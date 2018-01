Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Najboljši trije na najtežjem smuku v svetovnem pokalu - Thomas Dressen, Beat Feuz in Hannes Reichlelt. Foto: Reuters Veliko veselje Thomasa Dressna po prihodu v cilj. Foto: Reuters VIDEO Nastopa Klineta in Čaterj... VIDEO Vožnja Dressna za zmago v... VIDEO Odlična vožnja Feuza v Ki... Dodaj v

Dressen s prvo zmago Feuzu preprečil prestižni smukaški dvojček

Slovenski smukači brez točk

20. januar 2018 ob 11:25,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 14:10

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Beat Feuz je bil po zmagi na smuku v Wengnu prejšnji teden tudi v Kitzbühelu v dobrem položaju. Švicar je dolgo vodil, a ga je nato prehitel Nemec Thomas Dressen.

Poleg Dressna in Feuza, ki je bil v Kitzbühelu drugi že pred dvema letoma, se je na oder za zmagovalce zavihtel še Hannes Reichelt, zadnji avstrijski zmagovalec Streifa leta 2014. Dressen je tretji Nemec z zmago na najtežjem smuku v svetovnem pokalu. Zadnjemu je to uspelo leta 1979 Seppu Ferstlu. 24-letni smučar iz Garmisch-Partenkirchna je do zdaj v svetovnem pokalu le enkrat stal na stopničkah, kar mu je uspelo decembra v Beaver Creeku, ko je bil tretji. Na Streifu je drugič odpeljal smuk in prvič prišel v cilj. Lani je tako na superveleslalomu kot na smuku v Kitzbühelu odstopil. V petek je bil na superveleslalomu 15.

Dressen izkoristil boljše razmere na progi

Odličen čas je s številko ena postavil Reichelt. Avstrijec je ostal v vodstvu tudi po nastopu Aksla Lunda Svindala. Norvežan, ki je v petek v Kitzbühelu dobil superveleslalom, kar je že njegova tretja zmaga tu, je vodilni v smukaškem seštevku. Nastop se mu ni posrečil po željah in tako še naprej ostaja brez smukaške zmage za pokal Hahnenkamm. Na koncu je bil osmi. S številko sedem se je na progo podal Feuz. Švicar je smučal odlično. V spodnjem delu je pridobil ogromno časa. Po prelomnici Hausberg je bil izjemno hiter in v cilj je prišel z 21 stotinkami naskoka pred Reicheltom. Dolgo je bil v vodstvu in bil na dobri poti, da slavju na najdaljšem smuku v svetovnem pokalu v Wengnu, kjer je bil najboljši prejšnji teden, doda še prvo zmago na najtežjem smuku v svetovnem pokalu. Takšen dosežek je nazadnje v isti zimi leta 2009 uspel njegovemu rojaku Didierju Defagu.

Najprej ga je ogrozil Avstrijec Vincent Kriechmayer s številko 16, ki je bil na vmesnih časih hitrejši od Feuza, a je v spodnjem delu smučal slabše in zaostal 26 stotink. S številko 19, ko je bila vidljivost na progi bistveno boljša kot med prvimi tekmovalci, je dobre razmere izkoristil Dressen. V zgornjem delu je bil Nemec dobre pol sekunde hitrejši od Feuza. Prednost pa je z dobro odpeljanim spodnjim delom zadržal in Švicarja prehitel za 20 stotink. Za njim je bil zelo hiter tudi njegov rojak Andreas Sander, ki je bil v igri vsaj za stopničke, a je v spodnjem delu napravil napako, izgubil veliko hitrosti in zasedel šesto mesto. Pozneje ga je prehitel še Švicar Marc Gisin, ki je tudi smučal zelo dobro in je s petim mestom izenačil uvrstitev kariere.

Slovenski smukači brez točk

Pred Dressnom je štartal Boštjan Kline, ki letos ne najde prave forme. Tako je bilo tudi na Streifu, kjer je imel skozi vso progo veliko težav. V cilj je prišel z več kot tremi sekundami zaostanka – za zmagovalcem na koncu 3,32 –, prehitel pa je tedaj le Avstrijca Matthiasa Mayerja, ki se je po spodbudnem času skoraj popolnoma ustavil. Ko je šel na progo Martin Čater s številko 24, so bile razmere že slabše. Imel je še več težav kot Kline. Nekajkrat se je stežka rešil pred odstopom in temu primeren je bil zaostanek. V cilj je prišel na zadnje mesto s 4,97 za vodilnim. Vsi so na koncu ostali brez točk. Kline je zasedel 33. mesto, Klemen Kosi je bil 43., Čater 47., Miha Hrobat pa 48.

Končni vrstni red: 1. T. DRESSEN NEM 1:56,15 2. B. FEUZ ŠVI +0,20 3. H. REICHELT AVT 0,41 4. V. KRIECHMAYR AVT 0,46 5. M. GISIN ŠVI 0,68 6. A. SANDER NEM 0,74 7. B. ROGER FRA 0,93 8. A.-L. SVINDAL NOR 1,12 9. P. FILL ITA 1,26 10. K. JANSRUD NOR 1,30 ... 33. B. KLINE SLO 3,32 43. K. KOSI SLO 3,88 47. M. ČATER SLO 4,97 48 M. HROBAT SLO 5,03 Odstop: Innerhofer, Clarey ...

SKUPNI VRSTNI RED Smuk (6/9): 1. A. L. SVINDAL NOR 452 2. B. FEUZ ŠVI 442 3. T. DRESSEN NEM 265 4. K. JANSRUD NOR 264 5. D. PARIS ITA 254 6. M. MAYER AVT 216 7. H. REICHELT AVT 183 8. V. KRIECHMAYR AVT 175 9. A. THEAUX FRA 158 10. P. FILL ITA 151 M. FRANZ AVT 151 ... 30. M. ČATER SLO 30 37. B. KLINE SLO 18

Skupni vrstni red (24/37): 1. M. HIRSCHER AVT 974 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 800 3. A. L. SVINDAL NOR 666 4. K. JANSRUD NOR 665 5. A. PINTURAULT FRA 588 6. B. FEUZ ŠVI 536 7. M. MAYER AVT 470 8. P. FILL ITA 406 9. T. DRESSEN NEM 399 10. D. PARIS ITA 386 ... 33. Ž. KRANJEC SLO 169 47. M. ČATER SLO 104 57. B. KLINE SLO 77 87. Š. HADALIN SLO 34 92. K. KOSI SLO 26

T. J.