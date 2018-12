Dodaj v

Dražen Bubnić

13. december 2018 ob 22:01

Strasbourg - MMC RTV SLO

Center mesta je precej blizu našega hotela, peš do tja potrebuješ kakšnih 15 minut, in nekateri naši so bili v torek po dopoldanskem treningu tam, kjer je božični sejem in jer so pozneje streljali.

Ko pomisliš, kaj bi lahko bilo, če bi se to zgodilo nekaj ur prej, te kar malo stisne pri srcu. Po koncu tekme so nam prišli povedat, da se v mestu nekaj dogaja, da se je zgodil napad in da moramo ostati v dvorani, ker še niso prijeli napadalca. Rekli so tudi, da ni nič takega, a da je zaradi varnosti najbolje, če ostanemo v dvorani. Tam so bili tudi vsi gledalci, dvorana je bila skoraj polna. Ni bilo pretiranega nemira.

Noč je bila kratka, saj so nas v dvorani zadržali skoraj do dveh zjutraj. Potem smo v hotelu nekaj malega pojedli in šli v sobe.

