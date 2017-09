Dragić: Nedvomno bo to najlepša tekma v mojem življenju

Dončić: To so sanje, za katere smo trdo delali

16. september 2017 ob 22:41

Carigrad - MMC RTV SLO

Košarkarji so v dvorani Sinan Erdem opravili večerni trening pred velikim dnem za slovensko košarko, ko se bodo v nedeljo ob 20.30 za zlato medaljo evropskega prvenstva pomerili s Srbijo.

"Srbija je zelo močna ekipa. Igra fizično košarko, ima dva glavna igralca Bogdanovića in Marjanovića, ostali pa sestavljajo to okostje. Dobro si pomagajo v obrambi. Tudi mi imamo svoje adute, ki jih nameravamo uporabiti. Vemo, da so samozavestni in prav je tako. Tudi mi smo. Če prideš v finale, sta obe ekipi samozavestni. Pričakujemo zanimivo tekmo, zelo dobro za navijače. Upam, da bo dvorana polna in se že zelo veselim," je povedal kapetan in prvi igralec slovenske reprezentance Goran Dragić.

V primeru slovenske zmage ga bo doletel čast, da bo dvignil pokal, najverjetneje pa bo izbran tudi za najkoristnejšega posameznika turnirja. "Dan pred tekmo je kot pred nevihto. Vse je še mirno, vsi smo še igrivi, se smejimo, na dan tekme pa, potem ko se zbudiš, gre vse po planu. Nočem govoriti o slabostih Srbije, a seveda jih imajo, kot jih imamo tudi mi. Vemo, da bodo zelo agresivni, saj igrajo dobro obrambo. Mislim pa, da jim na nek način naša hitra igra ne ustreza, še posebej Marjanoviću. Treba ga bo kar napadati," je dodal Dragič.

Dončić: To so sanje, a smo trdo delali zanje

V nedeljo se obeta pravo romanje navijačev v Carigrad, kjer bo imela Slovenija izjemno podporo s tribun, česar se kapetan že veseli: "Veliko nam to pomeni. Ko smo bili otroci, smo vsi sanjali, da bomo nekega dne igrali za svojo državo. Ko vidiš, koliko navijačev te podpira, diha s tabo, vsi se veselijo te tekme ... Nedvomno bo najlepša v mojem življenju. Ne glede na rezultat sem že zelo vesel. Seveda pa nas zanima zmaga. Dobro se bo treba pripraviti, gristi v obrambi, "vreči ven parket" in upamo, da bo to dovolj."

Z Dragićem udarno navezo tvori 18-letni Luka Dončić, ki je po zadržanih dveh tekmah EuroBasketa zdaj iz dvoboja v dvoboj boljši. "Ne dojemam še, da smo tu. To so sanje, a smo trdo delali zanje in zato smo si zaslužili ta finale. Vsi se strinjajo, da igramo najlepšo košarko na prvenstvu, ampak to v finalu ne pomeni nič. Igrali bomo kot na prvi tekmi in bomo pripravljeni. Mislim, da bom užival. Najbolj pomembno je, da vsa ekipa uživa v košarki in da se zabavamo na parketu. Pričakujem izenačeno tekmo," je dejal Dončić, nato pa odgovoril selektorju Aleksandru Đorđeviću, ki je dejal, da Slovenija zadene ogromno metov od table: "Če bo treba, bom domov vzel tudi tablo (smeh, op. a.)."

Marjanovića ne smemu spustiti preblizu obroča

Ob glavni srbski nevarnosti Bogdanu Bogdanoviću, ki bo predstavljal veliko nevarnost za slovensko zunanji linijo, bo imel pod obročem težko delo z Bobanom Marjanovićem Gašper Vidmar: "Seveda je zahtevna naloga. Boban je res ogromen. Ne smemo ga spustiti preblizu obroča, ker je praktično neustavljiv, ker je toliko višji od ostalih. Srbije je neugodna ekipa, igra lepo, žoga dobro kroži, trda obramba in seveda bo težka tekma. Gre za finale in drugače tudi ne more biti. Malce nervoze je prisotne, saj vendarle gre za zlato kolajno, ampak nekaj nervoze je pred vsako tekmo."

Pod obročem bo ključen tudi Anthony Randolph, ki je v izločilnih bojih upravičil svoj prihod v slovensko reprezentanco, ko nadaljuje z borbeno igro v obrambi, razigral pa se je tudi v napadu. "Večkrat sem že rekel, da je na tem prvenstvu veliko odličnih igralcev, zato sem se tudi odločil, da bom igral na tem turnirju. Moj moto je vedno, da dam vse od sebe, predvsem v obrambi, da nasprotnikom skušam otežiti stvari. To lahko naredim. Družina v ZDA in sorodniki med podpirajo, saj vedo, da si najbolj želim igrati košarko in živim svoje sanje. Zato tudi podpirajo mojo odločitev, da igram za Slovenijo. Če sem srečen, so srečni tudi oni," je povedal Američan, za katerega bosta ob tisočih slovenskih navijačev pesti držali tudi hčerkica in žena.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik