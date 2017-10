Dragić svari pred (ponovnim) slabim začetkom sezone

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dvoboj dveh izmed najboljših organizatorjev igre v ligi. Foto: Reuters DeMarcus Cousins in Anthony Davis sta Clevelandu nasula kar 59 točk. Dodaj v

29. oktober 2017 ob 09:22

Košarkarji Miamija so v ligi NBA doživeli drugi zaporedni poraz, potem ko je bil v njihovi dvorani uspešnejši Boston z 90:96. Goran Dragić je bil z 22 točkami znova prvi strelec Miamija.

Vročica pa podobno kot prejšnje sezone, ko je ravno zaradi slabega začetka za las zgrešila končnico, tudi letošnje ni začela najbolje. To je bil na peti tekmi že njihov drugi poraz zapored, skupno pa tretji. "Ne želim si take sezone kot lani, ko smo šele v zaključku ugotovili določene stvari. To moramo narediti že sedaj, saj je pomembno," je po tekmi povedal Dragić, ki je igral 36 minut, iz igre metal 9/15, zbral tri skoke in štiri podaje.

Miami je pred zadnjo četrtino zaostajal 11 točk in se približal na le dve točki zaostanka, ko se je razigral Bostonov novinec Kyrie Irving. V zadnjih dveh minutah je dosegel kar devet od svojih 24 točk in Celticsom prinesel četrto zaporedno zmago. To je bil Irvingov osmi nastop v karieri v Miamiju in prvič ga zapušča kot zmagovalec. "To je pač on. V tem športu zna zaključiti tekme," je dejal domači trener Erik Spoelstra, ki je še četrto tekmo zapored pogrešal prvega centra Hassana Whitesida.

Detroit je presenetljivo kot prvi prizadejal poraz v novi sezoni LA Clippersom (87:95), tretji poraz sezone so v gosteh pri New Orleansu doživeli podprvaki iz Clevelanda (123:101).

Tekme 28. oktobra:

NEW ORLEANS - CLEVELAND 123:101

Davis 30, Cousins in Holiday 29; Love 26.



MIAMI - BOSTON 90:96

Dragić 22 (9/15 iz igre), 3 skoki in 4 podaje v 36 min.; Irving 24, Tatum 20.



CHICAGO - OKLAHOMA 69:101

Markkanen 15; Anthony 21, George 20.



MEMPHIS - HOUSTON 103:89

Parsons 24, Chalmers 15; Anderson 22.



DALLAS - PHILADELPHIA 110:112

Barnes 25; Simmons in Embiid po 23.

UTAH - LA LAKERS 96:81

Mitchell 22, Rubio 21; Ingram 16.



PORTLAND - PHOENIX 114:107

Lillard 25, McCollum 23; Booker 34.



LA CLIPPERS - DETROIT 87:95

Rivers 20; Drummond in Jackson po 15.



Tekme 29. oktobra:

ATLANTA - MILWAUKEE

INDIANA - SAN ANTONIO

BROOKLYN - DENVER

CHARLOTTE - ORLANDO

SACRAMENTO - WASHINGTON

CLEVELAND - NEW YORK

GOLDEN STATE - DETROIT

Liga NBA, Vzhodna konferenca ORLANDO MAGIC 5 4 1 80,0 BOSTON CELTICS 6 4 2 66,7 DETROIT PISTONS 6 4 2 66,7 WASHINGTON WIZARDS 5 3 2 60,0 TORONTO RAPTORS 5 3 2 60,0 MILWAUKEE BUCKS 5 3 2 60,0 BROOKLYN NETS 6 3 3 50,0 CLEVELAND CAVALIERS 6 3 3 50,0 -------------------------------------- MIAMI HEAT 5 2 3 40,0 INDIANA PACERS 5 2 3 40,0 CHARLOTTE HORNETS 5 2 3 40,0 PHILADELPHIA 76ERS 6 2 4 33,3 NEW YORK KNICKS 4 1 3 25,0 CHICAGO BULLS 5 1 4 20,0 ATLANTA HAWKS 6 1 5 16,7 Zahodna konferenca MEMPHIS GRIZZLIES 6 5 1 83,3 LOS ANGELES CLIPPERS 5 4 1 80,0 SAN ANTONIO SPURS 5 4 1 80,0 HOUSTON ROCKETS 7 5 2 71,4 PORTLAND TRAILBLAZERS 6 4 2 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 6 4 2 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 6 3 3 50,0 UTAH JAZZ 6 3 3 50,0 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 6 3 3 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 6 3 3 50,0 DENVER NUGGETS 5 2 3 40,0 LOS ANGELES LAKERS 6 2 4 33,3 PHOENIX SUNS 6 2 4 33,3 SACRAMENTO KINGS 5 1 4 20,0 DALLAS MAVERICKS 7 1 6 14,3

Ž. K.