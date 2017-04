Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 16 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić in soigralci so odlično končali sezono, vendar slab začetek je bil usoden. Foto: Reuters Paul George je z imenitno predstavo popeljal Indiano v končnico, kjer jo čaka Cleveland. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragića prevevali občutki kot po porazu na Euru 2013

Gladki zmagi Chicaga in Indiane - konec sezone za Miami

13. april 2017 ob 04:44,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 07:39

Miami, Chicago - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija ne bodo igrali v končnici Lige NBA. Zadnji dan rednega dela sezone so premagali Washington s 110:102, a to ni bilo dovolj, saj sta zmagala tudi Chicago in Indiana.

Goran Dragić je bil najboljši strelec tekme v American Airlines Areni. Dosegel je 28 točk (11/21 iz igre), 5 podaj in 4 skoke v 37 minutah. A to je bila najbolj žalostna zmaga sezone. Dragić je imel še dolgo po zadnji sireni rdeče oči. Grenkobe ni mogel skriti.

"To je najslabši občutek, ki ga imam po tekmi vse od četrtfinalnega poraza Slovenije na domačem evropskem prvenstvu leta 2013. Če bi prišli v končnico, bi bili resnično zahteven nasprotnik za vsakogar," je bil neutolažljiv Dragić, ki je v povprečju dosegal 20,2 točki, 5,8 podaje in 3,8 skoka na tekmo.

Žaloval je tudi trener Erik Spoelstra. "Ne vem, ali sem si kdaj koli želel tako močno, da ekipi uspe. Ko vstopiš v ekipni šport, si okoli sebe želiš ekipo, kot je ta. Trenutno je najtežje za vsakogar, da jutri opoldne ne bomo imeli treninga. Preprosto ni pravično. Košarkarski bogovi tokrat niso bili na naši strani," je bil čustven Spoelstra.

Za Miami je bil usoden izjemno slab začetek sezone, saj so v prvi polovici rednega dela dobili le enajst tekem. 13. januarja so v Milwaukeeju doživeli že 30. poraz. Sledila je serija 13 zaporednih zmag, a to na koncu ni bilo dovolj. 41 zmag in prav toliko porazov je bilo premalo, saj je imel Chicago boljši medsebojni izkupiček.

George nerešljiva uganka za oslabljene Hawkse

Indiana je premagala Atlanto s 104:86. Blestel je Paul George, ki je prispeval 32 točk in 11 skokov, petkrat je zadel izza črte. Pri Hawksih niso igrali nosilci igre Dwight Howard, Dennis Schröder in Tim Hardaway. Pacersi so končali na sedmem mestu na Vzhodu in se bodo pomerili s pravki iz Clevelanda, ki so zasedli drugo mesto.

"Nikakor nisem želel gledati končnice s kavča. Prav zaradi teh tekem igramo košarko. Zdaj nas čaka Cleveland. Prepričan sem, da lahko dobimo eno tekmo v njihovi dvorani, na svojem parketu pa smo odlični. Cavaliersi so prvaki in favoriti v tej seriji, a mi imamo svoje načrte," je poudaril George.

Biki razbili Brooklyn

Chicago je gladko odpravil zadnjeuvrščeni Brooklyn (112:73). Vse je bilo odločeno že po prvi četrtini, ko so Biki povedli s 27:13. Jimmy Butler je dosegel 25 točk, Paul Zipser pa jih je dodal 21. V prvem krogu končnice se bo Chicago srečal z Bostonom.

Boston prvi nosilec Vzhoda

Zadnji dan je odločal tudi o prvem mestu na Vzhodu. Z zmago nad Milwaukeejem s 112:94 so si ga priborili Boston Celticsi. Cleveland je na domačem parketu igral brez LeBrona Jamesa, Kyria Irvinga in Kevina Lova ter izgubil proti Torontu z 98:83.

Tekme 12. aprila:

MIAMI - WASHINGTON 110:102

Dragić 28 (11/21 iz igre, 2/4 za tri), 5 podaj, 4 skoki in 7 izgubljenih žog v 37 minutah, Whiteside 24 in 18 skokov, Redd 16, Richardson 15, J. Johnson 12, Ellington 9, T. Johnson 4, McGruder 2; Burke 27, McClellan 18, Gortat 16, Porter 11.

