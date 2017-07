Dragić tudi statistično številka ena, Randolph uradno reprezentant

Pregled iger reprezentančnih kandidatov

14. julij 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sredo se bo zbrala košarkarska izbrana vrsta, katere član je tudi uradno Anthony Randolph, 1. avgusta pa se bo soigralcem pridružil kapetan Goran Dragić, ki ima med reprezentanti za sabo najučinkovitejšo sezono.

Dragić se bo zaradi pravil Lige NBA pripravam na prihajajoče evropsko prvenstvo pridružil nekoliko pozneje. Kapetan, ki je najizkušenejši v slovenski vrsti, je odigral eno najboljših sezon v devetletni karieri v Ligi NBA. V dresu Miamija je blestel v drugi polovici rednega dela, ko so imeli Heati odličen izkupiček 30 zmag in 11 porazov, a jih je drago stal zelo slab začetek sezone in v boju za končnico so bili s polovičnim izkupičkom za las prekratki.

31-letni Ljubljančan je v povprečju dosegal 20,3 točke, 3,8 skoka in 5,8 podaje. S točkovnim povprečjem je izenačil svoj najboljši dosežek, ki mu je uspel v dresu Phoenixa v sezoni 2013/14, ko je bil ob koncu tudi nagrajen z uvrstitvijo v tretjo peterko lige in imenovanjem za košarkarja, ki je v sezoni najbolj napredoval.

V Evroligi vidni vlogi Dončića in Randolpha

Od reprezentantov je v Ligi NBA igral le Dragić, v Evroligi pa se je preizkusilo šest Slovencev. Poškodovanega Zorana Dragića in Alena Omića, ki je mesto naturaliziranega košarkarja prepustil Randolphu, med sezono pa evroligaša Efesa zamenjal za Malago in z njo osvojil Evropski pokal, ni na seznamu kandidatov. Aleksej Nikolić je dobil le nekaj priložnosti pri Broseju, Jaka Blažič pri Baskonii, ki jo je že zapustil, tudi ni bil deležen konkretne minutaže, medtem ko sta Realova Luka Dončić in Randolph odigrala pomembno vlogo pri madridski poti na Final Four. Dončić je dobil nagrado za najboljšega mladega igralca Evrolige, Randolph pa je bil drugi strelec in skakalec kraljevega kluba.

Sprejet zakon za Randolphovo naturalizacijo

Medtem je Randolph tudi uradno postal slovenski reprezentant. V sredo je namreč z 48 glasovi za in 24 glasovi proti državni zbor podprl dopolnitev zakona o državljanstvu, ki ob soglasju vlade izjemoma omogoča pridobitev slovenskega državljanstva osebi, ki ne živi v Sloveniji in nima urejenega statusa tujca. Gre za primere posameznikov, ki so ali bi v prihodnje s svojim delovanjem izjemno prispevali k razvoju države in povečanju mednarodnega ugleda oz. prepoznavnosti.

Predlog za dopolnitev zakona je po skrajšanem postopku vložila skupina koalicijskih poslancev. Prvopodpisani pod predlogom Peter Vilfan je pojasnil, da dopolnitev zakona olajšuje podelitev državljanstva osebam, ki bi s svojim delom koristile državi, kot so vrhunski športniki, znanstveniki in drugi. Vilfan je izpostavil, da je dosedanja praksa izvajanja izredne naturalizacije pokazala, da oseba ne more pridobiti slovenskega državljanstva, če prej dejansko ne živi v Sloveniji vsaj eno leto in nima urejenega statusa tujca, čeprav se je izkazala z izjemnimi dosežki in bi lahko pripomogla k razvoju in ugledu države.

Branilcev na pretek, vrzeli znova pod košem

Poleg Omića in Zorana Dragića, ki je z Olimpio osvojil italijanski pokal, so z lovoriko sezono končali še Dončić in Randolph, ki sta osvojila španski kraljevi pokal, Gregor Hrovat, ki je z Olimpijo slavil dvojno slovensko krono, Blaž Mahkovic, ki se je z dvojno lovoriko okitil z Igokeo v Bosni in Hercegovini, Edo Murić in Gašper Vidmar, ki sta z Banvitom presenetila s turškim pokalom, ter Alekej Nikolić, ki je z Brosejem pospravil v vitrino oba nemška naslova.

Aleksej se po dveh letih boja s poškodbami vrača v reprezentanco. Na njegovem položaju je prav največja konkurenca. Mesto v udarni peterki je, jasno, rezervirano za nenadomestljivega Gorana Dragića, lani sta ga menjala Jaka Klobučar, ki je bil prvi "play" na EuroBasketu 2015, letos pa manjka zaradi poškodbe, in Matic Rebec. Znova je poleg Luka Rupnik, ki se je uveljavil v močni španski ligi, zraven je tudi mladi reprezentant Žan Mark Šiško, ki veliko obeta, brez dvoma pa bo igro organiziral tudi izjemno nadarjeni Dončić, ki je najmlajši na spisku, a ga čaka konkretna vloga.

Več težav je pri visokih igralcih. Ob Vidmarju je edini klasični center Žiga Dimec. Tu bo pomagal še Randolph, ki je glavni krilni center. Murić je lani igral na štirici, a je njegovo primarno mesto krilo, kot tudi Vlatka Čančarja, ki je bil letos prvi Slovenec po devetih letih, ki je bil izbran na naboru NBA-ja. Drugi visoki igralci pa niso igrali na najvišji ravni. Lani je Saša Zagorac igral v kvalifikacijah. Tudi Mahkovic ni čisti krilni center, Jan Kosi pa je popoln novinec na seznamu.

