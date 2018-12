Drugi mandat na slovenski klopi bo Kek začel v Izraelu

Spored tekem slovenske reprezentance v kvalifikacijah za EP 2020

3. december 2018 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kvalifikacije za evropsko nogometno prvenstvo 2020 bo slovenska reprezentanca začela 21. marca v Izraelu.

Tri dni pozneje bodo varovanci novega selektorja Matjaža Keka gostili Makedonijo. V drugem reprezentančnem oknu sledi gostovanje v Avstriji 7. junija in nato še v Latviji štiri dni pozneje. 6. septembra sledi v Sloveniji obračun s prvo nosilko skupine Poljsko, 9. septembra pa še domača tekma z Izraelom.

Oktobrski termin je rezerviran za gostovanje v Makedoniji in domači dvoboj z Avstrijci. Kvalifikacijski ciklus se bo končal novembra z dvobojem z Latvijo in gostovanjem na Poljskem.

Na EP 2020 se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine. Žreb skupin bo 1. decembra, samo prvenstvo pa bo med 12. junijem in 12. julijem 2020 v 12 mestih in 12 evropskih državah.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G, razpored tekem



1. krog, četrtek, 21. marca 2019:

IZRAEL - SLOVENIJA

AVSTRIJA - POLJSKA

MAKEDONIJA - LATVIJA

2. krog, nedelja, 24. marca 2019:

SLOVENIJA - MAKEDONIJA

POLJSKA - LATVIJA

IZRAEL - AVSTRIJA



3. krog, petek, 7. junija 2019:

AVSTRIJA - SLOVENIJA

MAKEDONIJA - POLJSKA

LATVIJA - IZRAEL

4. krog, ponedeljek, 11. junija 2019:

LATVIJA - SLOVENIJA

POLJSKA - IZRAEL

MAKEDONIJA - AVSTRIJA

5. krog, petek, 6. septembra 2019:

SLOVENIJA - POLJSKA

AVSTRIJA - LATVIJA

IZRAEL - MAKEDONIJA 5. septembra



6. krog, ponedeljek, 9. septembra 2019:

SLOVENIJA - IZRAEL

POLJSKA - AVSTRIJA

LATVIJA - MAKEDONIJA



7. krog, četrtek, 10. oktobra 2019:

MAKEDONIJA - SLOVENIJA

LATVIJA - POLJSKA

AVSTRIJA - IZRAEL

8. krog, nedelja, 13. oktobra 2019:

SLOVENIJA - AVSTRIJA

POLJSKA - MAKEDONIJA

IZRAEL - LATVIJA 15. oktobra



9. krog, sobota, 16. novembra 2019:

SLOVENIJA - LATVIJA

IZRAEL - POLJSKA

AVSTRIJA - MAKEDONIJA



10. krog, torek, 19. novembra 2019:

POLJSKA - SLOVENIJA

LATVIJA - AVSTRIJA

MAKEDONIJA - IZRAEL

R. K.