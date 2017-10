Dragić: Miamiju nihče ne pripisuje možnosti, a tudi Sloveniji jih niso

17. oktober 2017 ob 06:18

Goran Dragić vstopa v svojo deseto sezono v Ligi NBA, tokrat z najboljšo popotnico do zdaj – naslovom evropskega prvaka in nagrado MVP-ja na EuroBasketu.

Potem ko je Beno Udrih ostal brez pogodbe v Detroitu, kjer je igral lani, in je Saša Vujačić iz New Yorka odšel v Torino, je edini slovenski košarkar v najmočnejši ligi na svetu Goran Dragić. Dozdajšnji kapetan reprezentance se je v devetih sezonah v ZDA uveljavil, zdaj pa je tudi ključni mož in glavni nosilec igre moštva Miami Heat. Sezona v Ligi NBA se bo začela v torek, Miami prvi dvoboj čaka v sredo, ko bo gostoval pri floridskem tekmecu Orlandu, tri dni pozneje pa v dvorano Americanairlines Arena prihaja Indiana.

31-letni Ljubljančan vstopa v novo sezono sicer izčrpan, niti ne tako v fizičnem kot v psihičnem smislu, zato je tudi nekaj tekem pripravljalnega obdobja, ko je bil Miami na šestih dvobojih polovično uspešen, izpustil. Vse z namenom, da bo v rednem delu pravi. Vseeno pa sezono pričakuje na krilih fantastičnih iger na evropskem prvenstvu, zaradi česar je Gogi samozavesten kot še nikoli do zdaj.

"Zdaj razumem, kaj pomeni biti prvak," je ob vrnitvi v ZDA dejal Dragić, ki je glavni nosilec igre trikratnega prvaka lige Miamija, pri katerem so pričakovanja v zadnjih letih vedno visoka. Čeprav se možnosti, da bi na Floridi s to ekipo spisali podobno pravljico, kot jo je na Finskem in v Turčiji Slovenija, zdijo povsem nerealne, pa je prstan vseeno v Goranovih mislih: "Pred nami je ogromno izzivov. Veselil sem se prihoda v Miami in boja z ekipo za naslov. Nihče ni dajal možnosti slovenski reprezentanci, pa nam je uspelo. Nihče nam ne daje možnosti niti v Miamiju, a vedno verjamem – zakaj pa ne?"

Lani izenačil najboljše strelsko povprečje

Trener Erik Spoelstra je predstave Gorana Dragića na evropskem prvenstvu označil za senzacionalne. Njegova podaljšana roka na parketu ima za sabo tudi sicer zelo dobro klubsko sezono. Čeprav je Miami začel lani zelo slabo, ko je na prvih 41 tekmah kar 30-krat klonil, je imel v drugi polovici ravno obraten izkupiček – 30 zmag in 11 porazov. Ko je Miami zaigral bolje in bil nekaj časa najbolj vroča ekipa v ligi, je izvrstno igral tudi Dragić. Sezono je končal s povprečjem 20,3 točke na tekmo, kar je izenačen najboljši dosežek v karieri. Enako povprečje je imel v sezoni 2013/14, ki jo je v Phoenixu končal z nagrado za košarkarja, ki je v ligi najbolj napredoval, in uvrstitvijo v tretjo peterko NBA-ja.

Najboljši slovenski košarkar je večkrat dejal, da bodo s soigralci, s katerimi so med sezono ustvarili v garderobi izjemno kemijo, kar jim je ob težavah s poškodbami primanjkovalo v prvi polovici lanskega leta, gradili na igrah ob koncu lanske sezone. Patu Rileyju poleti ni uspel veliki met, da bi pripeljal kakšno zvenečo okrepitev. Omenjala se je vrnitev Dwyana Wada, ki je končal v Clevelandu, želja je bil tudi Gordon Hayward, ki se je odločil za Boston.

Vendarle pa je jedro lanske zasedbe ostalo isto. Z Dragićem, ki je v moštvu edini pravi organizator igre, bo branilski dvojec tvoril Dion Waiters, s katerim sta se lani odlično ujela. Waiters je podpisal štiriletno pogodbo. Po velikih težavah s poškodbami je zdaj pripravljen obrambni specialist Justise Winslow. Na položaju krilnega centra bo prva izbira Kelly Olynyk. Nekdanji član Bostona, ki velja za enega najboljših strelcev z razdalje med visokimi košarkarji, je prišel kot prost igralec. S klopi bosta pomembna James Johnson, ki se je uveljavil v lanski sezoni in je tudi podpisal za nova štiri leta, ter Josh Richardson.

Pod obročem bo še naprej kraljeval Hassan Whiteside, ki je bil lani za Dragićem drugi strelec moštva, s 14,1 skoka na tekmo pa prvi skakalec lige. Naveza z Dragićem dobro deluje, oba sta kandidata za nastop na tekmi All Star in glavna aduta Miamija v boju za končnico, kar strokovnjaki letos Heatom tudi napovedujejo. Poleg imenitnih iger je Dragić na EuroBasketu navduševal tudi v vlogi vodje moštva. Poskrbel je za odlično vzdušje v moštvu, ko je bil z odnosom na parketu in zunaj njega zgled soigralcem. V dolgoletni NBA-karieri je dobil veliko izkušenj in se tudi spoznal z vlogo vodje na največjem odru, kakršen je NBA. Zato tudi franšiza s Floride slovenskemu organizatorju igre namenja takšno vlogo.

