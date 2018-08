Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 17 glasov Ocenite to novico! Peter Pen je padel v 17 metrov globoko razpoko, a se na srečo pri tem ni resneje poškodoval. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Drama na Stelviu: trener Peter Pen padel v ledeniško razpoko

Reševanje s helikopterjem trajalo dve uri

3. avgust 2018 ob 11:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trenerju slovenskih smukačev Petru Penu se je med treningom na ledeniku Stelvio kar naenkrat vdrlo pod nogami in je padel v 17 metrov globoko razpoko, iz katere ga je rešil helikopter.

Običajen dan slovenske smučarske reprezentance za hitre discipline bi se lahko končal tragično. Glavni trener Peter Pen je stal štiri metre od postavljene proge in snemal svoje varovance, ko se mu je vdrlo pod nogami. Reševanje je potekalo dve uri, iz razpoke ga je potegnil helikopter. Na srečo je Pen dobil le nekaj površinskih prask in je sam odsmučal v dolino.

"V redu sem, priznam pa, da sem malce v šoku. Z Alešem Gorzo sva stala ob progi in, kot po navadi, sem snemal fante. Bila sva dva metra narazen, okoli naju ni bilo nikjer vidne nobene luknje. Čez čas sem naredil le korak v stran in takrat se mi je vdrlo. Sprva do ramen, dokaj hitro pa sem padel globlje v razpoko. Drugi so takoj sprožili reševalno akcijo, z njimi sem bil stalno na radijski zvezi, seveda pa občutek ni bil prijeten."

Ekipa za hitre discipline, ki sicer zadnje tri dni trenira veleslalom, bo v Italiji ostala še dva dneva. Razmere so dobre, na teren gredo v temi. Trening traja od 5. do 8. ure. Konec meseca sledi odhod na snežne priprave na južno poloblo.

T. O.