INDIANA - ATLANTA 104:86

George 32 (12/21 iz igre, 5/10 za tri) in 11 podaj, Teague 19, Turner 18; Ilyasova 15, Calderon 12.

CHICAGO - BROOKLYN 112:73

Butler 25, Zipser 21; Goodwin 20.

ORLANDO - DETROIT 113:109

Gordon 32 in 12 skokov, Payton 21 in 13 podaj; Smith in Caldwell Pope po 20, Udrih ni igral.

CLEVELAND - TORONTO 83:98

Shumert 11 ... James, Irving in Love niso igrali; Powell 25, Valančiunas in Lowry po 13.

BOSTON - MILWAUKEE 112:94

Green 18, Johnson in Crowder po 16; Hawes in Beasley po 15.

NEW YORK - PHILADELPHIA 114:113

Holiday 20, Anthony 17 ... Vujačić 7 (2/9 iz igre, 2/5 za tri) in 6 podaj v 21 mionutah; Anderson 26.

MEMPHIS - DALLAS 93:100

Conley in Randolph po 15; Brussino in Harris po 15.

HOUSTON - MINNESOTA 123:118

Harden 27, 12 podaj in 10 skokov, Capela 22 in 10 skokov, Anderson 20; Towns 28 in 21 skokov, Muhammad 22.

OKLAHOMA CITY - DENVER 105:111

Grant in Gibson po 13; Jokić 29, 16 skokov in 8 podaj, Murray 27.

UTAH - SAN ANTONIO 101:97

Hayward 14, Gobert, Hill in Mack po 13; Aldridge 18, Leonard in Parker po 14.

LA CLIPPERS - SACRAMENTO 115:95

Redick in Jordan po 18; Cauley Stein 19 in 14 skokov.

GOLDEN STATE - LA LAKERS 109:94

Durant 29, Curry 20; Clarkson 17, Ennis 14.

PORTLAND - NEW ORLEANS 100:103

Napier 25, Connaughton 19; Crawford 15, Hill 13.

KONČNICA, Vzhod, 1. krog:

BOSTON (1) - CHICAGO (8) nedelja

CLEVELAND (2) - INDIANA (7) sobota

TORONTO (3) - MILWAUKEE (6) sobota

WASHINGHTON (4) - ATLANTA (5) nedelja

Zahod, 1. krog:

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (8) nedelja

SAN ANTONIO (2) - MEMPHIS (7) sobota

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6) nedelja

LA CLIPPERS (4) - UTAH (5) sobota

VZHODNA KONFERENCA T Z P % BOSTON CELTICS * 82 53 29 64,6 CLEVELAND CAVALIERS * 82 51 31 62,2 TORONTO RAPTORS * 82 51 31 62,2 WASHINGTON WIZARDS * 82 49 33 59,8 ATLANTA HAWKS * 82 43 39 52,4 MILWAUKEE BUCKS * 82 42 40 51,2 INDIANA PACERS * 82 42 40 51,2 CHICAGO BULLS * 82 41 41 50,0 ------------------------------------- MIAMI HEAT 82 41 41 50,0 DETROIT PISTONS 82 37 45 45,1 CHARLOTTE HORNETS 82 36 46 43,9 NEW YORK KNICKS 82 31 51 37,8 ORLANDO MAGIC 82 29 53 35,4 PHILADELPHIA 76ERS 82 28 54 34,1 BROOKLYN NETS 82 20 62 24,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 82 67 15 81,7 SAN ANTONIO SPURS * 82 61 21 74,4 HOUSTON ROCKETS * 82 55 27 67,1 LOS ANGELES CLIPPERS * 82 51 31 62,2 UTAH JAZZ * 82 51 31 62,2 OKLAHOMA CITY THUND. * 82 47 35 57,3 MEMPHIS GRIZZLIES * 82 43 39 52,4 PORTLAND TRAILBLAZ. * 82 41 41 50,0 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 82 40 42 48,8 NEW ORLEANS PELICANS 82 34 48 41,5 DALLAS MAVERICKS 82 33 49 40,2 SACRAMENTO KINGS 82 32 50 39,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 82 31 51 37,8 LOS ANGELES LAKERS 82 26 56 31,7 PHOENIX SUNS 82 24 58 29,3 * - v končnici

A. G.