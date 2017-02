Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc je bil tragična figura tekme. Foto: www.alesfevzer.com Trener Celja Branko Tamše se po koncu tekme ni mogel sprijazniti z odločitvijo sodnikov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Celjani izgubili dragocen... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drama v Zlatorogu: Celje poraženo s 7-metrovke po izteku časa

Kristianstad Celjane potisnil na sedmo mesto

11. februar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 23:41

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu Lige prvakov doma izgubili proti švedskemu prvaku Kristianstadu s 27:28.

Po prvem polčasu, v katerem si nobena ekipa ni priigrala več kot dveh golov prednosti, je bil izid neodločen (13:13), v drugem pa so gostje večino časa vodili, največ za tri zadetke (17:20 in 20:23). V 57. minuti je Celje z zadetkom Matica Suholežnika izenačilo na 25:25, tri sekunde pred koncem pa je Luka Žvižej izid poravnal na 27:27.

Kristianstad je imel po minuti odmora še zadnji napad, ki ga je s prekrškom prekinil Blaž Janc, z osmimi zadetki sicer najboljši strelec tekme. Sodnika sta ocenila, da si zaradi vlečenja za dres od zadaj zasluži rdeči karton, Švedi pa so dobili na voljo 7-metrovko. Jerry Tollbring jo je izkoristil in zagotovil dragoceni dve točki Kristianstadu, s katerima je ta prehitel Celje na šestem mestu lestvice skupine B, ki še pelje v osmino finala.

Celjani imajo po desetih krogih pet točk, do zdaj so premagali Zagreb, dvakrat igrali neodločeno z Meškovom in enkrat s Kristianstadom. V nedeljo bodo Celjani gostili evropskega prvaka Kielce z Urošem Zormanom in Deanom Bombačem.

Branko Tamše, trener Celja: "Najprej bi rad čestital Kristianstadu za zmago. Prikazali so točno takšen rokomet, kot smo pričakovali, v vratih pa so imeli še odličnega Simića, čigar obrambe so pretvarjali v zadetke. Storili smo preveč napak, a se nismo predajali do samega konca. Nato se je zgodila zadnja odločitev, ki jo moramo ob teh pravilih spoštovati, je pa zanimivo, da smo tudi sami že imeli podobno situacijo, a je bila odločitev drugačna, kot je bilo to na primer v Meškovu. Delitev točk bi bila najbolj pravična, a žal se je izteklo drugače."

Liga prvakov, skupina B:

CELJE P. L. - KRISTIANSTAD 27:28 (13:13)

Celje P. L.: Janc 8, Žvižej 4, Razgor, Poteko in Mačkovšek po 3, Suholežnik in Mlakar po 2, Malus in Marguč po 1.

Kristianstad: Sörensen in Tollbring po 7, Moen Nilsen 5, Arnarsson in Gudmundsson 3, Jonsson 2, Lipovac 1.



Sedemmetrovke: 2/2; 3/4

Izključitve: 6 min; 10 min



RK: Janc 60.; Gudmundsson 51.



RHEIN NECKAR LÖWEN - KIELCE 28:25 (16:13)

Zorman 2, Bombač 1 za Kielce.

MEŠKOV BREST - PICK SZEGED 25:23 (14:14)

VARDAR - ZAGREB 25:20 (14:8)

Kielce in Vardar po 14, Pick Szeged in Rhein Neckar po 13, Meškov Brest 11, Kristianstad 6, Celje PL 5, Zagreb 4.

Zmagovalec skupine se uvrsti v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

