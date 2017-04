Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Košarkarji Uniona Olimpije so prišli do pomembne zmage. Foto: www.alesfevzer.com Sandi Čebular je proti Rogaški dosegel 18 točk. Foto: FMP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dramatična končnica Unionu Olimpiji - za točko boljša od Zlatoroga

Dvoboj vodilnih Krki

26. april 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 22:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarjem Uniona Olimpije je v Hali Tivoli pripadla dramatična končnica proti Zlatorogu iz Laškega (88:87).

Minuto in pol pred koncem so Zmaji po trojki Brandona Jeffersona povedli po dolgem času (86:84), a so Laščani hitro vrnili - za tri točke je zadel Jernej Ledl (86:87). Devin Oliver je 26 sekund do konca zadel koš (88:87) in s tem postavil končni rezultat. Osem sekund pred koncem je imel Laščan Nejc Barič met za zmago, a ga je zgrešil in Ljubljančani so se lahko veselili nadvse pomembne zmage v boju za polfinale.

Pri Ljubljančanih sta Jefferson in Oliver dosegla po 20 točk, 19 jih je dal Gregor Hrovat. Pri Zlatorogu je bil najboljši Jan Špan z 21 točkami, 19 jih je prispeval Barič.

Rogaški zmanjkalo časa za preobrat

Krka je še dobro minuto do konca vodila za osem točk (60:68), a se je Rogaška po trojki Dragiše Drobnjaka in košu Tadeja Fermeta pol minute do konca približala na le tri točke zaostanka (65:68). Gostiteljem je za končni preobrat zmanjkalo časa, na roko pa jim ni šlo niti uspešno izvajanje prostih metov Novomeščanov - Ronald Curry je s štirimi prostimi meti odločil zmagovalca.

Pri Novomeščanih je Sandi Čebular dosegel 18 točk, Žiga Dimec jih je dodal 14. Najboljši strelec pri Rogaški je Ferme s 16 točkami.

Novomeščani so Rogaško premagali tako doma kot danes v gosteh, tako da prvega mesta na morejo zapustiti, tudi če izgubijo v soboto v Leonu Štuklju proti Unionu Olimpiji. Tudi za Slatinčane bo zadnji krog, gostovanje v Domžalah, le formalnost, saj nižje od drugega mesta na morejo.

Liga Nova KBM, 9. krog

Liga za prvaka

ROGAŠKA - KRKA

68:72 (15:17, 15:14, 19:20, 19:21)

Ferme 16; Čebular 18, Dimec 14.

HOPSI POLZELA - HELIOS SUNS

83:70 (16:30, 24:6, 29:17, 14:17)

Godler 16, Vasilić in Ćup po 12; Močnik 14.

UNION OLIMPIJA - ZLATOROG LAŠKO

88:87 (24:24, 25:20, 17:21, 22:22)

Jefferson in Oliver po 20, Hrovat 19; Špan 21, Barič 19.

Lestvica: KRKA 9 8 1 17 ROGAŠKA 9 7 2 16 UNION OLIMPIJA 9 4 5 13 ZLATOROG 9 4 5 13 HOPSI POLZELA 9 4 5 13 HELIOS SUNS 9 0 9 9

Liga za obstanek

TAJFUN - ŠENČUR GGD

75:68 (22:14, 8:23, 20:17, 25:14)

Sarajlija 23, Jereb 21; Pavić 16.

TERME OLIMIA PODČETRTEK - LTH CASTINGS

82:52 (35:10, 17:12, 21:19, 9:1)

Štruc 16, Julević 15; Grum 19.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 19 16 3 35 TAJFUN 19 14 5 33 ŠENČUR GGD 19 11 8 30 TERME OLIMIA PODČETRTEK 19 10 9 29 LTH CASTINGS 20 6 14 26 PORTOROŽ 20 1 19 21

D. S.