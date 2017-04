Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Olimpija je v petih tekmah pomladanskega dela državnega prvenstva osvojila le eno točko, zato so njihovi privrženci Green Dragonsi razumljivo besni. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragonsi po "zafurani" sezoni igralcem povedali svoje

Branko Ilić bo odsoten od osem do deset tednov

3. april 2017 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko so nogometaši Olimpije katastrofalno začeli pomladanski del sezone, tudi Green Dragonsi nimajo več potrpljenja. Prišli so na trening in igralcem povedali, da alibijev ni več.

Navijaška skupina Green Dragons je na Facebooku zapisala: "Vodstvo skupine je danes (ponedeljek) obiskalo trening NK Olimpije, se pogovorilo z igralci in povedalo, da alibijev več ni. Zahteva se borbo, krvava kolena in spoštljiv odnos do svetega dresa. V sredo nas čaka vrhunec skoraj "zafurane" sezone."

Ker ima Maribor že 13 točk prednosti pred Olimpijo, niti optimisti več ne verjamejo, da bi lahko Olimpija ubranila naslov državnega prvaka, lahko pa osvoji pokalni naslov. Tekmec bo prav Maribor, prva tekma polfinala pa bo to sredo v Stožicah.

Zaradi poškodbe kolena bo manjkal Branko Ilić. Kapetan Olimpije bo z igrišč odsoten od osem do deset tednov. V torek ga čaka podrobnejši pregled.

T. O.