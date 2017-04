Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 13 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić ima v aprilu povprečje 22 točk na tekmo. Foto: AP Goran Dragić se je po tekmi odzval tudi na twitterju. Foto: Twitter V boju za vrh Vzhoda je Cleveland s 114:91 premagal Boston. LeBron James je vknjižil 36 točk, 10 skokov in 6 podaj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić odprl stare rane v sršenjem gnezdu

Miami spet izenačen s Chicagom in Indiano

6. april 2017 ob 08:04

New York - MMC RTV SLO

Tako dober je bil Goran Dragić, da so ga navijači v Charlottu pošiljali v Rusijo in verjetno še kam. Slovenec je Sršenom nasul 33 točk in z zmago s 112:99 popeljal Miami spet na mesto, ki v vodi v končnico.

Dragić, ki je lani na odločilni sedmi tekmi proti Charlottu ob 65-odstotnem metu zbral 25 točk, 6 skokov in 4 podaje, je tudi letos praktično končal sezono Hornetsov. Tokrat je iz igre metal 62-odstotno (13/21), 57-odstotno za tri (5/9), 100-odstotno s črte prostih metov (2/2) ter dodal še 4 podaje, 2 ukradeni žogi in skok. V 33 minutah je imel le eno izgubljeno žogo.

"Eden izmed domačih navijačev me je pošiljal nazaj v Rusijo. Rekel sem mu, da nisem iz Rusije," je po tekmi povedal Dragić in nato na twitterju objavil slovensko zastavo s klicajem, da pouči nekatere nevedne Američane.

Rekordnih 21 trojk Miamija

A bolj pomembno je, da jih je šolal na parketu, tako kot celotna ekipa Miamija, ki je dosegla rekordnih 21 trojk. James Johnson je v 78. tekmi sezone prvič zaigral v prvi postavi in se trenerju Eriku Spoelstri oddolžil s 26 točkami. Zadel je 6 od 7 trojk. Josh Richardson je vknjižil 19 točk (trojke 4/7), Hassan Whiteside pa 13 točk in 20 skokov.

Tehnična napaka razjezila Whitesida

Eden izmed ključnih trenutkov tekme se je zgodil pri vodstvu Miamija z 61:58, ko je sodnik Whitesidu po bližnjem srečanju s Codyjem Zellerjem piskal tehnično napako. Centra Miamija, ki pred tem ni imel niti ene točke in 7 skokov, je to očitno tako razjezilo, da je v delnem izidu 14:0 dosegel 6 točk. Med drugim je eno izmed žog živalsko zabil skozi obroč. Ga je tehnična napaka razjezila? "Kaj mislite," je bil nedvoumen Whiteside.

Vročica spet izenačena s Chicagom in Indiano

Miami je tako neposrednega tekmeca praktično izločil iz končnice, sam pa se je izenačil s Chicagom in Indiano pri izkupičku 38 zmag, 40 porazov. V medsebojnih obračunih ima prednost Chicago pred Miamijem in Indiano.

Cleveland razbil Celticse

V obračunu za prvo mesto v Vzhodni konferenci je Cleveland v Bostonu nadigral Celitcse s 114:91. Cavsi so že ob polčasu vodili za 15, po treh četrtinah že za 24. LeBron James je zbral 36 točk, 10 skokov in 6 podaj. Kyrie Irving je dodal 19 točk, Kevin Love 15 in 16 skokov. Pri Bostonu je s 26 točkami najučinkovitejši Isaiah Thomas.

Westbrook tokrat za skok prekratek

Russllu Westbrooku je v Memphisu do rekordnega 42. trojnega dvojčka v sezoni zmanjkal en skok. Kljub temu je s 45 točkami, 10 podajami, 9 skoki in 5 ukradenimi žogami popeljal Oklahomo do zmage s 103:100.

CHARLOTTE - MIAMI 99:112

Batum 24, Walker 18; Dragić 33 (met 13/21; 5/9 za tri) in 4 podaje v 33 minutah, J. Johnson 26, Richardson 19, Whiteside 13 in 20 skokov.

DETROIT - TORONTO 102:105

Smith in Harris po 16, Morris 15, Udrih 8 (met 3/7), 8 podaj in 3 skoki v 18 minutah; Lowry 27 in 10 podaj.



MEMPHIS - OKLAHOMA 100:103

Gasol 23, Randolph 20; Westbrook 45, 10 podaj in 9 skokov, Oladipo 15.



HOUSTON - DENVER 110:104

Harden 31 in 10 podaj, Hilario 16; Gallinari 23, Jokić 12, 19 skokov, 9 podaj

BOSTON - CLEVELAND 91:114

Thomas 26, Crowder 13; James 36, 10 skokov, 6 podaj, Irving 19.

SAN ANTONIO - LA LAKERS 95:102

Parker in Bertans po 14; Ennis 19, Clarkson 17.

PHOENIX - GOLDEN STATE 111:120

Booker 21, Ulis 20; Curry 42 in 11 podaj, Thompson 22.

LA CLIPPERS - DALLAS 112:101

Griffin 32, Redick 25, Paul 22 in 11 podaj; Barnes 15, Ferrell 14.

Tekme v boju za končnico do konca rednega dela:

Miami - Toronto (G), Washington (G), Cleveland (D), Washington (D)

Chicago - Philadelphia (G), Brooklyn (G), Orlando (D), Brooklyn (D)

Indiana - Milwaukee (D), Orlando (G), Philadelphia (G), Atlanta (D)

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 78 51 27 65,4 BOSTON CELTICS * 78 50 28 64,1 TORONTO RAPTORS * 79 48 31 60,8 WASHINGTON WIZARDS * 78 47 31 60,3 MILWAUKEE BUCKS 78 40 38 51,3 ATLANTA HAWKS 77 39 38 50,6 CHICAGO BULLS 78 38 40 48,7 MIAMI HEAT 78 38 40 48,7 ------------------------------------- INDIANA PACERS 78 38 40 48,7 CHARLOTTE HORNETS 79 36 43 45,6 DETROIT PISTONS 78 35 43 44,9 NEW YORK KNICKS 78 30 48 38,5 PHILADELPHIA 76ERS 78 28 50 35,9 ORLANDO MAGIC 78 27 51 34,6 BROOKLYN NETS 78 19 59 24,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 79 65 14 82,3 SAN ANTONIO SPURS * 78 60 18 76,9 HOUSTON ROCKETS * 78 53 25 67,9 UTAH JAZZ * 78 48 30 61,5 LOS ANGELES CLIPPERS * 79 48 31 60,8 OKLAHOMA CITY THUND. * 78 45 33 57,7 MEMPHIS GRIZZLIES * 79 42 37 53,2 PORTLAND TRAILBLAZERS 78 38 40 48,7 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 78 37 41 47,4 NEW ORLEANS PELICANS 78 33 45 42,3 DALLAS MAVERICKS 78 32 46 41,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 77 31 46 40,3 SACRAMENTO KINGS 78 31 47 39,7 LOS ANGELES LAKERS 78 23 55 29,5 PHOENIX SUNS 79 22 57 27,8 * - v končnici

