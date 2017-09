Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Aleks Pihler in Jasmin Mešanović sta s 3 zadetki prva strelca Maribora v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Drevi nogometni praznik v Kidričevem

Tri tekme v soboto, zadnja v nedeljo

22. september 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Deseti krog državnega nogometnega prvenstva drevi odpirata Aluminij in Maribor, tekma bo mali praznik za klub iz Kidričevega.

Tekma se bo začela ob 20.20, odigrana pa bo prvič pod umetno razsvetljavo. Gre za isto opremo, ki je pred tem krasila stadion v Zavrču. Aluminij se v tem letu tako veseli že druge pridobitve, saj je v začetku leta zgradil novo tribuno.

"Čaka nas zelo težka tekma z Mariborom. Kot na vsakega nasprotnika, se je tudi na aktualne državne prvake in udeležence skupinskega dela Lige prvakov treba dobro pripraviti. Preučiti moramo njihove dobre in slabe lastnosti ter v tekmo iti s ciljem novih prvoligaških točk," pred tekmo za klubsko spletno stran razmišlja domači napadalec Alen Kranjc.

Maribor je v primežu številnih tekem, saj ga že v torek v 2. krogu Lige prvakov čaka gostovanje pri Sevilli. "Prav je, da bo praznik nogometa. Dobro je, ko se dogaja še kaj dodatnega, saj prinaša tudi dodaten motiv. Nasploh te tekme niso običajne, vemo, kaj prinaša lokalni obračun. Zavedamo se, da ima Aluminij precej dobrih lastnosti, trdo delajo za vsako točko. Moštva v tem delu lestvice so zelo izenačena, tako da niso daleč od 3. mesta in ne smemo niti pomisliti, da nas čaka kaj lažja naloga. Ukvarjali smo se s tekmeci, predstavili fantom najpomembnejše zadeve. Pričakujem, da bodo gostitelji organizirani, agresivni in skušali izkoristiti prostor za našim hrbtom. Naša naloga pa je, da jim to onemogočimo. Želimo ostati v formi, biti razigrani, zadevati in zmagati," pa je misli pred tekmo strnil trener Maribora Darko Milanič.

Prva liga Telekom Slovenije, 10. krog:



Danes ob 20.20:

ALUMINIJ - MARIBOR



Sobota ob 14.00:

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI



Ob 16.00:

GORICA - KRŠKO



Ob 20.20:

CELJE - OLIMPIJA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - RUDAR

Lestvica: OLIMPIJA 9 7 2 0 21:4 23 MARIBOR 9 6 3 0 16:5 21 GORICA 9 4 1 4 9:10 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 9 2 4 3 11:13 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 9 0 3 6 8:23 3

S. J.