Dragić se je ogreval s solznimi očmi, nato pa (še zadnjič) dvignil Stožice na noge

Košarkarji so se pred odhodom na evropsko prvenstvo od domačega občinstva poslovili z zmago nad Hrvaško (74:73), s predstavo v drugem polčasu pa tudi pokazali, da se forma dviga in počasi prihaja na pravo raven.

V petek čaka Slovence še zaprti dvoboj s Hrvati, tako da so se teden dni pred začetkom evropskega prvenstva zadnjič predstavili domačim košarkarskim ljubiteljem, ki so pripravili izvrstno ozračje, zato pa so bili nagrajeni z zanimivim sosedskim bojem na parketu. "To smo potrebovali. Zahvala občinstvu, ki je prišlo pozdravit fante. Znova so dokazali, da imajo radi košarko in da cenijo košarkarje, ki v večini igrajo v tujini. Tako je bila edinstvena priložnost za mlajše, da vidijo Dragića, Dončića, Vidmarja in druge fante. Odločni smo bili, da se oddolžimo gledalcem za podporo. Zato sem zelo vesel zmage," je bil bistveno bolj kot po zadnjih tekmah zadovoljen selektor Igor Kokoškov.

Srbski strokovnjak ves čas poudarja, kakšna je identiteta slovenske izbrane vrste, kjer so ključne agresivnost, borbenost in energija v obrambi. Poudarjal je, da je to pogrešal na zadnjih tekmah. V prvi četrtini so Hrvati nekajkrat izigrali slovensko obrambo, ki je bila še premalo čvrsta in potrdili selektorjeve besede. Hkrati so bili razpoloženi pri metu izza črte, na drugi strani je bilo ravno nasprotno in posledično so bili gostje v prednosti, ki je bila sicer minimalna (19:21). Tudi v drugi četrtini so varovanci Aleksandra Petrovića, ki ima ob sebi tudi zvenečo družbo, kot je na primer Dino Rađa, zaradi podobnih razlogov imeli pobudo in na odmor odšli s +8. Iz tega dela igre velja omeniti le domiselno podajo Gorana Dragića za atraktiven "alley-oop" Anthonyja Randolpha.

Toda drugi polčas je bil zgodba zase. Iz garderobe je prišla neka druga Slovenija, tista prava. Odigrala je tako, kot je Kokoškov poudarjal in na dozdajšnjih tekmah v večini pogrešal: "Dvignili smo raven agresivnosti. Prisilili smo jih v 19 izgubljenih žog, kar je proti ekipi, ki je močna v organizaciji napada in igra šahovsko košarko, velika stvar. To je dokaz, da je bila reakcija prava in tako moramo igrati." Slovenski selektor, ki ima v kadru še 13 igralcev, tako da se bo do odhoda v Helsinke moral zahvaliti še enemu (tokrat nista igrala Matic Rebec in Miha Lapornik), je imel v prvič na voljo popolno ekipo, zato se, kot je dejal, izmenjujeta tudi rotacija in priprava na tekmo. Slovencem met ni stekel in so izza črte metali 3/24, Hrvati pa 12/28.

"Energija je tisto, kar sem pogrešal v Tel Avivu. Začetek tekme in prvi polčas proti Izraelu sta bila kriminalna, brez reakcije. Tu smo se zbudili tudi na krilih občinstva. Tako moramo igrati, saj je tako tudi sestavljena ekipa. Malo še dodelujemo rotacije. Mi lahko igramo konservativno s klasičnim centrom, lahko damo Randolpha na petico, Čančar je lahko na tri ali štiri … Imamo več kombinacij in z različnimi poskušamo, a se morajo igralci dobro znajti v teh spremembah. To je pa tudi naloga strokovnega štaba," je povedal Kokoškov, ki pa ga je zmotila slaba končnica, ko bi Slovenci skoraj zapravili konkretno prednost in so celo trepetali za zmago. Roka se je na prostih metih zatresla tudi Luki Dončiću, Dario Šarić pa je imel celo napad za zmago. "Moramo rešiti te padce in igrati pametneje. Dobre tekme ne moreš igrati samo čvrsto, moraš biti tudi pameten. Vsi igrajo trdo. Biti mora prava energija, a tudi podrobnosti, prava glava in eksekucija v končnicah. Motiv, energija in pristop so bili pravi, a moramo biti tudi pametni," je še poudaril.

Hrvati bodo v pripravah na prvenstvo, kjer jih skupinski del čaka v Cluju, odigrali samo šest tekem, od tega polovico proti Sloveniji, ki je v osmih tekmah petič zmagala. Z udarnim začetkom, ko so v Franciji ugnali domačo izbrano vrsto in Litvo, ki sodita v najožji krog favoritov za najvišja mesta, so dokazali, da gre za reprezentanco najvišjega ranga, čeprav se na evropsko prvenstvo podaja kar precej oslabljena. Petrović je ostal brez trojice nadarjenih NBA-jevcev, vseeno pa ima na voljo enega najboljših dvojcev turnirja, ki sta ena najkakovostnejših evropskih igralcev na poziciji tri in štiri, Daria Šarića ter Bojana Bogdanovića. Tudi s tega vidika je bil to dober test za slovenske košarkarje. Boj s tako kakovostnima posameznikoma je bil na primer dobrodošel za Vlatka Čančarja, ki je korektno pokrival Bogdanovića. Da je odličnemu košarkarju Indiane enakovreden, je Dončić dokazal že v Opatiji, kjer je Hrvaška slavila po prav tako tesnem dvoboju. Edo Murić je bil trd boj s Šarićem, ki je bil sicer s 16 točkami prvi strelec Hrvaške. 12 jih je dodal Bogdanović, eno več pa tretji NBA-jevec Dragan Bender, v katerega so in še vedno Hrvati polagajo toliko upov za prihodnost.

