Prepoceni smo prodali svojo kožo. Poraz boli, še posebej po težko prigarani zmagi v Črni gori. V odločilnih zadnjih minutah je pri nosilcih igre popustila zbranost, a to zagotovo ne sme biti izgovor. Belorusi so pokazali več želje, prevladovali so v skoku in zadevali z razdalje. Dvigniti moramo glave in junija dobiti obe tekmi v Stožicah, da bomo v drugem delu kvalifikacij prišli do svetovnega prvenstva. Jaka Blažič Skok je bil danes ključ do uspeha. Belorusija je v tem pogledu podobna reprezentanca kot Črna gora, a tam smo uspeli dobiti skok, tukaj pa ne. Napaka je bila storjena že v startu, saj tekme nismo začeli dovolj čvrsto. Takoj bi morali tekmecu pokazati, da nima kaj delati pod našim obročem. Tako pa smo dobili 25 točk iz njihovih drugih poskusov oziroma po njihovih skokih v napadu in tu se je tekma prelomila. Igralci so vedeli, da tekma šteje, a mislim, da to ni vplivalo na igro. Rado Trifunović, selektor Slovenije

Dramatična končnica v Minsku - Belorusi presenetili Slovence

Ekipe prenašajo v drugi del vse rezultate

26. februar 2018 ob 15:58,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 20:15

Minsk - MMC RTV SLO, STA

Slovenski košarkarji so v Minsku doživeli drugi poraz v kvalifikacijah za SP. Belorusiji je pripadla dramatična končnica (93:92).

Belorusi, ki so v petek za las izgubili proti Španiji, so po še eni napeti tekmi vknjižili prvo zmago v skupini A. Poraz je še toliko bolj boleč, saj po novem tolmačenju pravil ekipe, ki bodo napredovale v drugi del kvalifikacij, s seboj nosijo vse rezultate oziroma točke.

Najboljša posameznika pri evropskih prvakih sta bila Jaka Blažič s 27 točkami (5/9 za dve, 3/5 za tri, šest skokov in pet asistenc) in Klemen Prepelič s 17 (2/5 za dve, 3/7 za tri). Pri Belorusiji, ki je prepričljivo dobila skok (46 proti 28), je blestel Devon Saddler s 25 točkami (9/14 za dve, 2/4 za tri, pet skokov in osem asistenc).

Ekipa Slovenije na tekmi proti Belorusiji: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Gregor Hrovat, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Edo Murić, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Luka Rupnik, Luka Vončina, Saša Zagorac.



Izenačen prvi polčas

Prva četrtina je bila izenačena, nobena izmed ekip si ni uspela priigrati večje prednosti. V drugi četrtini je to uspelo Slovencem, dve minuti pred odhodom na odmor so imeli +9 (38:47), a so jih gostitelji z delnim izidom 8:0 spet ujeli (46:47).

Belorusi so tretjo četrtino bolje začeli, povedli so za devet (64:55). Slovenija je odgovorila z delnim izidom 5:0 (64:62). Ob koncu tretje četrtine so imeli Belorusi točko naskoka (75:74).

Četrta trojka Zagorca za +7

Saddler je s trojko poskrbel za povišanje prednosti (78:74). S trojko so zadnji del igre odprli tudi Slovenci, zadel je Blažič (78:77). Sledile so dobre slovenske minute, po četrti trojki Zagorca in še njegovem zadetem prostem metu je Slovenija vodila za sedem (80:87).

V zadnjih štirih minutah le 4 točke Slovenije

Vztrajni Belorusi so izkoristili slab protinapad Slovenije, ki bi lahko spet ubežala na šest točk, zadeli so in razlika je znašala le še dve točki (89:91). Minuta odmora ni pomagala, saj so Belorusi izenačili (91:91). Slovenci niso izkoristili dveh napadov, Liutič pa je 11 sekund pred koncem zadel za vodstvo Belorusije (93:91).

Prepelič zgrešil prosta meta za izenačenje

Prepelič je imel na drugi strani dva prosta meta za izenačenje, a je zadel le enega (93:92). Blažič je nato naredil osebno napako, tako da so imeli Belorusi priložnost za povišanje vodstva. Salaš je sicer zgrešil oba prosta meta, a so Belorusi ujeli žogo in tekme je bilo konec. Belorusi se tako veselijo nepričakovanega uspeha nad evropskimi prvaki.

Štejejo vsi rezultati

Varovance Rada Trifunovića je v Minsku najprej presenetila razlaga pravil glede sistema tekmovanja. V drugi del kvalifikacij ekipe prenašajo vse rezultate, ne samo tistih z moštvi, ki se bodo uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Varovanceje v Minsku najprej presenetila razlaga pravil glede sistema tekmovanja. V drugi del kvalifikacij ekipe prenašajo vse rezultate, ne samo tistih z moštvi, ki se bodo uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Pravil si niso narobe tolmačili le v slovenski reprezentanci, temveč so podobno razmišljale številne druge evropske ekipe. Mednarodna košarkarska zveza Fiba je namreč na predstavitvi sistema tekmovanja med septembrskim evropskim prvenstvom državam pokazala videoposnetek, v katerem je razlaga prvega dela tekmovanja, nato pa sledi še opis drugega dela. Pri tem je Fiba navedla, da ekipe ta del začenjajo z rezultati iz prvega dela. V tekmovalnih sistemih je običaj, da ekipe, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje, s seboj prenašajo le medsebojne rezultate. Tako so vse do včeraj, ko je vest zaokrožila med evropskimi košarkarskimi zvezami, menili tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, ki je nato zahtevala Fibino razlago in dobila pojasnilo, da je bila ves čas v zmoti. Novico je potrdil tudi predstavnik za javnost pri Fibi Sakis Kontos, ki je dodal, da se je sinoči na Fibo z enakim vprašanjem obrnilo več kot deset evropskih košarkarskih zvez.

SVETOVNO PRVENSTVO 2019

KVALIFIKACIJE, prvi del, 4. krog

Skupina A

BELORUSIJA - SLOVENIJA

93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18)

1.000; Saddler 25, Salaš 20, Kudraucau 18, Liutič 13, Meščarako 6, Semianiuk 4, Belianko 3, Vaškevič in Paliaščuk po 2; Blažič 27, Prepelič 17, Rebec 14, Zagorac 13, Dimec 7, Rupnik 6, Čančar in Mahkovic po 3, Hrovat 2.

Met za dve: 27/50; 17/35

Met za tri: 10/24; 11/24

Prosti meti: 9/15, 25/33

Skoki: 46; 28

Ob 19.00:

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 3 3 0 +23 6 SLOVENIJA 4 2 2 +16 6 BELORUSIJA 4 1 3 -38 5 -------------------------------------- ČRNA GORA 3 1 2 -1 4

Skupina B

UKRAJINA - ŠVEDSKA

77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)

Ob 18.30:

LATVIJA - TURČIJA

Lestvica: UKRAJINA 4 3 1 7 TURČIJA 3 2 1 5 ŠVEDSKA 4 1 3 5 -------------------------------------- LATVIJA 3 1 2 4



V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B.

Na SP bodo vodila prva tri mesta.

D. S.