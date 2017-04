Dragić o boju za končnico: Vsaka tekma za biti ali ne biti

Najboljši slovenski košarkar blesti v dresu Miamija

4. april 2017 ob 20:22

Miami, Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Po mnenju številnih se Liga NBA začne šele v končnici, a s tem se ne strinja najboljši slovenski košarkar Goran Dragić, ki se z ekipo Miami Heat krčevito bojuje za uvrstitev v končnico.

"Že en mesec in pol je za nas vsaka tekma, kot da je končnica. Nam je vsaka tekma za biti ali ne biti," je povedal Gogi v pogovoru za TV Slovenija.

Zadnjo tekmo je Miami izgubil z Denverjem, spet pa je bil najboljši košarkar Vročice Dragić (dosegel je 22 točk in šest podaj), ki verjame, da se bo Miamiju uspelo uvrstiti v končnico.

Začetek v Miamiju je bil skromen, potem pa je sledila še novica o vaši zamenjavi. Novinarji so vas veliko spraševali o tem, povejte, kako ste se v tistih trenutkih počutili, ko je šlo pravzaprav vse narobe.

Težko, težko, ampak nekako smo vedeli, zakaj je tako. Imeli smo zelo veliko poškodb, tako da nekateri igralci, ki mogoče ne bi dobili priložnosti, so bili takoj v prvem planu, igrali so zelo veliko minut, mogoče s tega vidika nismo dobro zaštartali sezone. Potem ko so se ti poškodovani igralci začeli vračati, pa je bila naša igra seveda boljša, lepša za videti. Nanizali smo 13 zaporednih zmag, potem naredili ta velik preobrat, ki je eden izmed večjih v Ligi NBA, seveda, če se bomo uvrstili v končnico ... Kar pa seveda verjamem, da se bomo.

Glede zamenjave pa vemo, da to mediji pišejo, to so zelo aktualne novice v Ligi NBA. Sem že nekajkrat rekel novinarjem, da se to ne bo zgodilo. Vemo pa, da vsi hočejo imeti najbolj brane članke in potem to nekako vržejo tja, kar pa je povsem normalno, to je sestavni del posla. Osebno nisem bral tega, kajti če to bereš, te samo zmede, predvsem sem se osredotočal na svojo igro.

Je bilo težko, recimo, ko ti pišejo o zamenjavi, vi sprašujete, v klubu pravijo ne, računamo nate. Ste tudi vi kaj dvomili?

Mislim, dvomil ... Če bi rekel, da ne, bi se zlagal. Nikoli ne veš, lahko se zgodi, to je del posla, del tega, kar smo deležni. Pat Riley je vse, kar mi je rekel, pa Spoelstra, so se držali dogovora, tako da ne vem, zakaj jim ne bi zaupal. Popolnoma sem jim zaupal.

Omenili ste Erika Spoelstro. Je bilo takrat, ko je bil slab začetek sezone, čutiti nervozo, je to ta evropska mentaliteta, zgodba, saj vemo, ko so porazi, postanejo trenerji nervozni, vodstvo kluba in vse skupaj, je bilo tudi pri vas na začetku sezone podobno?

Nervoza je vedno prisotna, kadar ne zmaguješ, potem je vse brezveze - hrana ni dobra, ne spiš dobro, vsi so nervozni. Definitivno je nekaj na tem. Mislim, da je Spoelstro zelo dober psiholog kot trener, kajti vse igralce ves čas spodbuja. Naš moto je bil priti vsak dan v dvorano in poskusiti napredovati. Nekako smo imeli tudi v malih možganih, da je zelo veliko igralcev poškodovanih, bil je splet okoliščin, ni šlo po najboljših poteh za nas, a konec koncev smo se nekako držali svojega principa - trenirati in napredovati. Na koncu nam je v tem uspelo.

Številni pravijo, da se Liga NBA pravzaprav začne šele v končnici. Bi se strinjali s tem?

(Smeh.) Ne. Že en mesec in pol je za nas vsaka tekma, kot da je končnica. Ja, za nekatere ekipe je res, nekateri že delajo načrte, kam bodo šli na počitnice, nam pa je vsaka tekma za biti ali ne biti.

Gogi, čeprav ste eden najboljših košarkarjev v Ligi NBA, lahko preberemo tudi, da vas strokovnjaki, ki podrobneje spremljajo Ligo NBA, pogosto uvrščajo med podcenjene košarkarje. Ali kdaj sami čutite, da vas nasprotni košarkarji in trenerji mogoče malo podcenjujejo?