Hrvaška je najbolj oslabljena na zunanjih položajih, zato je bil zanje boj s slovenskimi branilci tudi dober preizkus. Predvsem se spopasti z enim najboljših organizatorjev igre v Evropi, Goranom Dragićem. In Gogi je odigral odlično ter dokazal, da je, kot je napovedal na začetku priprav, uspešno tempiral formo. Vse boljši je, tokrat je bil z 18 točkami prvi strelec tekme, izvrstno je vodil ekipo in soigralcem podelil še deset podaj: "Kar smo pokazali v drugem polčasu, je pravi obraz Slovenije. V prvem delu smo se malce lovili, ko smo tudi bili v zaostanku, potem pa smo naredili preobrat in Hrvate tudi prisilili v 19 izgubljenih žog. Met nam ni šel, toda, ko se nam bo še to odprlo, bo razlika dosti večja. Nič hudega, moramo se samo držati principov v obrambi, in mislim, da imamo na vsaki tekmi zelo lepe možnosti."

Da so bile Stožice na košarki po štirih letih znova polne in da jih je zajela prava vročica, sta zaslužna predvsem Dragić in Dončić. Dvorana se je hitro napolnila, za kar je razlog v pomanjkljivi organizaciji, saj so bile vstopnice neoštevilčene in je bila prosta izbira sedežev. Na predstavitvi je 12.000 navijačev povsem ponorelo, ko je uradni napovedovalec najprej na parket s številko 3 poklical kapetana Dragića, končal pa s številko 77, ki jo na hrbtu nosi Dončić. In udarna naveza je z učinkovitimi potezami hitro navdušila. Dončić, ki je bil tako kot njegov starejši kolega izjemno motiviran, se je ustavil pri 15 točkah, tudi on pa je vpisal dvojni dvojček, saj je ujel še 13 odbitih žog. Z agresivno obrambo – Dončić je ukradel pet žog – so še dodatno podžgali občinstvo, ki je dokončno eksplodiralo ob prvem vodstvu s 43:41, ko je po ukradeni žogi Dragić v protinapadu domiselno mimo Dominika Mavre žogo spravil za hrbtom, nato pa še uspešno položil. Nad vzdušjem ni ostal ravnodušen niti trener Miamija Erik Spoelstra, dvakratni prvak Lige NBA, ki je povsem "padel v tekmo" in navdušen pospremil vsako akcijo svojega varovanca Dragića in druščine.

"Videl sem, da je tudi Spoelstra užival. Moram ga samo vprašati, zakaj ni skakal na "Kdor ne skače, ni Sloven'c," se je pošalil slovenski kapetan, ki mu veliko pomeni, da ga je že drugo leto zapored klubski trener obiskal v domovini. Zanj je bila to posebna tekma. Če se je 18-letni Dončić prvič predstavil gledalcem v rodni Ljubljani, pa se je Dragić, ki prav tako prihaja iz prestolnice, zadnjič. Napovedal je, da je to njegova zadnja akcija v karieri. Četudi ga po takih temah mika, da bi odločitev spremenil, pa mu telo veleva drugače. Kot pravi, ne bi bilo pošteno do soigralcev, če ne bi bil z glavo in s telesom stoodstoten: "Želel bi si, da bi bilo evropsko prvenstvo kar v Ljubljani. Res je bilo fantastično vzdušje in bi se rad zahvalil vsem navijačem. To je bila moja zadnja tekma tukaj, in ko smo se ogrevali, sem imel kar malce solzne oči." Dragić je še dodal, da se zaveda, da je zgled vsem soigralcem in da mora prav on potegniti ekipo za sabo, tudi z agresivno obrambo. Ob tem pa je poudaril, da je prav ekipni duh tisti, ki reprezentanco drži skupaj.

Slovenija se na evropsko prvenstvo torej podaja z dobro popotnico, s prestižno zmago, na splošno gledano, z zelo solidno predstavo in vidnim napredkom glede na prejšnje tekme. Met bo že še stekel, ključen je korak naprej pri obrambi. V polnih Stožicah je bil z evforičnim občinstvom to pravi košarkarski praznik, odlično tekmo pa so nekoliko na trenutke pokvarili le slovenski sodniki. V svojem slogu so se znova preveč izpostavljali, bili nekajkrat oni glavni akterji dvoboja ter z neuspešnim in na silo vzpostavljanjem (kvazi)avtoritete jezili košarkarje – najbolj tiste najkakovostnejše, ki igrajo v Ligi NBA in najmočnejših evropskih klubih – in strokovni vodstvi obeh reprezentanc.

