Dragiću z Miamijem ni uspelo prekiniti Portlandovega niza

Spoelstra: Lillarda na seznam MVP-jev

13. marec 2018 ob 07:31

Portland - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči na torek v Ligi NBA izgubili v Portlandu. Gostitelji, ki so dosegli deseto zaporedno zmago, so bili boljši s 115:99. Goran Dragić je bil najučinkovitejši igralec svoje ekipe.

Slovenski organizator igre je v 31 minutah z metom iz igre 10/17 ob dveh skokih in podajah ter eni ukradeni žogi zbral 23 točk. Na drugi strani sta blestela Damien Lillard in Jusuf Nurkić, ki sta skupaj dosegla 59 točk.

V igri Miamija se je precej poznala odsotnost centra Hassana Whitesida, ki je srečanje izpustil zaradi poškodbe. V udarni peterki ga je pod košem zamenjal Bam Adebayo, ki je iz igre metal 1/10 in je zbral samo štiri točke.

Lillard in Nurkić nerešljivi uganki

Prva četrtina je bila precej izenačena, v drugi so gostitelji nato zaigrali odločneje v napadu, s čvrsto obrambo so ustavili nasprotnika in slabih pet minut pred odmorom po Nurkićevem metu s polrazdalje povedli za 14 točk (49:35). V tretji četrtini se je prevlada Portlanda nadaljevala, Lillard in Nurkić sta bila nerešljivi uganki za varovance Erika Spoelstre, prav reprezentant Bosne in Hercegovine je po Lillardovi podaji zadel za najvišje vodstvo na tekmi (+19; 86:67). Toda Miami še zdaleč ni rekel zadnje besede, z delnim izidom 18:2 so zajetno zarezali v prednost nasprotnika, po trojki Tylerja Johnsona so se mu približali na tri točke zaostanka (93:90), a so se gostitelji še pravočasno pobrali in dosegli deseto zaporedno zmago.

"Mislim, da v tem trenutku v Ligi NBA ni košarkarja, ki bi igral na višji ravni od Lillarda. Vsi vemo, kdo so kandidati za MVP-ja letošnje sezone. Na ta seznam gre zaradi izjemnih predstav upravičeno uvrstiti tudi njega," je po tekmi dejal glavni trener Miamija Spoelstra, in dodal: "Ne gre samo za to, da je odličen igralec, v pomembnih trenutkih dosega pomembne točke. Vsakič, ko se je njegova ekipa znašla v škripcih, ali pa smo mi prevzeli pobudo, je zadel."

Liga NBA, tekme 12. marca:

HOUSTON - SAN ANTONIO 109:93

Harden 28, Paul 18; Forbes in White po 14.



MEMPHIS - MILWAUKEE 103:121

Gasol 17; Middleton 24, Antetokounmpo 20.



OKLAHOMA CITY - SACRAMENTO 106:101

Anthony in George po 21; Bogdanović 19.



PORTLAND - MIAMI 115:99

Lillard 32 (10 podaj), Nurkić 27 (16 skokov); Dragić 23 (met iz igre 10/17), 2 skoka, 2 podaji in 1 ukradena žoga v 31 minutah.

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 66 49 17 74,2 BOSTON CELTICS 67 46 21 68,7 INDIANA PACERS 67 39 28 58,2 CLEVELAND CAVALIERS 66 38 28 57,6 WASHINGTON WIZARDS 67 38 29 56,7 PHILADELPHIA 76ERS 65 36 29 55,4 MILWAUKEE BUCKS 67 36 31 53,7 MIAMI HEAT 68 36 32 52,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 66 30 36 45,5 CHARLOTTE HORNETS 67 29 38 43,3 NEW YORK KNICKS 67 24 43 35,8 CHICAGO BULLS 66 23 43 34,8 BROOKLYN NETS 67 21 46 31,3 ORLANDO MAGIC 67 20 47 29,9 ATLANTA HAWKS 67 20 47 29,9

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 67 53 14 79,1 GOLDEN STATE WARRIORS 67 51 16 76,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 67 41 26 61,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 69 40 29 58,0 NEW ORLEANS PELICANS 66 38 28 57,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 68 39 29 57,4 LOS ANGELES CLIPPERS 65 36 29 55,4 UTAH JAZZ 67 37 30 55,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 67 37 30 55,2 SAN ANTONIO SPURS 67 37 30 55,2 LOS ANGELES LAKERS 66 30 36 45,5 DALLAS MAVERICKS 67 21 46 31,3 SACRAMENTO KINGS 68 21 47 30,9 PHOENIX SUNS 68 19 49 27,9 MEMPHIS GRIZZLIES 67 18 49 26,9

Tekme 13. marca:

PHILADELPHIA - INDIANA

WASHINGTON - MINNESOTA

ATLANTA - OKLAHOMA CITY

BROOKLYN - TORONTO

NEW YORK - DALLAS

CHICAGO - LA CLIPPERS

NEW ORLEANS - CHARLOTTE

SAN ANTONIO - ORLANDO

UTAH - DETROIT

PHOENIX - CLEVELAND

LA LAKERS - DENVER

Mitja Lisjak