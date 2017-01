Drama v Šentjurju pripadla Tajfunu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Daniel Vujasinović je z enim zadetim prostim metom postavil izid tekme. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Bubnićevih 33 točk za visoko zmago Olimpije nad Portorožem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

13. januar 2017 ob 21:46

Šentjur - MMC RTV SLO/STA

Košarkarji Tajfuna so v lokalnem derbiju 14. kroga državnega prvenstva s 77:75 ugnali do tega kroga vodilni Zlatorog.

Tajfun je polčas dobil z 42:41, po treh četrtinah pa je semafor kazal 57:52 za domače. A Laščani so uprizorili preobrat, tako da so imeli slabe tri minute pred koncem štiri točke prednosti. Takoj zatem je sledila trojka Tajfuna, točka razlike pa je bila še ob začetku zadnje minute tekme.

Slabih 25 sekund pred koncem tekme je Tajfun tudi nekoliko srečno prišel v vodstvo s 75:73 s trojko Malcolma Montgomeryja Granta, deset sekund pred koncem pa je na drugi strani Matej Krušič izid z uspešno izvedenima prostima metoma znova poravnal (75:75).

Sarajlija in Vujasinović zadela po en prosti met

Šest sekund in pol pred koncem je Mirza Sarajlija zadel enega od dveh prostih metov in Tajfunu znova priigral rahlo prednost, na drugi strani pa je Zlatorog zapravil svoj napad. Daniel Vujasinović je nato s prostim metom povišal na 77:75, gosti pa so ob zvoku prek Nejca Bariča sirene zgrešili met za tri točke, ki bi jim prinesel zmago.

Pri Tajfunu je bil z 19 točkami in desetimi skoki najboljši Žiga Fifolt, pri gostih pa je enako število točk dosegel Jernej Ledl.

Poraz Zlatoroga je izkoristila Krka, ki se je po visoki zmagi nad LTH-jem (110:56) zavihtela na vrh lestvice s sicer enakim točkovnim izkupičkom kot Laščani.

KOŠARKA



DP (M) - LIGA NOVA KBM



14. KROG



TAJFUN - ZLATOROG LAŠKO

77:75 (24:15, 18:26, 15:11, 20:23)

Fifolt 19, Vujasinović 18, Milković 16, Sarajlija 14; Ledl 19, Barič in Tratnik 14.

KRKA - LTH CASTINGS

110:56 (24:15, 24:19, 24:15, 38:7)

Kastrati 24, Kužnik in Ritlop 17, Dimec 13; Stopar 10, Čučović 9.

PORTOROŽ - UNION OLIMPIJA

65:93 (13:21, 14:23, 22:23, 16:26)

Škerbec 21; Bubnić 33, Hrovat 16.



Sobota ob 19.00:

HELIOS SUNS - ŠENČUR GGD

TERME OLIMIA - HOPSI POLZELA

ROGAŠKA - SIXT PRIMORSKA

Lestvica: KRKA 14 11 3 25 ZLATOROG 14 11 3 25 UNION OLIMPIJA 14 10 4 24 ROGAŠKA 13 9 4 22 SIXT PRIMORSKA 13 8 5 21 HOPSI POLZELA 13 8 5 21 TAJFUN 13 7 6 20 HELIOS SUNS 12 7 5 19 ŠENČUR GGD 13 5 8 18 TERME OLIMIA PODČETRTEK 13 2 11 15 PORTOROŽ 14 1 13 15 LTH CASTINGS 14 1 13 15

A. V.