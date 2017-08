Dragić zdaj še povsem miren, ob zadnji tekmi pa bo zagotovo drugače

Ves čas igrati kot drugi polčas proti Hrvaški

30. avgust 2017 ob 15:42

Helsinki - MMC RTV SLO

"Kot igralec nisem več navajen teh dolgih trening kampov po mesec ali mesec in pol. Tako da res komaj čakam, da se začne," je na treningu v helsinški Hartwall Areni povedal Goran Dragić.

V četrtek bo slovenska reprezentanca odigrala uvodno tekmo 40. evropskega prvenstva, ko se bo v finski prestolnici pomerila s Poljsko. Letošnji EuroBasket je zadnje veliko tekmovanje, na katerem nastopa eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov Goran Dragić. "Za zdaj sem miren, ko bo zadnja tekma, pa bo verjetno povsem drugače. Ne znam opisati, kaj se bo zgodilo, a prišel je čas, da se poslovim. Ne bi pa zdaj govoril o tem, saj se prvenstvo še dobro ni začelo. Najbolj pomembno je, da dobro odpremo in zmagamo prvi dvoboj, potem pa gremo tekmo za tekmo. Vsi se zavedamo, kako pomembna je prva tekma, s katero prebiješ led. Če uvodni obračun dobiš, imaš že zelo veliko možnosti, da greš naprej v izločilne boje," je povedal slovenski kapetan, ki po treh letih znova igra na velikem tekmovanju.

Za slovenskimi košarkarji so mesec in pol dolge priprave, 31-letni Ljubljančan pa je z izbrano vrsto od začetka avgusta, kot velevajo pravila Lige NBA. Zdaj se v Helsinkih že odštevajo ure do začetka turnirja, ki ga vsi nestrpno pričakujejo: "Kot igralec nisem več navajen teh dolgih trening kampov po mesec ali mesec in pol. Tako da res komaj čakam, da se začne. V ponedeljek ob 23.00 smo prišli sem in v torek imeli že dva treninga. Dvorana je "luštna", obroči so dobri in smo tudi dobro trenirali. Zdaj nas še v sredo čaka še končna priprava in prvenstvo je tu."

Poljska ima nekakšen kompleten paket

Prvi slovenski nasprotniki so Poljaki, ki so na evropsko prvenstvo prišli brez zvenečih imen – reprezentančno upokojitev je po zadnjem EuroBasketu naznanil najboljši poljski košarkar zadnjih let in nekdanji Goranov soigralec pri Phoenix Sunsih Marcin Gortat –, toda v pripravljalnem obdobju so pokazali, da znajo biti zelo nevarna zasedba: "Poljska je dobra ekipa. Nima zvezdnikov, ampak je nekako enakomerno uravnotežena zasedba. To jo tudi krasi, ta timska igra. Dobro so odigrali prijateljske tekme. Imajo nekakšen kompleten paket. Lahko zadevajo z zunanjih položajev, lahko spustijo žogo pod koš, tako da moramo biti res dobro pripravljeni."

Prva tekma na prvenstvu je za samozavest moštva izjemno pomembna, uvodni uspeh pomeni dodatno spodbudo, hkrati pa zares že skoraj odpira vrata v nadaljnje tekmovanje, ki bo letos v Carigradu. V pripravljalnem obdobju, ki ga je Slovenija sklenila s šestimi zmagami in tremi porazi, je imela reprezentanca nekaj težav z igro v obrambi, na nekaterih tekmah pa jih je drago stal slab začetek dvoboja, na kar je opozoril tudi zvezdnik Miami Heatov.

Ves čas igrati kot drugi polčas proti Hrvaški

"Pogovarjali smo se, da ne smemo čakati in iti v tekmo tako, da na nek način v prvi in drugi četrtini samo tipamo. Takoj moramo začeti agresivno, tako kot smo igrali v drugem polčasu proti Hrvaški. Razumemo, da bodo na tekmah enkrat črne in enkrat dobre minute, ampak, če igraš solidno v obrambi, lahko te slabe trenutke zmanjšaš in ne bo težav. Tudi te mladi, ki so prvič na velikem tekmovanju, veliko igrajo v svojih klubih in imajo izkušnje iz različnih tekmovanj. Ne bo težav, mislim, da bodo le še dodatno motivirani," je dejal Dragić.

Izpostavil je dvoboj s Hrvaško, ki ga je Slovenija po odličnem drugem polčasu v Stožicah dobila s 74:73 in je bil – skupaj z imenitno spodbudo polne dvorane glasnih navijačev – prava popotnica za odhod na prvenstvo, kjer vrsta Igorja Kokoškova naskakuje odmeven dosežek: "Rezultatsko ta tekma ni bila toliko pomembna, kot je bila, da smo videli, kako smo igrali v prvem in kako v drugem delu. Vsi smo dojeli, da, če hočemo zmagovati, moramo celo tekmo igrati tako, kot smo drugi polčas, agresivno na žogi in z dobro pomočjo v obrambi. Potem bo vse prišlo v napadu. Če si dovolj agresiven, nasprotnik ne bo dal koša, ti pa boš imel mogoče nato bolj odprt teren za hitre koše, s katerimi bo vse lažje."

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik