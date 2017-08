Drevi prvi del spopada Maribora in Hapoela za elito

Prenos na Valu 202; na prizorišču je Boštjan Janežič

16. avgust 2017 ob 12:00

Beršeba - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pred nogometaši Maribora je še zadnja ovira na poti do Lige prvakov, najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Prvi polčas obračuna v Beršebi s Hapoelom bo nocoj ob 20.45.

Odločitev bo padla na povratni tekmi v torek ob 20.45 v Ljudskem vrtu v Mariboru. Vijoličasti so projekt so začeli s ponedeljkovim jutranjim poletom z mariborskega letališča, ko se je ekipa na prizorišče tekme zaradi dolžine poti in privajanja na razmere v Izraelu odpravila dva dni pred dogodkom.

V ekipo je trener Darko Milanič glede na prejšnjo tekmo proti Hafnarfjördorju uvrstil Martina Milca namesto Adisa Hodžića, dodatno pa je v moštvo postavil še mladinskega vratarja Tiborja Cajnka, saj je Matko Obradović zaradi odstranitve s klopi v končnici dvoboja na Islandiji dobil tekmo prepovedi.



Prenos tekme bo na Valu 202. Na prizorišču je Boštjan Janežič.



"Ko si zadamo cilj, je ta vedno visok. Trenutno nam vse zelo dobro uspeva in zakaj ne bi tega izkoristili v dveh tekmah. Imamo kvaliteto in zelo dober moštveni moment. Veliko fantov je v zelo dobri formi. Rezultati na devetih letošnjih tekmah govorijo temu v prid. Kakšen mesec nazaj, ko so nekateri starejši igralci odšli iz kluba, si nihče ni upal razmišljati tako daleč, a zdaj smo tu," razmišlja Milanič in dodaja: "Primarni cilj je zmaga. Za to se bomo morali zelo, zelo potruditi. Glasni navijači bodo svojo ekipo podili v napad, mi pa moramo točno to izkoristiti. Izid na prvi tekmi je izjemno pomemben. Ugoden izid ti dovoli več manevrskega prostora na povratni tekmi."

Ber Ševa in Maribor se še nista srečala. Je pa Maribor v sezoni 2011/12, izgubil proti Maccabiju iz Haife in tri leta kasneje premagal Maccabi iz Tel Aviva.

"Privilegij je, da igramo take tekme. Če sem iskren, si pred začetkom priprav nisem mislil, da bomo prišli do play offa. To je še en dokaz, da se trdo delo poplača. V tekmo gremo pozitivno. Osnovni cilj smo dosegli, zdaj je vse odprto," je povedal Mitja Viler in naštel glavne prednosti vijoličastih: "Nimamo še poraza, nismo še pokazali svoje najboljše igre, imamo prostor za napredek. Naša prednost je tudi v tem, da je za nami kar nekaj takih velikih tekem." O Izraelcih pa: "Pogovarjali smo se s Kabho o izraelskem nogometu. Hvali Beršebo, kot da gre za Real Madrid, kar je tudi logično, saj prihaja iz tistega okolja. Tudi sam sem lani spremljal to ekipo v Evropski ligi. So dobro moštvo, lani so premagali Oympiacos, potem tudi dvakrat Inter, tako da so nekatere njegove trditve zagotovo točne."

Stadion v Beršebi sprejme 16.000 gledalcev in naj bi bil nabito poln. Na prizorišču bo čez dan 33 stopinj Celzija, v času tekme pa 28 stopinj Celzija. Izraelci so v prejšnji dveh krgih izločili Honved iz Madžarske in bolgarski Ludogorec.

4. PREDKROG, prvaki, prve tekme



Sreda ob 20.45:

HAPOEL BER ŠEVA - MARIBOR

Verjetni postavi



Hapoel: Haimov, Biton, Taha, Tzedek, Korhut, Melikson, Ogu, Radi, Ghadir, Pekhart, Nwakaeme.



Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Rajčević, Milec, Hotić, Kabha, Vrhovec, Bohar, Tavares, Zahović.



Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

OLYMPIACOS - RIJEKA (Črnic)

CELTIC - ASTANA



QARABAG - KÖBENHAVN 1:0 (1:0)

Madatov 25.

Verbič (Köbenhavn) je igral do 86. minute.



APOEL - SLAVIA PRAGA 2:0 (2:0)

de Camargo 2., Aloneftis 10.

4. PREDKROG, neprvaki, prve tekme



Sreda ob 20.45:

ISTANBUL BASAKSEHIR - SEVILLA

NAPOLI - NICE



HOFFENHEIM - LIVERPOOL 1:2 (0:1)

Uth 87.; Alexander-Arnold 35., Milner 74.

Kramarić (Hoiffenheim) je v 12. minuti zapravil 11-m.



YOUNG BOYS - CSKA MOSKVA 0:1 (0:0)

Kasim 92./ag



SPORTING - STEAUA BUKAREŠTA 0:0

RK: Pintilii 80./Steaua

Jug ni bil v kadru Sportinga.

R. K.