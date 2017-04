Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! V prvenstvenih tekmah ima na medsebojnih obračunih več uspeha Guaridiola (3 zmage, 1 remi in 1 poraz). Foto: EPA Sergio Agüero je zadel na petih zaporednih prvenstvenih tekmah in je blizu izenačitvi osebnega rekorda (zadetki na šestih zaporednih tekmah aprila in maja lani). Na desetih mestnih obračunih je Unitedu zabil kar osem golov. Foto: Reuters United je v koledarskem letu 2017 prejel vsega pet zadetkov (najmanj med vsemi prvoligaši). Slab izkupiček ima na svojem stadionu (30 točk na 17 tekmah, 1,76 točke na tekmo), v gosteh pa je na 15 tekmah zbral 33 točk (2,2 točki na tekmo je celo največ med vsemi v ligi). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Drevi bitka za Manchester in vstopnico za Ligo prvakov

Rdeči vragi brez Pogbaja

27. april 2017 ob 12:29

Manchester - MMC RTV SLO

V Manchestru drevi pričakujejo še tretji letošnji mestni obračun, ki bi znal biti najpomembnejši v sezoni, ki se počasi končuje.

Mestna tekmeca bi se morala prvič pomeriti že v pripravah na novo sezono, a dvoboj je v Pekingu zaradi slabe priprave zelenice odpadel. V prvenstvu sta se prvič srečala že v 4. krogu, ko sta se na derbi obe ekipi prišli s popolnim izkupičkom devetih točk. Pred derbijem so vsi govorili o rivalstvu med Josejem Mourinhom in Pepom Guardiolom, obračun so dobili modri z 2:1.

Začetek slabega niza: osvojili 12 od 33 točk

S tem se je začel niz slabih izidov Manchester Uniteda, ki je v obdobju 11 prvenstvih tekem zmagal vsega dvakrat, od 33 možnih točk jih je osvojil samo 12. Zaostanek za vodilnim Chelseajem je tako znašal že 13 točk in sanje o naslovu prvaka (prvem po obdobju Alexa Fergusona) so hitro izpuhtele. Na drugi strani je City po izjemnem začetku tudi sam izgubil sapo in Guardiola je hitro spoznal, da je ritem tekem na Otoku nekaj popolnoma drugega kot v Španiji ali Nemčiji. Drugo srečanje je bilo v 4. krogu ligaškega pokala, kjer je United oktobra slavil z 1:0 in natančno štiri mesece kasneje to tekmovanje tudi osvojil.

Tako kot lani v boju za četrto mesto

Danes so razmerja skoraj izenačena. Obe ekipi do konca prvenstva čaka še šest tekem, četrti City ima pred petim Unitedom le točko prednosti (64:63). Obračun je sila pomemben v luči boja za Ligo prvakov, kamor se uvrstijo prve štiri ekipe. Podobno je bilo že lani, ko sta obe ekipi osvojili po 66 točk, o četrtem mestu pa je odločala razlika v zadetkih. Rdeči vragi imajo v ognju še eno železo, saj bi se med evropsko elito lahko prebili tudi prek zmage v Evropski ligi, kjer igrajo v polfinalu.

"Prvič brez lovorike, se zgodi"

Guardiola je pred tekmo seveda opazil dolg Unitedov niz neporaženosti v prvenstvu: "So odlična ekipa, njihov niz neporaženosti je izjemen." Španec bo sploh prvič v karieri trenerja sezono ostal brez osvojene lovorike, kar ga ne muči: "Trener sem že devet let, to je zdaj prvič, a se zgodi, zaradi tega še ni konec sveta. Če boš še dolgo trener, se bo gotovo še kdaj ponovilo. V Evropi je ogromno ekip, ki letos prav tako ne bodo ničesar osvojile." City nima večjih težav s poškodbami, saj bo lahko igral Sergio Agüero, zeleno luč pa ima tudi Gabriel Jesus, a po besedah Guardiole "ni optimalno pripravljen."

Brez Pogbaja, vrača se Herrera

Mourinho pa pred tekmo razmišlja: "To ni obračun med menoj in Guardiola, ampak dvema kluboma, ki se borita za položaj na lestvici. Čutim, da je ta sezona pomembna zame, igralce in klub. Upam, da je to prva sezona v obdobju kluba, ko prihajajo spet dobri rezultati." Paul Pogba zaradi poškodbe ne bo igral, na zelenico pa se vrača Ander Herrera.

Angleško prvenstvo, preložena tekma, danes ob 21.00:

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED

Lestvica: CHELSEA 33 25 3 5 69:29 78 TOTTENHAM 33 22 8 3 69:22 74 LIVERPOOL 34 19 9 6 70:42 66 MANCHESTER CITY 32 19 7 6 63:35 64 MANCHESTER UTD. 32 17 12 3 50:24 63 ARSENAL 32 18 6 8 64:40 60 EVERTON 34 16 10 8 60:37 58 WEST BROMWICH 33 12 8 13 39:42 44 SOUTHAMPTON 32 11 7 14 39:44 40 WATFORD 33 11 7 15 37:54 40 STOKE CITY 34 10 9 15 37:50 39 CRYSTAL PALACE 34 11 5 18 46:54 38 BOURNEMOUTH 34 10 8 16 49:63 38 WEST HAM 34 10 8 16 44:59 38 LEICESTER 33 10 7 16 41:54 37 BURNLEY 34 10 6 18 33:49 36 HULL CITY 34 9 6 19 36:67 33 SWANSEA 34 9 4 21 39:68 31 MIDDLESBROUGH 34 5 12 17 24:43 27 SUNDERLAND 33 5 6 22 26:59 21

S. J.