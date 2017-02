Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić ima na zadnjih desetih tekmah povprečje 22 točk. Foto: AP Saša Vujačić, ki praktično celotno sezono dobiva drobtinice, je tokrat dobro unovčil svojih 22 minut. Dosegel je 12 točk (met 4/10) in dodal še dva skoka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić spet bruhal ogenj, nenavaden rekord Vujačića

Miami le še tri zmage od končnice

2. februar 2017 ob 08:10

New York - MMC RTV SLO

Goran Dragić je bil igralec tekme proti Atlanti, ki jo je Miami odpravil s 116:93 in zmagoviti niz podaljšal na 9. Gogi je dosegel 27 točk, prvega februarskega večera pa se bo spominjal tudi Saša Vujačić.

Miami ostaja najbolj vroče moštvo v Ligi NBA in po novi zmagi je osmo mesto, ki še zadnje vodi v končnico, oddaljeno le še tri zmage. Še pred dobrim mesecem je imela Vročica 10 zmag, zdaj jih ima že 20.

Proti Atlanti Miami ni imel večjih težav. Ob polčasu je bilo +15, po treh četrtinah '23. Goran Dragić je v 30 minutah ob metu 8/13 (za tri 4/5) vknjižil 27 točk, 5 skokov in 5 podaj. Igralec Vzhoda prejšnjega tedna Dion Waiters je prispeval 20 točk, Hassan Whiteside pa 18 točk in 18 skokov. "Zabavamo se," je nenaden vzpon Miamija na kratko razložil Waiters.

Miamijev niz devetih zmag je najdaljši od novembra 2013, ko je Vročica nanizala deset zmag zapored.

Atlanta je v prejšnjih dveh obračunih v sezoni gladko zmagala, tokrat je bila slika povsem obrnjena. "Igrajo res, res dobro košarko. Zdaj vidim, zakaj so v zmagovitem nizu. Odlični so tako v obrambi kot v napadu, so agresivni ... Res sem navdušen nad njihovimi igralci, strokovnim vodstvom in vsem kar delajo," je Miami pohvalil gostujoči trener Mike Budenholzer.

Naslednjih šest tekem igra Miami proti nasprotnikom s slabšim izkupičkom od 50 odstotkov.

V Brooklynu so v zadnji četrtini preobrat naredili Kristaps Porzingis in rezervisti New Yorka, ki je slavil s 95:90. Knicksi v prvih treh četrtinah niso vodili. V zadnji četrtini so zaostajali za 10, nato pa so Porzingis (19 točk, 12 skokov), Willy Hernangomez (16 točk, 16 skokov), nekdanja soigralca v Sevilli, in Vujačić (12 točk, met 4/10) sprožili preobrat in z delnim izidom 16:2 je New York povedel.

Vujačiću je uspel tudi dosežek, ki mu v bogati klubski zgodovini ni para. Je namreč prvi Kratkohlačnik, ki je na eni tekmi v dveh napadih dosegel po štiri točke - trojka ob prekršku in zadet prosti met.

MIAMI - ATLANTA 116:93

Dragić 27 (met 8/13), 5 skokov in 5 podaj, Waiters 20, Whiteside 18 in 18 skokov; Bazemore 14, Schröder 12.

BROOKYLN - NEW YORK 90:95

Hollis Jefferson 16, Bogdanović 15; Porzingis 19 in 12 skokov, Hernangomez 16 in 16 skokov, Vujačić 12 (met 4/10) in 2 skoka v 22 minutah.

ORLANDO - INDIANA 88:98

CLEVELAND - MINNESOTA 125:97

BOSTON - TORONTO 109:104

DETROIT - NEW ORLEANS 118:98

DALLAS - PHILADELPHIA 113:95

DENVER - MEMPHIS 99:119

UTAH - MILWAUKEE 104:88

PHOENIX - LA CLIPPERS 114:124

OKLAHOMA CITY - CHICAGO 100:128

GOLDEN STATE - CHARLOTTE 126:111

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 48 33 15 68,8 BOSTON CELTICS 49 31 18 63,3 TORONTO RAPTORS 50 30 20 60,0 WASHINGTON WIZARDS 48 28 20 58,3 ATLANTA HAWKS 49 28 21 57,1 INDIANA PACERS 48 26 22 54,2 CHICAGO BULLS 50 25 25 50,0 CHARLOTTE HORNETS 50 23 27 46,0 ------------------------------------ DETROIT PISTONS 48 22 27 44,9 MILWAUKEE BUCKS 47 21 27 43,8 NEW YORK KNICKS 51 22 29 43,1 MIAMI HEAT 50 20 30 40,0 PHILADELPHIA 76ERS 48 18 30 37,5 ORLANDO MAGIC 51 19 32 37,3 BROOKLYN NETS 49 9 40 18,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 49 42 7 85,7 SAN ANTONIO SPURS 48 37 11 77,1 HOUSTON ROCKETS 52 36 16 69,2 LOS ANGELES CLIPPERS 49 31 18 63,3 UTAH JAZZ 50 31 19 62,0 MEMPHIS GRIZZLIES 51 30 21 58,8 OKLAHOMA CITY THUNDER 50 28 22 56,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 50 22 28 44,0 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 48 21 27 43,8 SACRAMENTO KINGS 49 19 30 38,8 DALLAS MAVERICKS 49 19 30 38,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 49 19 30 38,8 NEW ORLEANS PELICANS 50 19 31 38,0 LOS ANGELES LAKERS 51 17 34 33,3 PHOENIX SUNS 49 15 34 30,6

R. K.