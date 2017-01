Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je pred izključitvijo odigral 22 minut v Staples Centru. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić po burni reakciji izključen na tekmi z Lakersi

Golden State klonil po podaljšku

7. januar 2017 ob 07:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Los Angeles Lakersi so v noči s petka na soboto v Ligi NBA odpravili Miami s 127:100. Goran Dragić je bil izključen.

Incident se je zgodil sredi tretje četrtine, natančneje 5 minut in 29 sekund do začetka zadnje, ko ga je na tla pospravil Jordan Clarkson. Slovenski organizator igre se je burno odzval, sledilo je vsesplošno prerivanje, po katerem sta bila Dragić in Clarkson izključena. Za Ljubljančana je bila to druga izključitev v Ligi NBA.

Dragić je na na parketu sicer odigral 22 minut, v katerih je iz igre metal 7/13 (2/3 za tri) za 16 točk. Svojo statistiko je oplemenitil še s po tremi skoki in podajami. Najučinkovitejši igralec Miamija je bil Willie Reed, ki je 22 točkam dodal še 12 skokov, pri Lakersih je bil najbolj razigran Louis Williams (24 točk).

Drugi najhujši letošnji poraz

Kalifornijci so, tako kot na tekmi v American Airlines Areni v Miamiju 22. decembra, ko so povedli z 11:0, tudi tokrat tekmo začeli silovito in po vodstvu z 10:0 gostujočega trenerja Erica Spoelstro prisilili v minuto odmora. Ta je v igro poslal Jamesa Johnsona, ki je preporodil napad in znatno prispeval k vrnitvi svoje ekipe v dvoboj. Miami je prvič povedel dobrih 6 minut pred koncem polčasa, ko je s polaganjem za 42:43 zadel Dragić. Vseeno pa to ni bilo dovolj za enakovredno kosanje s 16-kratnimi prvaki lige. Ekipa s Floride je iz igre metala zgolj 41,3-odstotno, met za tri ji nikakor ni stekel (8/23), po Dragićevi izključitvi - tedaj so Lakersi vodili za 10 točk - je bil poraz tako rekoč neizbežen. Miami je prvič letos v rednem delu tekme prejel 127 točk, poraz proti Lakersom za 27 točk pa je drugi najhujši.

Liga NBA, tekme 6. januarja:

WASHINGTON - MINNESOTA 112:105

Beal 22, Gortat 19 in 10 skokov; Wiggins 41.

ORLANDO - HOUSTON 93:100

Augustin 19; Anderson 19, Beverley in Gordon po 17.

BOSTON - PHILADELPHIA 110:106

Bradley 26, Thomas 24; Embild 23.

BROOKLYN - CLEVELAND 108:116

Bogdanović 23; James 36, Irving 32.

MILWAUKEE - NEW YORK 111:116

Parker in Antetokounmpo po 25; Anthony 26 in 10 skokov, Porzingis 24 ... Vujačić ni igral.

LA LAKERS - MIAMI 127:100

Williams 24, Deng (14 skokov) in Russell po 19; Reed 22 in 12 skokov, Johnson 20, Dragić 16 (met iz igre: 7/13) v 22 minutah.

SACRAMENTO - LA CLIPPERS 98:106

Cousins 25 in 11 skokov; Rivers 24, Jordan 20.

GOLDEN STATE - MEMPHIS * 119:128

Curry 40, Durant 27; Conley (12 podaj) in Randolph (11 skokov) po 27.

* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 35 24 11 68,6 BOSTON CELTICS 36 22 14 61,1 NEW YORK KNICKS 36 17 19 47,2 PHILADELPHIA 76ERS 34 9 25 26,5 BROOKLYN NETS 35 8 27 22,9 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 35 27 8 77,1 MILWAUKEE BUCKS 35 18 17 51,4 INDIANA PACERS 37 19 18 51,4 CHICAGO BULLS 36 18 18 50,0 DETROIT PISTONS 38 17 21 44,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 36 20 16 55,6 CHARLOTTE HORNETS 37 20 17 54,1 WASHINGTON WIZARDS 35 17 18 48,6 ORLANDO MAGIC 38 16 22 42,1 MIAMI HEAT 38 11 27 28,9

Zahodna konferenca:

Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 37 22 15 59,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 37 21 16 56,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 38 16 22 42,1 DENVER NUGGETS 36 14 22 38,9 MINNESOTA TIMBERWOLV. 36 11 25 30,6 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 37 31 6 83,8 LOS ANGELES CLIPPERS 39 25 14 64,1 SACRAMENTO KINGS 36 15 21 41,7 LOS ANGELES LAKERS 40 14 26 35,0 PHOENIX SUNS 37 12 25 32,4 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 36 29 7 80,6 HOUSTON ROCKETS 38 29 9 76,3 MEMPHIS GRIZZLIES 38 22 16 57,9 NEW ORLEANS PELICANS 37 14 23 37,8 DALLAS MAVERICKS 36 11 25 30,6

Tekme 7. januarja:

INDIANA - NEW YORK

BOSTON - NEW ORLEANS

CHICAGO - TORONTO

OKLAHOMY CITY - DENVER

MINNESOTA - UTAH

DALLAS - ATLANTA

SAN ANTONIO - CHARLOTTE

PORTLAND - DETROIT

Mitja Lisjak