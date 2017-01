Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Po razmerju zmag in porazov 11-30 so Goran Dragić in soigralci zdaj na 17-30. Na Vzhodu je za njimi še vedno le odpisani Brooklyn, a so zdaj vsaj ujeli priključek z ostalimi. Foto: EPA V soboto bodo Heati zmagoviti niz skušali nadaljevati proti Detroitu, ki je dobil prva dva medsebojna obračuna v tej sezoni. Foto: EPA Dwyane Wade se je v Chicago preselil letos, pred tem je 13 let igral za Miami. Foto: EPA James Harden je bil v Wells Farg Centru neustavljiv. Foto: Reuters New Orleans je prišel do novega velikega skalpa. Pelikani so ugnali San Antonio. Prvi strelec gostiteljev je bil Jrue Holiday, Spursov pa Kawhi Leonard. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragić vodil Miami do šeste zaporedne zmage

Drugi trojni dvojček s 50 točkami Hardna

28. januar 2017 ob 07:59

Chicago - MMC RTV SLO

Goran Dragić je z dvojnim dvojčkom, 26 točkami in 11 podajami blestel v United Centru. Miami je zmagoviti niz podaljšal na šest. Košarkarji s Floride so Chicago premagali s 100:88.

Na vprašanje, kaj ga v tem zmagovitem nizu najbolj veseli, je Dragić odgovoril: "Da zmagujemo kot ekipa". "Igramo eden za drugega, borimo se eden za drugega. Vsi se dobro počutimo. Vemo, kaj moramo narediti. Dokler igramo v obrambi, kot je treba, verjamemo, da se lahko kosamo z vsako ekipo," je dodal kapetan slovenske reprezentance.

Miami je odločilno prednost naredil v tretji četrtini. Po izenačenem prvem polčasu je gostom uspel delni izid 24:14 in s tem so ušli na varno razliko. Bullsi so v zadnji četrtini lovili priključek, toda Heati so vedno znova našli odgovor. Goran, ki je iz igre metal 12/20, je v statistiko vpisal še pet skokov in tri ukradene žoge. Ko je bil na parketu, je bil Miami boljši za 19 točk.

Nemirno v garderobi Bullsov

Pri Chicagu je bil s 15 točkami prvi strelec nekdanji zvezdnik Miamija Dwyane Wade. Biki, ki so izgubili drugič zapored, imajo težave z odnosi v ekipi. Glavna nosilca igre Wade in Jimmy Butler sta javno kritizirala nekatere mlajše igralce, Rajon Rondo pa jima je odgovoril po družbenem omrežju. Vsi trije so bili kaznovani.

Domače občinstvo je z odobravanjem pozdravilo Wada in Butlerja, Rondu pa namenilo tudi nekaj žvižgov. Vsi trije so začeli na klopi. Nihče ni ujel pravega ritma, največ težav pa je imel Butler. Sicer prvi strelec Chicaga, ki povprečno dosega več kot 24 točk, je tokrat dal le tri. "Za nami je zelo težek in čustven dan, a to ni izgovor za našo igro. Po mojem mnenju je bila to naša najslabša tekma v sezoni," je bil kritičen domači trener Fred Hoiberg.

Izjemen trojni dvojček Hardna

James Harden je svoje ime vpisal v zgodovino. Branilec Houstona je prvi košarkar v zgodovini Lige NBA, ki sta mu v eni sezoni uspela dva trojna dvojčka s 50 točkami. V statistiko je vpisal 51 točk in po 13 skokov ter podaj. Rocketsi so slavili v Philadelphii (118:123), pri kateri je odlični novinec Joel Embiid ob vrnitvi po poškodbi vknjižil 32 točk. Harden je osemnajstič v tej sezoni dosegel vsaj 30 točk in deset podaj. 19 točk je prispeval v tretji četrtini.

Tekme 27.januarja:

INDIANA - SACRAMENTO 115:111 - po podaljšku

George 33, Miles 18; Cousins (16 skokov) in Collison po 26.

CLEVELAND - BROOKLYN 124:116

James 31 in 11 podaj, Irving 28; Kilpatrick 18.

BOSTON - ORLANDO 128:98

Thomas 21, Brown 20; Vučević in Rudež po 14.

TORONTO - MILWAUKEE 102:86

Lowry 32, Powell 19; Parker 21 in 13 skokov.

NEW YORK - CHARLOTTE 110:107

Anthony (11 skokov) in Porzingis po 18 Vujačić ni igral; Walker 31 in 11 skokov.

PHILADELPHIA - HOUSTON 118:123

Embiid 32; Harden 51, 13 skokov in 13 podaj, Nene 21.

CHICAGO - MIAMI 88:100

Wade 15; Dragić 26 (11/16 za dvem 1/4 za tri), 5 skokov in 11 podaj v 34 minutah, Reed 20.

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO 119:103

Holiday 23 in 11 podaj, Jones 21; Leonard 23.

ATLANTA - WASHINGTON 86:112

Bazemore 15, Wall 19; Porter 21 in 11 skokov.

PORTLAND - MEMPHIS 112:109

Lillard 33, Crabbe 23; Gasol 32.

Tekme 28. januarja:

CHARLOTTE - SACRAMENTO

MIAMI - DETROIT

MILWAUKEE - BOSTON

GOLDEN STATE - LA CLIPPERS

UTAH - MEMPHIS

PHOENIX - DENVER

MINNESOTA - BROOKLYN

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 47 29 18 61,7 BOSTON CELTICS 46 28 18 60,9 NEW YORK KNICKS 48 21 27 43,8 PHILADELPHIA 76ERS 45 17 28 37,8 BROOKLYN NETS 46 9 39 19,6 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 45 31 14 68,9 INDIANA PACERS 46 24 22 52,2 CHICAGO BULLS 48 23 25 47,9 MILWAUKEE BUCKS 46 21 25 45,7 DETROIT PISTONS 46 21 25 45,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 47 27 20 57,4 WASHINGTON WIZARDS 46 26 20 56,5 CHARLOTTE HORNETS 47 23 24 48,9 ORLANDO MAGIC 48 18 30 37,5 MIAMI HEAT 47 17 30 36,2 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 48 30 18 62,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 47 28 19 59,6 DENVER NUGGETS 45 20 25 44,4 PORTLAND TRAILBLAZERS 48 21 27 43,8 MINNESOTA TIMBERWOLV. 46 17 29 37,0 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 46 39 7 84,8 LOS ANGELES CLIPPERS 47 30 17 63,8 SACRAMENTO KINGS 46 18 28 39,1 PHOENIX SUNS 46 15 31 32,6 LOS ANGELES LAKERS 50 16 34 32,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 46 36 10 78,3 HOUSTON ROCKETS 50 35 15 70,0 MEMPHIS GRIZZLIES 48 27 21 56,3 NEW ORLEANS PELICANS 47 19 28 40,4 DALLAS MAVERICKS 46 16 30 34,8

T. J.