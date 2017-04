"Druga liga" osmešila Olimpijo: Jesenice finale odprle z 10 goli

Jaka Ankerst štirikrat v polno

6. april 2017 ob 19:16,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 21:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na prvi tekmi finala državnega prvenstva Olimpijo v Tivoliju ponižali z neverjetnih 10:5 in napovedali, da bo letošnji finale ob tako nemotivirani Olimpiji hitro odločen.

V seriji na tri zmage naj bi imela ljubljanska ekipa vlogo favorita, a je po skoraj dvomesečnem premoru moštvo povsem apatično, kar je predvsem posledica nerednih plač. Jeff Frazee je do 25. minute prejel pet zadetkov, nato ga je zamenjal Tilen Spreitzer, vendar so Jeseničani nadaljevali učinkovito predstavo, v kateri je blestel predvsem Jaka Ankerst, strelec štirih zadetkov. V celotnem lanskem finalu je (na petih tekmah) padlo enajst golov, tokrat že na prvi petnajst, kar vse pove o kakovosti igre, predvsem obrambe. V Tivoliju je bilo okrog 1.500 gledalcev, jeseniški navijači so bili zelo glasni, Olimpijini pa so se že po drugi tretjini pobrali iz dvorane.

Skoraj vsak jeseniški strel končal v mreži

Hitro se je videlo, kdo je prišel po zmago in kdo je na ledu zgolj zato, da tekma hitro mine. Železarji so povedli v 7. minuti. Kristjan Čepon je v obrambni tretjini naredil veliko napako in plošček podal Juretu Sotlarju na palico. Čepon se je sicer oddolžil s podajo Alešu Mušiču, ki je matiral Žana Usa, a na nov jeseniški gol ni bilo treba dolgo čakati. V 17. minuti je Nejc Berlisk ustrelil na gol, Frazee je spustil plošček, Nathan Di Casmirro pa je zadel iz bližine. Le nekaj trenutkov zatem (ko je moral Miha Zajc že drugič na kazensko klop) je Jaka Ankerst po podaji izza vrat pospravil plošček v mrežo za 1:3.

Nasvidenje, Olimpija!

V drugi tretjini so Jeseničani še bolj zagospodarili, blestel je Jaka Ankerst, ki je v tem delu igre zabil hat-trick. Prvič je zadel že po 45 sekundah nadaljevanja. Olimpija je še naprej igrala nezainteresirano, Jeff Frazee je do 25. minute prejel kar pet zadetkov (iz 14 strelov), nato ga je zamenjal Tilen Spreitzer. V Tivoliju je medtem vedno glasneje odmevalo "Je-se-ni-ce!", Olimpijini navijači pa so že začeli zapuščati dvorano, saj niso želeli več gledati takšnega ponižanja.

Kdo je druga liga?

Nadaljevanje tekme je bilo iz tekmovalnega vidika precej nezanimivo, saj se Olimpija na manj kot tri gole zaostanka ni mogla približati. Poleg Ankersta se je izkazal tudi Žan Jezovšek, ki je zabil tri gole. Pozornost se je preusmerila k tribunam, kjer so navijači Jesenic z vzklikanjem "Druga liga!" tekmecem sporočali, da Alpska liga očitno ni toliko nižji rang tekmovanja kot Liga Ebel, kar rada poudarja Olimpija. Naslednja tekma bo v nedeljo na Jesenicah.

FINALE, prva tekma:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE (v zmagah 0:1)

5:10 (1:3, 2:4, 2:3)

Mušič 8. Reyn 22., Čepon 38., Pešut 46., Gorše 55.; Sotlar 7., Di Casmirro 17., 56., Ankerst 18., 21., 25., 40., Jezovšek 35., 48., Čimžar 57.



Druga tekma, nedelja ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Tretja tekma, sreda, 12. 4., ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



---------- morebitni tekmi: -----------

Petek, 14. aprila, ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja, 16. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



* - Izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

Tomaž Okorn