadili 22 točk zaostanka iz prve četrtine in prvič v sezoni premagali Spurse. Stephen Curry je vknjižil 29 točk, Klay Thomspon 23. Pri San Antoniu je bil z 19 točkami najučinkovitejši Kawhi Leonard.

Westbrook s 57 točkami navdušil navijače v Orlandu

Russell Westbrook je s 57 točkami popeljal Oklahomo do zmage po podaljšku v Orlandu (114:106), s čimer so si Thunderji zagotovili končnico. Oklahoma je v zadnji četrtini nadoknadila dvomestni zaostanek. Westbrook je 36 točk dosegel v drugem polčasu in podaljšku (19 v zadnji četrtini), temu pa dodal še 13 skokov in 11 podaj za 38. trojni dvojček v sezoni. Predstava Westbrooka je tako navdušila navijače v Orlandu, da so začeli skandirati "MVP, MVP". "Besede res ne morejo opisati, kaj dela ta človek. Čast mi je, da igram ob njem," je bil nad soigralcem navdušen Victor Oladipo.

NEW YORK - MIAMI 88:105

Porzingis 20, Hernangomez 12, Vujačić 5 (met 2/5) in podaja v 3 minutah; Dragić 20 (met 6/17), 9 podaj in 7 skokov v 34 minutah, J. Johnson 18, Richardson 17, T. Johnson 12.



PHILADELPHIA - ATLANTA 92:99

ORLANDO - OKLAHOMA * 106:114

BOSTON - MILWAUKEE 100:103

TORONTO - CHARLOTTE 106:110

MEMPHIS - INDIANA 110:97

NEW ORLEANS - DALLAS 121:118

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE 98:110

LA CLIPPERS - WASHINGTON 133:124

SACRAMENTO - UTAH 82:112

* - po podaljšku

Tekme 30. marca:

DETROIT - BROOKLYN

CHICAGO - CLEVELAND

MINNESOTA - LA LAKERS

PHOENIX - LA CLIPPERS

PORTLAND - HOUSTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 73 47 26 64,4 BOSTON CELTICS * 75 48 27 64,0 WASHINGTON WIZARDS * 75 46 29 61,3 TORONTO RAPTORS * 75 45 30 60,0 ATLANTA HAWKS 75 39 36 52,0 MILWAUKEE BUCKS 75 39 36 52,0 MIAMI HEAT 75 37 38 49,3 INDIANA PACERS 75 37 38 49,3 ------------------------------------- CHICAGO BULLS 74 35 39 47,3 DETROIT PISTONS 75 34 41 45,3 CHARLOTTE HORNETS 75 34 41 45,3 PHILADELPHIA 76ERS 75 28 47 37,3 NEW YORK KNICKS 75 28 47 37,3 ORLANDO MAGIC 75 27 48 36,0 BROOKLYN NETS 74 16 58 21,6 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 75 61 14 81,3 SAN ANTONIO SPURS * 74 57 17 77,0 HOUSTON ROCKETS * 74 51 23 68,9 UTAH JAZZ * 75 46 29 61,3 LOS ANGELES CLIPPERS * 76 45 31 59,2 OKLAHOMA CITY THUND. * 74 43 31 58,1 MEMPHIS GRIZZLIES 75 41 34 54,7 PORTLAND TRAILBLAZERS 74 36 38 48,6 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 74 35 39 47,3 NEW ORLEANS PELICANS 75 32 43 42,7 DALLAS MAVERICKS 74 31 43 41,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 73 29 44 39,7 SACRAMENTO KINGS 75 29 46 38,7 PHOENIX SUNS 75 22 53 29,3 LOS ANGELES LAKERS 74 21 53 28,4 * - v končnici

R. K.