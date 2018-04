Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! 40-letni Dragiša Drobnjak je v 25 minutah dosegel 18 točk. Zadel je pet trojk iz devetih poskusov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Drobnjak prednost Rogaške... VIDEO Drobnjak zadel ključno tr... Dodaj v

Drobnjakove izkušnje tehtnico preveselile v korist Rogaške

Petrol Olimpija zanesljivo premagala Helios

25. april 2018 ob 17:09,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 19:22

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Čeprav so košarkarji Rogaške zakockali prednost 19 točk, so v finišu vendarle strli Krko in jo v boju za polfinale Lige Nove KBM premagali z 88:78.

Ob polčasu je bilo 43:30, pri čemer je prednost gostiteljev dosegla celo 19 točk. Toda Krka se je vztrajno bližala in povedla, kar pa ni bilo dovolj za prekinitev njenega niza treh porazov. V ključnih trenutkih je Rogaško rešil veteran Dragiša Drobnjak, ki je bil z 18 točkami (trojke 5/9) najboljši strelec tekme.

Krka že v prvi četrtini zadela šest trojk

Rogaška je sijajno odigrala prvo četrtino (28:12), v kateri je zadela šest trojk (6/11) in presenetljivo dobila skok. Krka je uravnotežila skok in po spretno odigranih zadnjih sekundah prvega polčasa prišla na znosnih 13 točk zaostanka. Z delnim izidom 11:0 je pet minut pred koncem izenačila na 69, sredi 37. minute pa vodila 73:75. A pobudo je spet prevzela Rogaška, ključno trojko je 77 sekund pred koncem zadel Drobnjak.

50 točk Olimpije do polčasa

Vodilna Petrol Olimpija je v Tivoliju zanesljivo odpravila Helios. Bilo je 93:66, Olimpija pa je že ob polčasu vodila s 50:33, pri čemer je Devin Oliver dosegel 16 od svojih 20 točk. Največja prednost je dosegla 35 točk. Državni prvaki so zmagali četrtič zapored in ostajajo vodilna ekipa lige. Ob 20. uri sledita tekmi Šenčur Gorenjska gradbena družba - Šentjur in Ilirija - Sixt Primorska. V polfinale Lige za prvaka vodijo prva štiri mesta.

LIGA NOVA KBM - LIGA ZA PRVAKA, 11. krog:

PETROL OLIMPIJA - HELIOS SUNS

93:66 (27:16, 23:17, 19:13, 24:20)

Oliver 20 (16 točk v prvem polčasu), Badžim 15, Begić 14, Hrovat 10; Pelko 16, Đumić 15, Brodnik 11.



ROGAŠKA - KRKA

88:78 (28:12, 15:18, 24:28, 21:20)

Drobnjak 18. Nikolič in Fon (14 v prvem polčasu) po 17, Holcomb 12; Jošilo 18, Zagorac 14, Bratož 12, Marinelli 10.



Danes ob 20.00:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ŠENTJUR



ILIRIJA - SIXT PRIMORSKA

LIGA ZA OBSTANEK, 10. krog, danes ob 19.00:

HOPSI POLZELA - ZLATOROG



TERME OLIMIA - MESARIJA PRUNK SEŽANA



CELJE - LTH CASTINGS

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 11 9 2 20 ROGAŠKA 11 7 4 18 SIXT PRIMORSKA 10 7 3 17 KRKA 11 6 5 17 HELIOS SUNS 11 5 6 16 ŠENČUR 10 4 6 14 ILIRIJA 10 2 8 12 ŠENTJUR 10 2 8 11 Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 9 8 1 17 ZLATOROG 9 7 2 16 TERME OLIMIA PODČETRTEK 9 6 3 15 LTH CASTINGS 9 3 6 12 MESARIJA PRUNK SEŽANA 9 3 6 12 CELJE 9 0 9 9

