Druga reprezentanca sveta premočna za Slovenijo

Slovenci osvojili drugo mesto na turnirju

8. september 2018 ob 11:20,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo v Italiji izgubila proti ZDA. Američani so v Stožicah zmagali s 3:1 v nizih.

ZDA, ki na svetovni lestvici FIVB zasedajo drugo mesto (Slovenija je 23.), so upravičili vlogo favoritov in tako osvojili tudi prvo mesto na turnirju, medtem ko so bili Slovenci drugi.

Slab začetek in zaostanek s 3:10

Slovenci, ki so začeli v najmočnejši postavi, so tekmo pred 2.500 gledalci v Stožicah začeli slabo. Težave na sprejemu so povzročile slabo organizacijo napadov, posledica je bil zaostanek 3:10. A ko so stabilizirali sprejem in začeli pritiskati s servisi, so začeli tekmeca loviti. Pri izidu 15:17 so zaostajali le še dve točki, pri izidu 18:20 so imeli prvo priložnost, da se popolnoma približajo, a v protinapadu ni bil uspešen Mitja Gasparini. Kar ni uspelo Gaspariniju, je v končnici Klemnu Čebulju, ki je poskrbel za izid 22:23, toda Američani jim niso dopustili več, da so izkoristili že prvo zaključno žogo, je bila zaslužna napaka Gasparinija v napadu (25:22).

Slovenci izenačili na 21:21, a niz Američanom

Prvo občutnejše vodstvo v drugem nizu so si gostje priigrali po bloku Janu Kozamerniku in napaki Gasparinija, ki je moral takoj zatem na klop, zamenjal ga je Tonček Štern. Povedli so z 10:6, po asu Maxwella Holta so vodili že s 13:7. Servisi Čebulja in Gregorja Ropreta, ki je prav tako vstopil v igro, so Slovenijo pripeljali do izenačenja, izid 21:21 je postavil Alen Pajenk. A Taylor Sander je s servisom Američane spet vrnil v vodstvo z dvema točkama, kar je tudi zadostovalo za 2:0 (25:23).

Odločilni točki Šterna in Čebulja

Tretji niz je dvignil na noge več kot 2.500 gledalcev v stoženski dvorani. Gregor Ropret je odlično organiziral igro in še bolje serviral, Štern ni delal napak, tudi on je prispeval nekaj neubranljivih servisov, prav tako Čebulj, ki je tudi navdušil z igro v polju, borbenostjo in željo. Slovenska reprezentanca je ves čas vodila, v končnici, v kateri je v igro vstopil tudi Alen Šket, pa z nekaj napakami prišla v izgubljeni položaj. A se je iz njega znala izkopati, obranila je zaključno žogo, z blokom Šterna sama prišla do zaključne žoge, ki jo je tudi izkoristila. Odločilno točko je prispeval Čebulj (26:24).

Slovenija po 13:13 popustila

Žal pa vrhunske predstave ni ponovila v četrtem nizu, v katerem je priložnost za igro dobil tudi Jan Klobučar. Do izida 13:13 je še šlo, nato pa so tekmeci dosegli as, Štern je storil dve napaki in Američani so se dovolj odlepili, da so tekmo mirno pripeljali do konca (25:21).

Slovenija bo premierno svetovno prvenstvo začela v sredo, ko se bo v Firencah ob 17.00 pomerila z Dominikansko republiko.

Tine Urnaut, kapetan Slovenije: "Mislim, da nam je turnir zelo koristil, lahko smo se merili z ekipami, ki so na naši ravni ali celo višje. Sploh pa so pred nami po številu udeležb na velikih tekmovanjih in možnostih, da igrajo težke tekme. Lahko smo videli, kje imamo rezerve, kaj moramo še storiti, smo pa dve ekipi premagali, tudi Američanom smo bili enakovredni. Na trenutke igramo zelo kakovostno, a delamo še začetniške napake. Na svetovnem prvenstvu ne bomo smeli podarjati točk, kot smo jih danes Američanom. Tako kakovostne reprezentance znajo vse kaznovati. Mi že dolgo vemo, da lahko vsakega premagamo, a tudi vemo, da smo v zaostanku z igranjem težkih tekem, to pa na koncu dela razliko."

Slobodan Kovač, selektor Slovenije: "Tak turnir in tekme proti trem močnim reprezentancam smo potrebovali, nismo pa pokazali svojega maksimuma. Imamo še rezerve, ki jih bomo morali aktivirati v času svetovnega prvenstva. Zelo sem zadovoljen z odnosom, moramo pa nekaj stvari popraviti. Predvsem napad, predvsem danes v njem nismo bili najboljši. Ne vem, kaj je bilo na začetku z nekaterimi igralci. Tu mislim na Gasparinija in Vinčića, kot da bi se ustrašili, da se je danes na tribunah zbralo več ljudi. A po eni ali dveh tekmah ne bom sodil nikogar. Vem, da ju potrebujemo in ju bomo poskušali dvigniti. Po drugi strani pa smo bili tudi brez njiju enakovredni eni najboljših reprezentanc na svetu, kar dokazuje, da imam širok kader."



ODBOJKA

Volleyball challenge, Ljubljana

Slovenija – ZDA

1:3 (-22, -23, 24, -21)

Slovenija: Štern 8, Pajenk 9, Kozamernik 6, Šket 6, Gasparini 2, Pavlović, Vinčić, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 3, Urnaut 7, Čebulj 13.

ZDA: Anderson 15, Rusell 15, Sander 19, Jendryk, K. Shoji, McDonnell, Christenson 2, Holt 8, Patch, Langolis 2, Averill 8, Smith, Watten, E. Shoji.



Danes ob 21.15:

IRAN – KANADA

SLOVENIJA – IRAN

3:2 (-25, 29, 22, -23, 16)

KANADA – ZDA

1:3 (-20, -22, 12, -23)

SLOVENIJA – KANADA

3:1 (25, -21, 22, 20)

ZDA – IRAN

3:0 (18, 15, 20)

M. L., A. V.