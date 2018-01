Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 18 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić in Zoran Dragić sta bila razigrana. Foto: EPA Nick Calathes je odločil napeto tekmo v Atenah. Foto: EPA Dodaj v

Dragić najboljši strelec v Madridu, Anadolu Efes pa vseeno nemočen

Panathinaikos po podaljšku ugnal Žalgiris

25. januar 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 25. januar 2018 ob 22:34

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so v 20. krogu Evrolige premagali Anadolu Efes s 87:68. Luka Dončić je dosegel 17 točk, najboljši strelec tekme pa je bil Zoran Dragić z 18 točkami.

Turki so na zadnjem mestu s petimi zmagami in niso imeli nobene možnosti v Madridu. Real je dobil vse četrtine in se veselil 13. zmage v letošnji evropski sezoni. Zelo razigran je bil Walter Tavares, ki je dosegel statistični indeks 25, prispeval je 14 točk (5/7 za dve) in devet skokov.

Dončič si je ob 17 točkah priboril še šest skokov in pet podaj za statistični indeks 22. Mlajši od bratov Dragić je dosegel 18 točk in zbral pet ujetih žog in tri podaje za statistični indeks 21.

Srečanje pred 8.400 gledalci je bilo izenačeno do sredine tretje četrtine, ko je Efesu še uspelo držati priključek (46:40). Gostje nato tri minute in pol niso dosegli niti točke in Real je z delnim izidom 11:0 prišel do visoke prednosti. Po 30 minutah so bili Turki v izgubljenem položaju (60:47). V zadnji četrtini je prednost narasla na 20 točk in v zadnjih minutah so zaigrali tudi rezervisti.

Calathes odločil podaljšek v Atenah

Razburljivo je bilo v Atenah, kjer je Panathinaikos po podaljšku premagal Žalgiris s 94:93. Odločilni koš za Grke je prispeval Nick Calathes, ki je s samostojnim prodorom čez celotno igrišče in s težkim metom ob zvoku sirene zadel za zmago pred 10.000 gledalci v Oaki. Beno Udrih je za Žalgiris odigral devet minut in prispeval dve točki in skok.

20. krog:

REAL MADRID - ANADOLU EFES

87:68 (20:14, 19:16, 21:17, 27:21)

Dončić 17 (5/10 za dve, 1/3 za tri), 6 skokov in 5 podaj v 24 minutah, Tavares 14, Carroll 11, Reyes 10; Dragić 18 (4/9 za dve, 3/6 za tri), 5 skokov in 3 podaje v 34 minutah, Brown 12, McCollum in Dunston po 9.

PANATHINAIKOS - ŽALGIRIS

* 94:93 (29:17, 18:20, 12:21, 24:25)

Denmon, Calathes in Lekavičius po 14; Kavaliauskas 21, White 17 ... Udrih 2 (1/6 za dve) in en skok v 8 minutah.

* - po podaljšku

UNICAJA MALAGA - BASKONIA

83:85 (21:15, 22:27, 21:21, 19:18)

Nedović 19, Šermadini 12; Timma 17, Granger 14.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - BROSE BAMBERG

Ob 18.45:

FENERBAHČE - BARCELONA

Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - OLYMPIACOS

Ob 20.30:

VALENCIA - HIMKI

Ob 20.45:

OLIMPIA MILANO - MACCABI

Lestvica: CSKA MOSKVA 19 15 4 +209 34 REAL MADRID 20 13 7 +134 33 PANATHINAIKOS 20 13 7 +44 33 FENERBAHČE 19 13 6 +119 32 OLYMPIACOS 19 13 6 +13 32 ŽALGIRIS 20 12 8 0 32 HIMKI MOSKVA 19 11 8 -7 30 BASKONIA 20 9 11 +20 29 ------------------------------------ MACCABI 19 10 9 -43 29 UNICAJA MALAGA 20 8 12 -70 28 BARCELONA 19 7 12 +41 26 CRVENA ZVEZDA 19 7 12 -96 26 BROSE BAMBERG 19 7 12 -106 26 VALENCIA 19 6 13 -50 25 OLIMPIA MILANO 19 6 13 -86 25 ANADOLU EFES 20 5 15 -122 25

A. G.