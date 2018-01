Drama se nadaljuje: Slovenci z zmago nad Čehi najmanj v boj za peto mesto

Odmevi po tekmi Slovenija - Španija

23. januar 2018 ob 20:32,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 22:23

Varaždin

"Ponosen sem na svoje moštvo. Vratar Urh Kastelic je dal zanesljivost ekipi. V prvem polčasu smo se še malo lovili, nato pa se v drugem razleteli po igrišču," je po veliki zmagi nad Španijo dejal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

"Da lahko zmagamo, sem začutil pri vodstvu s 5:2, ko smo imeli nekaj zaporednih izključitev in sedemmetrovk. Španci so povedli z 8:6, a smo se vrnili. Potem sem bil prepričan, da se bomo izvlekli, čeprav se naša ekipa velikokrat ujame v luknjo, iz katere ni izhoda. Danes smo ga imeli. Dobro smo igrali, a nismo odigrali najboljše tekme. Edina zamera moji ekipi je, da je v zadnjih desetih minutah drugega polčasa bolj gledala na semafor, kot pa napadala. Kakor koli, pokazali smo značaj zmagovalcev," je povedal Vujović.

Kastelic: Ena najlepših tekem v življenju

Za igralca tekme je bil izbran Urh Kastelic, ki je na svoji prvi tekmi na turnirju nanizal 12 obramb: "To je bila ena najlepših tekem mojega življenja. Zmagali smo povsem zasluženo. Ni težko igrati pred takim občinstvom, naša obramba je bila res izjemna. Borili smo za vsako žogo in moram se zahvaliti soigralcem. Še dva dni nazaj sem bil na tribunah, zdaj pa sem dobil priložnost od prve minute. In hvala Bogu se je izkazalo za dobro. Pokazali smo pravo slovensko trmo. Vložili energijo. Tako Vujović kot Vid kot kapetan smo na sestanku rekli, da bi bilo res škoda, da bi sami zapravili teoretične možnosti za polfinale. Štejeta nam dve zmagi. Eno smo dosegli, jutri gremo še na eno in potem bomo videli, kam nas bo matematika pripeljala."

Kavtičnik: Pustili smo srce na parketu

"Odigrali smo še bolje kot proti Dancem. Publika nas je še enkrat dvignila. Vsak, ki je prišel v igro, je dal svoj delež. Mogoče smo imeli nekaj sreče s temi odbitimi žogami, ampak sreča spremlja hrabre. Danes smo pustili srce na igrišču. Nadigrali smo Špance. Celo tekmo smo držali igro v naših rokah. Mogoče so nas malo presenetili z obrambo 5:1, a kljub temu smo tekmo pripeljali mirno do konca," je ocenil kapetan Vid Kavtičnik.

Mačkovšek: Odločila je obramba

"Tekmo smo dobili z igro v obrambi. Od prve do zadnje minute smo igrali vrhunsko obrambo. Vsi, ki so prišli noter, so dali maksimum. V drugem polčasu smo dali v eno prestavo višje in tudi agresivnost v obrambi je bila višja. Po dobrih obrambah smo zabili par lahkih zadetkov in tu je nastala ta razlika. Treba se bo pripraviti maksimalno na Čehe, ki so prikazali vrhunski rokomet. Definitivno bo težka tekma. Vsekakor pa se bo težko spočiti," je povedal Borut Mačkovšek.

Zarabec: Kapo dol publiki

"Če želiš dobiti takšno ekipo, kot je Španija, potem moraš res biti razpoložen. Danes smo imeli razpoložene prav vse igralce. Publika nas nosi že vse prvenstvo. Kapo dol njim. Mi imamo še kar nekaj rezerv," pa je dodal Zarabec.

Slovenci z zmago nad Čehi najmanj tretji v skupini

V večerni tekmi je Češka premagala Makedonijo s 25:24, kar je izid, ki ustreza Sloveniji. Če namreč Slovenci na zadnji tekmi v sredo premagajo Češko, so skorajda zagotovo tretji v skupini, upajo pa lahko celo na polfinale. Slovenija bi se v polfinale uvrstila ob zmagi nad Češko, zmagi Danske nad Makedonijo (ali remiju) in remiju na zadnji temi med Nemčijo in Španijo. V tem primeru bi bila Sloveija najboljša v krogu treh reprezentanc s po petimi točkami. Slovenci bodo tekmo s Čehi odigrali v sredo že ob 16.00. Torej veliko časa za počitek ne bo, a še manj ga bodo imeli Čehi. Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

Sreda ob 16.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 18.15:

MAKEDONIJA - DANSKA



Ob 20.30:

NEMČIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ŠPANIJA 4 2 0 2 +20 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 ČEŠKA 4 2 0 2 -18 4 SLOVENIJA 4 1 1 2 +1 3 MAKEDONIJA 4 1 1 2 -11 3

