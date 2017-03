Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Dion Waiters je bil z 20 točkami najboljši strelec Miamija. Foto: Reuters Russell Westbrook (levo) je proti Utahu znova odigral odlično tekmo. Foto: Reuters Derbi večera med San Antoniem in Golden Statom ni bil razburljiv. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić po poškodbi očesa: Lahko vidim. Mislim, da bo vse v redu.

San Antonio porazil Golden State

12. marec 2017 ob 08:30,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 10:22

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v Ligi NBA s 104:89 premagali Toronto. Goran Dragić je v 17 minutah dosegel 15 točk, na začetku drugega polčasa pa moral zapustiti parket zaradi poškodbe desnega očesa.

Slovenski košarkar je v drugem polčasu igral le 41 sekund, potem ko ga je s komolcem nesrečno poškodoval Cory Joseph. Na klopi si je nato z ledom hladil oko, do konca tekme pa ni več stopil pod koša. Kljub temu naj bi odpotoval na nedeljsko tekmo v Indianapolis, kjer čaka Miami pomembno srečanje proti Pacersom. "Boleče je, ampak sem v redu. Nisem omotičen, lahko vidim. Mislim, da bo vse v redu," je povedal Ljubljančan.

Igralci s Floride so zmagali 21. na zadnjih 25 tekmah. 17. zapored so dosegli vsaj deset trojk, tokrat so jih zadeli enajst.

Najboljši strelec Miamija je bil Dion Waiters z 20 točkami, Tyler Johnson jih je dodal 16. Toronto še vedno igra brez poškodovanega zvezdnika Kyla Lowryja. Raptorsi so ob koncu tretje četrtine zaostajali že za 25 točk (80:55), se v zadnji četrtini z delnim izidom 12:0 približali na 92:81, kaj več pa niso mogli narediti.

Detroit je bil s 112:92 boljši od New Yorka. Beno Udrih za gostitelje znova ni igral, Saša Vujačić pa je pri gostih v štirih minutah v statistiko vnesel po en skok in podajo.

Spursi niso imeli težkega dela

Na derbiju večera je San Antonio s 107:85 odpravil Golden State, ki je doživel tretji zaporedni poraz. Patty Mills je že v prvem polčasu dosegel vseh svojih 21 točk. Dvoboj vodilnih ekip lige ni bil razburljiv, saj so Spursi že ob polčasu vodili za 20 točk. Pri gostih je poškodovan Kevin Durant, počivali pa so Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green in Andre Iguodala. Gostitelji so bili med drugim brez LaMarcusa Aldridgea, ki ima manjše težave s srčno aritmijo.

Tekme 11. marca:

MIAMI - TORONTO 104:89

Waiters 20, T. Johnson 16, Dragić 15 (5/9 iz igre, 1/2 za tri) v 17 minutah, Whiteside 12 in 14 skokov; DeRozan 17, Powell 14.

OKLAHOMA CITY - UTAH 112:104

Westbrook 33, 14 podaj in 11 skokov, Oladipo 22, Kanter 16; Exum 22, Burks 21.



Russell Westbrook je dosegel 32. trojni dvojček v letošnji sezoni in je zdaj sam na drugem mestu na večni lestvici, saj je prehitel Wilta Chamberlaina (1967/68). Več jih ima le Oscar Robertson (41 jih je zbral v sezoni 1961/62).

LA CLIPPERS - PHILADELPHIA 112:100

Paul 30 (11/16 iz igre), Jordan 19 in 20 skokov, Griffin 15 in 10 skokov; Holmes 24, Šarić 16, Okafor 14.



DETROIT - NEW YORK 112:92

Harris 28, Drummond 24 in 15 skokov ... Udrih ni igral; Porzingis 18 ... Vujačić brez točk (0/1 iz igre), skok in podaja v 4 minutah.

CHARLOTTE - NEW ORLEANS 122:125 - po podaljšku

Williams 27; Davis 46 in 21 skokov.

ORLANDO - CLEVELAND 104:116

Vučević 20 in 16 skokov; James 24, 12 skokov in 13 podaj.

MILWAUKEE - MINNESOTA 102:95

Snell 19; Towns 35 in 14 skokov.

SAN ANTONIO - GOLDEN STATE 107:85

Mills 21 (vse v prvem polčasu), Bertans in Anderson po 13; Clark 36, Barnes 14, Curry, Thompson, Green in Iguodala niso igrali.

MEMPHIS - ATLANTA 90:107

Green 20 in 11 skokov;Waller Prince 17.



DALLAS - PHOENIX 98:100

Nowitzki 23 in 11 skokov; Booker 36.



PORTLAND - WASHINGTON 124:125 - po podaljšku

McCollum 34; Wall 39 in 9 podaj.



SACRAMENTO - DENVER 92:105

Hield 17; Harris 24.



Tekme 12. marca:

BOSTON - CHICAGO

BROOKLYN - NEW YORK

INDIANA - MIAMI

PHOENIX - PORTLAND

HOUSTON - CLEVELAND

LA LAKERS - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 64 43 21 67,2 WASHINGTON WIZARDS 65 41 24 63,1 BOSTON CELTICS 66 41 25 62,1 TORONTO RAPTORS 66 38 28 57,6 ATLANTA HAWKS 66 37 29 56,1 INDIANA PACERS 65 33 32 50,8 DETROIT PISTONS 66 33 33 50,0 MILWAUKEE BUCKS 65 32 33 49,2 ------------------------------------- MIAMI HEAT 66 32 34 48,5 CHICAGO BULLS 65 31 34 47,7 CHARLOTTE HORNETS 66 29 37 43,9 NEW YORK KNICKS 66 26 40 39,4 ORLANDO MAGIC 67 24 43 35,8 PHILADELPHIA 76ERS 65 23 42 35,4 BROOKLYN NETS 64 11 53 17,2

ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 66 52 14 78,8 SAN ANTONIO SPURS * 65 51 14 78,5 HOUSTON ROCKETS 66 45 21 68,2 UTAH JAZZ 66 41 25 62,1 LOS ANGELES CLIPPERS 66 40 26 60,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 66 37 29 56,1 MEMPHIS GRIZZLIES 66 36 30 54,5 DENVER NUGGETS 66 31 35 47,0 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 64 28 36 43,8 DALLAS MAVERICKS 65 28 37 43,1 MINNESOTA TIMBERWOLVES 65 27 38 41,5 NEW ORLEANS PELICANS 66 26 40 39,4 SACRAMENTO KINGS 66 25 41 37,9 PHOENIX SUNS 66 22 44 33,3 LOS ANGELES LAKERS 65 20 45 30,8 * - v končnici

M. R.