Jaka Blažič (Baskonia)

DP Španije: 35 tekem; 15 minut; 5,8 točke; 2,3 skoka; 0,4 podaje

Evroliga: 33 tekem; 13 minut; 4,7 točke; 2,1 skoka; 0,5 skoka

Vlatko Čančar (Mega Leks)

Liga ABA: 21 tekem; 19 minut; 8,2 točke, 2,9 skoka; 1,6 podaje

DP Srbije: 8 tekem; 18 minut; 5,1 točke; 3,8 skoka; 0,3 podaje

Fibina liga prvakov: 14 tekem; 23 minut, 7,5 točke; 4,1 skoka; 2,4 podaje

Žiga Dimec (Krka)

Liga ABA: 25 tekem; 20 minut; 8,4 točke; 5 skokov; 0,9 podaje

DP Slovenije: 35 tekem; 21 minut; 10,1 točke; 5,6 skoka; 0,9 podaje

Luka Dončić (Real Madrid)

DP Španije: 41 tekem; 20 minut; 7,6 točke; 4,5 skoka; 3,1 podaje

Evroliga: 35 tekem; 19 minut; 7,8 točke; 4,5 skoka; 4,2 podaje

Goran Dragić (Miami Heat)

Liga NBA: 73 tekem; 34 minut; 20,3 točke; 3,8 skoka; 5,8 podaje

Gregor Hrovat (Olimpija)

Liga ABA: 25 tekem; 30 minut; 10,8 točke; 5,2 skoka; 4 podaje

DP Slovenije: 36 tekem; 30 minut; 12,8 točke; 3,7 skoka; 3,9 podaje

Evropski pokal: 8 tekem; 23 minut; 9,5 točke; 1,8 skoka; 1,6 podaje

Jan Kosi (Sixt Primorska)

DP Slovenije: 31 tekem; 16 minut; 5,9 točke; 3,4 skoka; 0,6 podaje

Miha Lapornik (Bilbao)

DP Španije: 32 tekem; 14 minut; 3,9 točke; 1,2 skoka; 0,7 podaje

Evropski pokal: 8 tekem; 18 minut; 6,9 točke; 1,5 skoka; 0,5 podaje

Blaž Mahkovic (Igokea)

Liga ABA: 26 tekem; 16 minut; 4,5 točke; 2,6 skoka; 0,7 podaje

DP Bosne in Hercegovine: 15 tekem; 18 minut; 7,8 točke; 2,7 skoka; 1,1 podaje

Edo Murić (Banvit)

DP Turčije: 32 tekem; 23 minut; 7,2 točke; 3,8 skoka; 1,7 podaje

Fibina liga prvakov: 19 tekem; 20 minut; 5,6 točke; 3,1 skoka; 0,9 podaje

Aleksej Nikolić (Brose/Baunach)

DP Nemčije (Brose): 13 tekem; 19 minut; 8,2 točke; 1,5 skoka; 3 podaje

Evroliga (Brose): 9 tekem; 11 minut; 3,7 točke; 0,9 skoka; 2 podaje

2. nemška liga (Baunach): 23 tekem; 33 minut; 17,4 točke; 4,3 skoka; 6,7 podaje

Klemen Prepelič (Limoges)

DP Francija: 33 tekem; 30 minut; 15, 8 točke; 2,7 skoka; 3,7 podaje

Anthony Randolph (Real Madrid)

DP Španije: 36 tekem; 19 minut; 81, točke; 4 skoki; 0,9 podaje

Evroliga: 34 tekem; 21 minut; 10,2 točke; 5,1 skoka; 1,1 podaje.

Matic Rebec (Krka)

Liga ABA: 24 tekem; 28 minut; 11,2 točke; 2,7 skoka; 5,9 podaje

DP Slovenije: 33 tekem; 23 minut; 11,4 točke; 3,5 skoka; 4,8 podaje

Luka Rupnik (Fuenlabrada)

DP Španije: 26 tekem; 17 minut; 5,2 točke; 1,6 skoka; 3,3 podaje

Evropski pokal, 12 tekem; 18 minut; 6,8 točke; 1,4 skoka; 3,3 podaje

Žan Mark Šiško (Cibona/Ilirija)

Liga ABA (Cibona): 9 tekem; 15 minut; 4,3 točke; 1,1 skoka; 2,6 podaje

DP Hrvaške (Cibona): 6 tekem; 17 minut; 3,5 točke; 1 skok; 3,8 podaje

Fibina liga prvakov (Cibona): 5 tekem; 10 minut; 3,2 točke; 1 skok; 1 podaja

2. slovenska liga (Ilirija): 11 tekem; 32 minut; 16,2 točke; 3,7 skoka; 7,1 podaje

Gašper Vidmar (Banvit)

DP Turčije: 32 tekem; 22 minut; 9,8 točke; 4,9 skoka; 1,2 podaje

Fibina liga prvakov: 20 tekem; 22 minut; 10,9 točke; 5,6 skoka; 0,8 podaje

Saša Zagorac (Lukoil Academic/Parma)

DP Bolgarije (Lukoil Academic): 11 tekem; 20 minut; 7,9 točke; 4,4 skoka; 1,7 podaje

Fibin evropski pokal (Lukoil Academic): 9 tekem; 22 minut; 10,4 točke; 3,8 skoka; 1,6 podaje

Liga VTB (Parma): 11 tekem; 24 minut; 10,5 točke; 5,9 skoka; 1,5 podaje

Tilen Jamnik