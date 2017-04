Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić še lahko upa na končnico. Do konca rednega dela bo Miami odigral še dve tekmi, naslednjo v ponedeljek proti Clevelandu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić spet bližje končnici: Miami zmagal, Chicago izgubil

Whiteside dosegel 30 točk, Dragić 18

9. april 2017 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Miami je s pomočjo 30 točk in 12 skokov Hassana Whitesida premagal Washington s 103:106, v boju za končnico pa mu je šel na roko tudi poraz Chicaga proti Brooklynu s 107:106.

Whiteside je zadel 12 od 19 metov iz igre in je le za dve točki zgrešil osebni rekord. Uspel mu je že 56. dvojni dvojček sezone in 119. kariere. Goran Dragić je za Miami dosegel 18 točk (iz igre 6/16), potem ko je zgrešil svoje prve štiri mete iz igre. Zbral je tudi sedem podaj in štiri skoke. James Johnson (15 točk, 11 skokov) je enajst sekund pred koncem s polaganjem Miami popeljal v vodstvo s 106:103.

Chicago je ostal na osmem mestu, ki še vodi v končnico, ima pa Miami na 9. mestu isti izkupiček (39 zmag, 41 porazov). Naslednjo tekmo bo Miami igral v ponedeljek, ko bo gostil vodilno ekipo Vzhodne konference Cleveland.

V troboju za sedmo oziroma osmo mesto je v najboljšem položaju Indiana, ki je v soboto s 112:127 premagala Orlando.

Tekme v boju za končnico do konca rednega dela:

Miami - Cleveland (D), Washington (D)

Chicago - Orlando (D), Brooklyn (D)

Indiana - Philadelphia (G), Atlanta (D)

Liga NBA, tekme 8. aprila:

BROOKLYN - CHICAGO 107:106

ORLANDO - INDIANA 112:127

CHARLOTTE - BOSTON 114:121

WASHINGTON - MIAMI 103:106

PHILADELPHIA - MILWAUKEE 82:90

SAN ANTONIO - LA CLIPPERS 87:98

PORTLAND - UTAH 101:86

GOLDEN STATE - NEW ORLEANS 123:101

Tekme 9. aprila:

NEW YORK - TORONTO

ATLANTA - CLEVELAND

DENVER - OKLAHOMA

PHOENIX - DALLAS

SACRAMENTO - HOUSTON

MEMPHIS - DETROIT

LOS ANGELES - MINNESOTA

Vzhodna konferenca T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 79 51 28 64,6 BOSTON CELTICS * 80 51 29 63,8 TORONTO RAPTORS * 80 49 31 61,2 WASHINGTON WIZARDS * 80 48 32 60,0 ATLANTA HAWKS 79 41 38 51,9 MILWAUKEE BUCKS 80 41 39 51,3 INDIANA PACERS 80 40 40 50,0 CHICAGO BULLS 80 39 41 48,8 ------------------------------------- MIAMI HEAT 80 39 41 48,8 DETROIT PISTONS 79 36 43 45,6 CHARLOTTE HORNETS 80 36 44 45,0 NEW YORK KNICKS 80 30 50 37,5 ORLANDO MAGIC 80 28 52 35,0 PHILADELPHIA 76ERS 80 28 52 35,0 BROOKLYN NETS 80 20 60 25,0 Zahodna konferenca T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 80 66 14 82,5 SAN ANTONIO SPURS * 80 61 19 76,3 HOUSTON ROCKETS * 79 53 26 67,9 LOS ANGELES CLIPPERS * 80 49 31 61,3 UTAH JAZZ * 80 49 31 61,3 OKLAHOMA CITY THUND. * 79 45 34 57,0 MEMPHIS GRIZZLIES * 80 43 37 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 80 40 40 50,0 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 79 38 41 48,1 NEW ORLEANS PELICANS 80 33 47 41,3 DALLAS MAVERICKS 79 32 47 40,5 SACRAMENTO KINGS 79 31 48 39,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 79 31 48 39,2 LOS ANGELES LAKERS 79 24 55 30,4 PHOENIX SUNS 80 23 57 28,8 * - v končnici

Tomaž Okorn