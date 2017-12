Dragić po poškodbi drugi strelec Miamija, a nov poraz je tu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Miami Heat je moral na domačem parketu priznati premoč New Orleansu. Foto: AP DeMar DeRozan je bil nerešljiva uganka za Philadelphio. Dosegel je 29 točk. Foto: Reuters Nemec Dennis Schröder, nova vzhajajoča zvezda evropske, pa tudi svetovne košarke, je na obračunu proti Dallasu dosegel svoj strelski rekord v Ligi NBA. Nemec je teličkom nasul 33 točk, njegov še slovitejši rojak na nasprotni strani igrišča Dirk Nowitzki pa je dosegel 18 točk. Foto: AP Golden State je ob odsotnosti svojega prvega zvezdnika Stephena Curryja povsem zasenčil ekipo iz Denverja. Foto: AP Dodaj v

24. december 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 24. december 2017 ob 10:14

Miami - MMC RTV SLO

Miami, ki ima zadnje čase precej težav s poškodbami, se je razveselil vrnitve Gorana Dragića, njegovih 13 točk pa ni zadostovalo za zmago nad New Orleansom (94:109).

Miami je tako na domačem parketu doživel nov poraz. Gostiteljem je pripadla le prva četrtina, ob polčasu je New Orleans vodil za tri točke (53:56), odločilno razliko pa so si Pelicansi priigrali v tretji četrtini, dobili so jo s 16:27. 12 od 16 točk Miamija je dosegel Tyler Johnson, preostali igralci niso bili razpoloženi.

Edini Slovenec v Ligi NBA, ki je izpustil tri tekme zaradi poškodbe komolca, je v 29 minutah nasul 13 točk, ujel je štiri odbite žoge, podelil pa je tudi dve asistenci. 13 točk je dosegel tudi Wayne Ellington, prvi strelec Miamija pa je bil Johnson z 20 točkami.

Prva moža New Orleansa sta bila Anthony Davis (17 točk) in DeMarcus Cousins (16 točk).

Trener Miamija Erik Spoelstra, ki svojim varovancem ne očita ničesar, je po tekmi dejal: "To ni bil naš najboljši večer." Pri zaostanku 64:68 je še mislil, da se lahko tekma drugače razplete, a gostje tega niso dovolili. Z delnim izidom 11:0 (od tega tri trojke) so se oddaljili, tretjo četrtino so sklenili s 15 točkami naskoka, tolikšna pa je bila razlika tudi na koncu.

Miami je trenutno na devetem mestu vzhodne konference s 17 zmagami in 16 porazi.

Tudi na tekmi Toronto - Philadelphia je bila odločilna tretja četrtina. Raptorsi so v tem delu igre naredili delni izid 13:0. 17 od končnih 29 točk je v tretji četrtini prispeval junak srečanja DeMar DeRozan.

V zadnji četrtini je Toronto vodil že za 20 točk (65:85), a se Philadelphia ni predala. Zaostanek so znižali na 12 točk, imeli so tudi napad za dodatno znižanje, a niso bili uspešni pri metu za tri točke. To je bila zadnja priložnost za morebiten preobrat.

Polom Golden Stata

Zadnji zmagovalec najmočnejše košarkarske lige na svetu in trenutno drugouvrščeni v Zahodni konferenci iz Oaklanda je na domačem igrišču doživel pravi polom in izgubil proti Denverju z 81:96. Kalifornijska zasedba je izgubila prvo tekmo v tem mesecu, v Oracle Areni jo je - v odsotnosti svojega prvega zvezdnika Stephena Curryja - povsem zasenčila ekipa iz Denverja. V koloradski ekipi je bil najučinkovitejši Gary Harris z 19 točkami, zelo dobro predstavo pa je pokazal Srb Nikola Jokić, ki je prvakom nasul 18 točk in pobral devet žog pod obema obročema. Pri osmoljencih je bil najučinkovitejši vsestranski Kevin Durant z 18 točkami, Klay Thompson je prispeval 15 točk.

Naslednje tekme bodo 25. decembra.

LIGA NBA

TEKME 23. DECEMBRA

MIAMI - NEW ORLEANS 94:109

Johnson 20, Dragić v 29 min 13 točk, 4 skoki in 2 asistenci, Ellington 13; Clark 19, Davis 17.

TORONTO - PHILADELPHIA 102:86

DeRozan 29, Ibaka 17; Šarić 17.

CHARLOTTE - MILWAUKEE 111:106

Howard 21, Walker 19; Middleton 31.

INDIANA - BROOKLYN * 123:119

Oladipo 38, Turner 23; Dinwiddie 26.

WASHINGTON - ORLANDO 130:103

Scott 18, Beal 17; Payton 30.

ATLANTA - DALLAS 112:107

Schröder 33, Iljašova 21; Barnes 22.



* - po podaljšku

BOSTON - CHICAGO 117:92

Irving 25, Brown 20; Portis 17.

MEMPHIS - LA CLIPPERS 115:112

Evans 30, Gasol 17; Rivers 38, Williams 36.

UTAH - OKLAHOMA CITY 89:103

Mitchell 29; Westbrook 27, George 26.

GOLDEN STATE - DENVER 81:96

Durant 18; Harris 19, Jokić 18.

PHOENIX - MINNESOTA 106:115

Warren 24; Butler 32, Wiggins 17.

LA LAKERS - PORTLAND 92:95

Kuzma in Clarkson po 18; Harkless 22, Napier 21.

SACRAMENTO - SAN ANTONIO 99:108

Cauley-Stein 22; Aldridge 29, Ginobili 15, Gasol 14.

VZHODNA KONFERENCA

BOSTON CELTICS 36 27 9 75,0 TORONTO RAPTORS 31 23 8 74,2 CLEVELAND CAVALIERS 33 24 9 72,7 INDIANA PACERS 33 19 14 57,6 DETROIT PISTONS 32 18 14 56,2 MILWAUKEE BUCKS 31 17 14 54,8 WASHINGTON WIZARDS 33 18 15 54,5 NEW YORK KNICKS 32 17 15 53,1 --------------------------------------- MIAMI HEAT 33 17 16 51,5 PHILADELPHIA 76ERS 32 14 18 43,8 BROOKLYN NETS 32 12 20 37,5 CHARLOTTE HORNETS 33 12 21 36,4 ORLANDO MAGIC 34 11 23 32,4 CHICAGO BULLS 32 10 22 31,2 ATLANTA HAWKS 33 8 25 24,2

ZAHODNA KONFERENCA

HOUSTON ROCKETS 31 25 6 80,6 GOLDEN STATE WARRIORS 33 26 7 78,8 SAN ANTONIO SPURS 34 23 11 67,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 33 20 13 60,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 33 18 15 54,5 DENVER NUGGETS 33 18 15 54,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 33 17 16 51,5 NEW ORLEANS PELICANS 33 17 16 51,5 --------------------------------------- UTAH JAZZ 34 15 19 44,1 LOS ANGELES CLIPPERS 32 13 19 40,6 LOS ANGELES LAKERS 31 11 20 35,5 SACRAMENTO KINGS 32 11 21 34,4 PHOENIX SUNS 35 12 23 34,3 MEMPHIS GRIZZLIES 33 10 23 30,3 DALLAS MAVERICKS 34 9 25 26,5

