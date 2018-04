Dragića bolečine v kolenu ne bodo ovirale, Sixersi na uvodu brez Embiida

Spoelstra bo rotiral devet košarkarjev

13. april 2018 ob 21:21

Miami - MMC RTV SLO

V noči s sobote na nedeljo ob 2.00 se bosta na prvi tekmi uvodnega kroga končnice Lige NBA srečala Philadelphia in Miami. Trener Sixersov Brett Brown je poudaril, da bo center Joel Embiid izpustil uvodno tekmo.

28. marca je Embiid zadnjič igral, ko je trčil s soigralcem Markellom Fultzem in si zlomil kost pri levem očesu. Nastop sijajnega centra bi lahko imel velik vpliv v tej seriji, v rednem delu sta obe ekipi dobili obe tekmi na domačem parketu. Sixersi so sanjsko sklenili redni del sezone, nanizali so kar 16 zaporednih zmag in se prebili na tretje mesto v vzhodni konferenci.

Embiid, ki je v povprečju dosegal 22,9 točke in 11 skokov na srečanje, je prestal operacijo 31. marca, v končnici pa bo igral z masko, a zdravniki mu še niso dali zelene luči. Druga tekma bo v ponedeljek, srečanji v American Airlines Areni v Miamiju pa bosta naslednji četrtek in soboto.

"Trenutno še nisem pripravljen za igro. Za tako pomembno tekmo moraš biti 100-odstoten. Vsak dan je stanje boljše. Kar malce sem presenečen, da se je že toliko izboljšalo, prepričan sem, da bom že zelo kmalu znova na parketu," je poudaril Embiid.

Dragić: Zmagala bo ekipa, ki bo izgubila manj žog

Načrt Vročice je jasen. Presenetiti želijo že na začetku serije. Glavni adut bo seveda MVP lanskega evropskega prvenstva Goran Dragić, ki je imel odlično sezono. V povprečju je dosegal 17,3 točke, 4,1 skoka in 4,8 podaje na tekmo.

"Zadnje dni čutim bolečine v kolenu, vendar me ne bodo ovirale. Ne bom prav nič počasnejši. V končnici je adrenalin še bolj prisoten, navijači so precej glasnejši," je poudaril "Gogi", ki bo pokrival Roberta Covingtona.

"V tej seriji bo zmagala ekipa, ki bo izgubila manj žog. Ključen bo tudi skok. Philadelphia ima odlično ekipo. Veliko je izrazitih strelcev, Embiid prevladuje pod obročema, Ben Simmons pa je zares vsestranski in lahko igra na vseh položajih. Zares so nepredvidljiva ekipa. Dokazali smo v rednem delu, da se lahko merimo z njimi. Na eni tekmi smo povedli z 20 točkami razlike, vendar smo na koncu izgubili," je še dodal Dragić.

Spoelstra bo rotiral devet košarkarjev

Trener Erik Spoelstra je v zadnjih dneh analiziral igro Sixersov: "Seveda sem si ogledal posnetke Philadelphie in res so igrali odlično na zadnjih 16 tekmah. Najboljšo košarko so prikazali prav ob koncu rednega dela. Pričakujem hud boj. Že v rednem delu so bile vse tekme zelo napete. V pripravah na to serijo smo upoštevali tudi Embiida. V Ligi NBA vse redkeje vidimo obračune odličnih centrov."

"V tej seriji bom rotiral devet košarkarjev. Dobili smo veliko tesnih tekem v letošnji sezoni in to je odličen obet pred končnico, kjer odločajo malenkosti v zadnjih minutah. Vsi se zavedamo, da bo zelo glasno v Philadelphii, kjer vlada prava košarkarska evforija. Mi smo profesionalci in pripravljeni smo na vse te stvari," je pojasnil Spoelstra, ki je v letih 2012 in 2013 osvojil šampionski prstan.

Vzhodna konferenca, sobota:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8)

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6)



Nedelja:

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7)

CLEVELAND (4) - INDIANA (5)

Zahodna konferenca, sobota:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7)

PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6)



Nedelja:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8)

OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5)



Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.