Moram reči, da od nasprotnih trenerjev in košarkarjev ne, kajti vidimo, kako me krijejo zadnje čase (smeh). Vemo, da me zelo veliko podvajajo na igri pick n' roll, hočejo, da gre žoga stran od mene, potem ko nimam žoge, pritiskajo, da ne dobim žoge, tako da ne. Mogoče malo mediji ... Ampak jaz se s tem ne obremenjujem, kajti vem, kam spadam, moji igralci verjamejo vame, moj trener verjame vame, mislim, da mi je to najbolj pomembno v življenju, da tisti ljudje, s katerimi delim garderobo, verjamejo vame. To je to. Vem, da se lahko se borim z vsakim, nekako ne razmišljam o tem. Definitivno pa me to motivira.

Če sem prav izračunal, ste bili na 30 od 77 tekem najboljši strelec ekipe, to res pomeni, da moraš biti vsak večer popolnoma pri stvari. Ali je to sploh primerljivo s kakšno drugo ligo, s kakšno drugo košarko ali je enostavno samo Liga NBA takšna?

Mislim, da ni, saj vemo, da v Evropi imaš eno tekmo, dve tekmi na teden. Tukaj pa je zelo specifična liga, vsi so fizično močnejši, hitrejši, potem vemo, da imamo od štiri do pet tekem na teden. Nekako ti tekmo že odigraš, ampak mislim, da je potovanje tisto, kar te res najbolj utrudi. Naslednji dan moraš biti spet svež, spet za igro, spet osredotočen, da narediš dober performans. Potem imaš seveda nasprotnike, ki ti hočejo to prekrižati. Mislim, da je to najtežje v vsakem športu, da dobiš to konstantnost.

Ali je v zadnjih časih Liga NBA postala bolj evropska, vidimo ogromno evropskih košarkarjev, vas, Jusufa Nurkića, Nikolo Jokića, Rickyja Rubia, Daria Šarića, Bojana Bogdanovića ... Je Liga NBA postala bolj evropska, tudi po slogu igre?

Odvisno, je definitivno postala bolj evropska, več evropskih igralcev je v ligi. Vsak klub pa ima drugačen sistem. San Antonio goji evropsko košarko ... potem ... ravno smo igrali proti Denverju, oni imajo zelo različno košarko od vseh, igrajo hitro košarko, a zelo veliko pustijo žogo. Nikoli Jokiću. Po večini nikoli nisem videl, da center prenaša žogo, da on postavlja akcijo, in potem, da se iz njega vse začne nekako. Mislim, da se košarka razvija v čisto drugo smer kot pred leti. Pred leti smo imeli centre, ki so zelo dobro podajali, tako kot Jokić, Vlado Divca, Arvidasa Sabonisa, niso oni prenašali žoge čez. To je mogoče mala razlika.

V zadnjih letih se je bilo v končnico precej lažje uvrstiti, če je ekipa igrala na vzhodni konferenci, letos je ravno obratno. Ko ste vi igrali recimo v Phoenixu, smo ves čas gledali proti Vzhodu. Takrat smo rekli, veš, če bi bil na Vzhodu Phoenix, potem bi bil v končnici. Je Zahod tako padel, se je Vzhod dvignil?

Moram priznati, ko sem igral za Phoenix, sem si to vedno govoril. Če bi bil s Phoenixom na Vzhodu, bi z lahkoto prišli v končnico. Ampak zdaj, ko igram na Vzhodu, mislim, da je to tako drugačna košarka, da je več poudarka na obrambi, je vse bolj fizično. Kajti na Zahodu, ko gledaš tekme San Antonia, Golden Stata, Houstona, Phoenixa, Denverja, je hitrejša košarka in ni tako veliko obrambe. Vse tekme se vrtijo okoli 120, 115 točk. Na Zahodu so 95, 92, je vse bolj fizično. Zelo težko.

Za konec povejte, ali spremljate kaj slovensko košarko, slovensko košarkarsko ligo, v prvi ligi se je začela končnica, kako so premešane karte, mogoče kaj veste?

Sem spremljal na začetku, potem sem malo manj, kajti imam zelo veliko obveznosti. Videl sem, da je Olimpija zmagala pokal. Potem nekako Krka in Olimpija v Ligi ABA nista ravno blesteli. Zdaj, ko je končnica, vidim, da bo zelo napeto. Vemo, da si Olimpija želi osvojiti naslov že kar nekaj let, potem je tu Krka. Nikoli ne izključujem možnosti, da se še kakšna tretja ekipa vključi in pomeša štrene. Bomo pa videli, bo zanimivo.

Miha Mišič, TV Slovenija