Dragić prvi strelec, Dončić podpovprečen, a vseeno dvomesten

Tako Miami kot Dallas imata izkupiček 5:8

13. november 2018 ob 07:24,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 07:53

New York - MMC RTV SLO

Hud zlom noge vzhajajočega zvezdnika Brooklyna Carisa LeVerta je zaznamoval večer v Ligi NBA, v katerem je bil Goran Dragić prvi strelec Miamija, Luka Dončić pa podpovprečen pri Dallasu. Miami je izgubil, Dallas pa na tekmi zmagal. Obe ekipi imata izkupiček 5:8.

24-letni branilec LeVert se je poškodoval ob koncu prve četrtine dvoboja z Minnesoto. Pri poskusu blokade Jeffa Teagua je pristal na desno nogo, ki ni zdržala pritiska. "Med polčasom nismo spregovorili, preprosto ni bilo besed. Fantje so jokali. Grozno je bilo videti, kaj se mu je zgodilo," je povedal njegov soigralec Joe Harris. Minnesota je slavila s 120:113.

LeVert je bil s povprečjem 19 točk najboljši strelec Brooklyna v tej sezoni. Poškodba je bila na las podobna tisti Paula Georgea pri Indiani in lanski Gordona Haywarda pri Bostonu.

Embiid strašil v Miamiju

Goran Dragić je bil z 22 točkami prvi strelec Miamija, ki je doma klonil pred Philadelphio s 124:114. Gogi je igral 29 minut in iz igre metal 8/15, od tega 1/4 za tri točke. Imel je še 5 podaj in 3 skoke. Nezaustavljiv je bil Joel Embiid s 35 točkami in 18 skoki. To je bila tudi najboljša predstava večera v Ligi NBA. 25 točke je dodal JJ Redick. Miami je klonil tretjič zapored. "Prišel je čas, da se pogledamo v ogledalo. Ne bi smeli priti do te točke, tako je treba začeti reševati težave," je bil kritičen Josh Richardson, ki je tekmo končal s 17 točkami.

Dončić se je odkupil s ključno trojko

Luka Dončić je vknjižil 11 točk v prvi gostujoči zmagi Dallasa v sezoni. Mavsi so s 103:98 slavili v Chicagu. Slovenski najstnik je krepko zaostal za povprečjem 20 točk, a je tri minute pred koncem zadel eno izmed ključnih trojk, s katero je Dallas ušel na +8. Dončić je v 32 minutah iz igre metal 3/12, od tega 2/7 izza črte. Imel je še 6 skokov in 4 podaje.

"Včasih bo imel Dončić tudi slabo tekmo. Še vedno je mlad in ne more biti izjemen vsak večer," je soigralca vzel v bran J. J. Barea, s 14 točkami, 5 skoki in 5 podajami eden izmed najzaslužnejših za zmago gostov. Prvi strelec Mavericksov, ki so po seriji šestih porazov dobilli tri od zadnjih štirih tekem, je bil Harrison Barnes s 23 točkami.

MIAMI - PHILADELPHIA 114:124

Dragić 22 (8/15 iz igre, 1/4 za tri), 5 podaj, 3 skoki in 2 ukradeni žogi v 29 minutah, Richardson 17 (4/5 za tri), Ellington 14, Whiteside in Olynyk po 13, T. Johnson 12, Adebayo 8, McGruder 6, Winslow 5, Jones Jr. 4; Embiid 35 (3/4 za tri) in 18 skokov, Redick 25, Korkmaz 16, Muscala in Simmons po 13, Shamet 10, Chandler in Fultz po 5, McConnell 2.

CHICAGO - DALLAS 98:103

LaVine 26, Parker 16, Holiday 14; Barnes 23, Barea 14, Dončić 11 (3/12 iz igre, 2/7 za tri), 6 skokov in 3 podaje v 32 minutah, Powell in Smith Jr. po 11, Kleber 10, Finney Smith 8, Harris 7, Jordan 6, Brunson 2.

WASHINGTON - ORLANDO 117:109

Wall 25 in 10 podaj, Beal 21, Green 18 (4/5 za tri), Howard 17 in 8 skokov; Ross 21 (4/5 za tri), Fournier 20.

TORONTO - NEW ORLEANS 110:126

Siakam 22, Leonard 20, Ibaka 19 in 14 skokov; Moore 30 (13/18 iz igre), Holiday 29 in 14 podaj, Davis 25 in 20 skokov, Randle 17 in 12 skokov.

MEMPHIS - UTAH 88:96

Conley 24, M. Gasol 16; Ingles 19, Gobert 15 in 16 skokov, Favors in Mitchell po 12.

MINNESOTA - BROOKLYN 120:113

Towns 25 (9/11 iz igre), 21 skokov in 10 izgubljenih žog, Teague 24 in 11 podaj, Rose 23; Russell 31 (9/15 za tri), Dinwiddie in Hollis Jeferson 14.

OKLAHOMA CITY - PHOENIX 118:101

George 32 (6/10 za tri), Schröder 20 in 9 podaj, Adams 18; Warren 21, Booker 19, Ayton 14 (6/10 iz dve) in 7 skokov.

SACRAMENTO - SAN ANTONIO 104:99

Bogdanović 22, Fox 19, Hield 14; DeRozan 23, Aldridge (18 skokov) in Gay po 14.

LA CLIPPERS - GOLDEN STATE 121:116

Williams 25, Harrell 23; Durant 33, 11 skokov in 10 podaj, Thompson 31.

Tekme 13. novembra:

CLEVELAND - CHARLOTTE

DENVER - HOUSTON

GOLDEN STATE - ATLANTA

